А ещё: Семак под дождём из шампанского, любвеобильный Азмун, мощный перформанс со львом и трогательные кадры с детьми.

Чемпионские гуляния «Зенита» в Питере – в лучших фото 28-го тура РПЛ

Песня тура

Лев Лещенко исполнил знаменитую песню в честь Дня Победы перед началом матча «Динамо» — «Ростов».

Болельщики тура

Борис Ротенберг, Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов поддерживали «Локомотив» с трибуны.

Борис Ротенберг, Дмитрий Баринов и Дмитрий Тарасов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стычка тура

Филип Уремович пытался помешать Антону Миранчуку отпраздновать гол.

Вылет тура

«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ, а следом «Енисей» ждала та же участь после разгромного поражения в матче с «Краснодаром».

Фото: fc-anji.ru

Фото: fckrasnodar.ru

Скорбь тура

Болельщики и клубы выразили соболезнования погибшим в страшной авиакатастрофе в Шереметьево.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шаг тура

Гол Зе Луиша повысил шансы «Спартака» на попадание в Лигу Европы в следующем сезоне.

Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш Фото: Spartak.com

Перформанс тура

Болельщики основательно подготовились к чествованию новых чемпионов России.

Фото: РИА Новости

Мощь тура

«Зенит» не позволил ЦСКА подпортить праздник на «Газпром-Арене».

Золото тура

Петербург атмосферно отметил чемпионство «Зенита».

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: РИА Новости

Сергей Семак на седьмом небе от счастья.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Фото: fc-zenit.ru

Объятия тура

Один из трогательных кадров дня – Сердар Азмун с клубным фотографом «Зенита» Вячеславом Евдокимовым.

Сердар Азмун (слева) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Дети тура

Игроки «Зенита» разделили радость победы со своими детьми.

Артём Дзюба с ребёнком Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Александр Анюков с сыном Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Салют тура

Красивое завершение праздника в Санкт-Петербурге.