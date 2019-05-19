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Красота дня – Хибе Абук — девушка защитника «Реала» Хакими

Хибе Абук — девушка защитника «Реала» Хакими
София Михайлова
Красавица, владеющая пятью языками и сердцем будущей звезды «Реала» Хакими
Между защитником «Реала» Хакими и его девушкой Хибе Абук приличная разница в возрасте. Но их это не смущает.
Футбол 0

Уже успели забыть об Ашрафе Хакими? Марокканский левый защитник «Боруссии», принадлежащий мадридскому «Реалу», отлично начал сезон, но концовку пропустил из-за травмы. Шанс дать «Баварии» бой у 20-летнего футболиста ещё будет – в Германии Ашраф сыграет ещё целый сезон – именно такую сделку заключили «Реал» и «Боруссия».

При этом во время травмы (и, судя по всему, в следующем сезоне тоже) у Ашрафа есть, к кому обратиться за поддержкой – девушке Хибе Абук. Абук – знаменитая испанская актриса, прославившаяся своим участием во многих испанских сериалах, а её самая популярная роль – роль Фатимы в шоу «ElPrincipe».

Девушка родилась в Мадриде, при этом Хиба – самая младшая из четырёх детей. Испанские СМИ пишут, что её главные хобби – фламенко и изучения иностранных языков. Актриса говорит на испанском, арабском, французском, итальянском и английском языке.

Свою карьеру в кино она начала в 2010 году, когда её будущему мужчине было всего 12 лет. Именно 12 лет – разница в возрасте между Хибой и Ашрафом. Но цифры пару не смущают – актриса уже называет Хакими «мужчиной всей её жизни» и уже призналась, что обдумывает возможность стать его невестой.

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