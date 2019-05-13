Чемпионские гуляния «Зенита» в Питере – в лучших фото 28-го тура РПЛ

Песня тура
Лев Лещенко исполнил знаменитую песню в честь Дня Победы перед началом матча «Динамо» — «Ростов».
Болельщики тура
Борис Ротенберг, Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов поддерживали «Локомотив» с трибуны.
Стычка тура
Филип Уремович пытался помешать Антону Миранчуку отпраздновать гол.
Вылет тура
«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ, а следом «Енисей» ждала та же участь после разгромного поражения в матче с «Краснодаром».
Скорбь тура
Болельщики и клубы выразили соболезнования погибшим в страшной авиакатастрофе в Шереметьево.
Шаг тура
Гол Зе Луиша повысил шансы «Спартака» на попадание в Лигу Европы в следующем сезоне.
Перформанс тура
Болельщики основательно подготовились к чествованию новых чемпионов России.
Мощь тура
«Зенит» не позволил ЦСКА подпортить праздник на «Газпром-Арене».
Золото тура
Петербург атмосферно отметил чемпионство «Зенита».
Сергей Семак на седьмом небе от счастья.
Объятия тура
Один из трогательных кадров дня – Сердар Азмун с клубным фотографом «Зенита» Вячеславом Евдокимовым.
Дети тура
Игроки «Зенита» разделили радость победы со своими детьми.
Салют тура
Красивое завершение праздника в Санкт-Петербурге.