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Впервые с сезона-2017/2018 больше одного игрока «Челси» забили 10+ голов в АПЛ

Впервые с сезона-2017/2018 больше одного игрока «Челси» забили 10+ голов в АПЛ
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Гол нападающего «Челси» Николаса Джексона в ворота «Тоттенхэма» в матче 26-го тура чемпионата Англии стал его 11 забитым мячом в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Также больше десяти голов в нынешнем сезоне АПЛ за лондонский клуб забил атакующий полузащитник Коул Палмер. Таким образом, впервые с сезона-2017/2018 больше одного игрока «Челси» забили 10+ голов в английском чемпионате. Об этом сообщает Squawka в соцсети Х (ранее Twitter).

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
02 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Чалоба – 24'     2:0 Джексон – 72'    

В сезоне-2017/2018 экс-вингер «Челси» Эден Азар забил 12 голов за сезон в английской Премьер-лиге. Бывший нападающий лондонского клуба Альваро Мората отметился 11 голами в АПЛ.

«Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 51 очко за 34 матча.

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