Впервые с сезона-2017/2018 больше одного игрока «Челси» забили 10+ голов в АПЛ

Гол нападающего «Челси» Николаса Джексона в ворота «Тоттенхэма» в матче 26-го тура чемпионата Англии стал его 11 забитым мячом в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Также больше десяти голов в нынешнем сезоне АПЛ за лондонский клуб забил атакующий полузащитник Коул Палмер. Таким образом, впервые с сезона-2017/2018 больше одного игрока «Челси» забили 10+ голов в английском чемпионате. Об этом сообщает Squawka в соцсети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2017/2018 экс-вингер «Челси» Эден Азар забил 12 голов за сезон в английской Премьер-лиге. Бывший нападающий лондонского клуба Альваро Мората отметился 11 голами в АПЛ.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 34 матча.

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