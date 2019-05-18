ЦСКА вымучил ценную победу над «Ахматом». И потерял Влашича из-за травмы

На что надеялся ЦСКА

ЦСКА после неудачной игры в Петербурге оставалось надеяться на сказочное стечение обстоятельств. Для попадания в Лигу чемпионов команде Виктора Гончаренко нужно было побеждать дома «Ахмат» и «Крыльями Советов», а также надеяться на поражения «Краснодара» во встречах с «Арсеналом» в Туле и «Рубином». Помимо того, требовалась хотя бы одна осечка «Спартака».

Главный тренер «армейцев» вернул в основу двух исландцев – Хёрдура Магнуссона и Арнора Сигурдссона. Защитник закрыл левый фланг, что позволило Ивану Облякову перейти в центр поля. Полузащитник занял место дисквалифицированного Яки Бийола. Между тем, в матче с «Зенитом» Гончаренко ещё до перерыва поменял словенца на нападающего Абеля Эрнандеса, но уругваец не впечатлил, поэтому сегодня опять присел на скамейку.

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Удар от Газзаева и юбилей Акинфеева

Игроки ЦСКА вышли из раздевалок в специальных футболках, посвящённых победе в Кубке УЕФА сезона-2004/05. Ровно 14 лет назад красно-синие переиграли в финале португальский «Спортинг». Символический удар по мячу под аплодисменты болельщиков нанёс Валерий Газзаев.

Словно зарядившись победной энергией бывшего главного тренера, «армейцы» максимально активно начали матч. Фёдор Чалов, делящий первое место в списке бомбардиров с зенитовцем Сердаром Азмуном, опасно пробил в первой же атаке, хозяева заработали несколько «стандартов». Тем не менее преимущество в дебюте не вылилось в гол. «Ахмат» выровнял игру. Более того, в течение десяти минут гости посадили на карточки двух центральных защитников ЦСКА – Виктора Васина и Игоря Дивеева. Потом быстрый Бернард Бериша явно по указанию своего тренера Рашида Рахимова стал смещаться в зону Дивеева, чтобы обыгрывать зимнего новичка красно-синих или спровоцировать его на удаление. Исмаэл мог забить со штрафного – мяч упал на перекладину. Проводивший 600-й матч за ЦСКА Игорь Акинфеев заговорил со своими игроками на повышенных тонах.

Справедливые нули к перерыву

Вот только проблема «армейцев» сейчас не в потере концентрации у игроков. Действительно, молодой команде тяжело сохранять стабильность весь сезон. В центре поля ЦСКА не хватает лёгкости и креактив, да и тот факт, что команда почти потеряла шансы на Лигу чемпионов, отражается на психологическом состоянии футболистов. Ильзат Ахметов лишь тень самого себя осеннего периода, Сигурдссон тоже сбавил, Обляков – не разыгрывающий полузащитник. Отсюда сложности с позиционной атакой и всем остальным. Чалов не так часто получает мяч в нужных позициях, вдобавок у хозяев плохо работали фланги в лице Марио Фернандеса и Магнуссона.

В результате на перерыв команды ушли при справедливом счёте 0:0. Хотя по статистике ЦСКА имел перевес по ударам – 7:3 (в створ – 5:1). Но в этом случае цифры чуть-чуть обманывали, ведь голкипер гостей Евгений Городов даже не совершал по-настоящему сложных сейвов.

Чалов зарабатывает и забивает пенальти

Начало второго тайма получилось ещё менее вразумительным в исполнении ЦСКА. «Ахмат» спокойно оборонялся, сбивая темп, читал соперника и перекрывал все зоны. Магнуссон передвинулся в центр обороны после замены ошибавшегося Васина на Кирилла Набабкина и тоже заработал «горчичник». Лидерские качества у «армейцев» готов был проявить разве что Никола Влашич, однако на исходе часа матча хорват получил удар по ноге и ушёл с поля. Травма Влашича делала ситуацию для хозяев совсем печальной, тем не менее сразу же после появления Такумы Нисимуры красно-синие заработали пенальти. Что называется, на ровном месте. Заурбек Плиев перестарался в отборе на углу штрафной, попав по ноге Чалову. Фёдор и реализовал удар с «точки» – пробил по центру. До этого нападающий не забивал четыре тура.

«Ахмат» имел полчаса, чтобы отыграться, но контраргументов у гостей не нашлось. Игра с мячом даётся команде Рахимова хуже, чем без мяча. Хотя второй тайм южане выиграли по ударам (5:4, в створ – 1:2), они не создали «стопроцентных» моментов у ворот Акинфеева. «Армейцы» одержали ценную победу в день победы в Кубке УЕФА. Если её не хватит для попадания в Лигу чемпионов, то, возможно, она поможет опередить на финише чемпионата «Спартак».