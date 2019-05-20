В Боливии судья потерял сознание во время матча и умер в госпитале

Матч высшей лиги Боливии между клубами Always Ready и Oriente Petrolero начался в 20:00 по местному времени на муниципальном стадионе в городе Эль Альто. Этот город с населением выше миллиона жителей расположен на высоте 3900 метров. Матч двух середняков чемпионата судил 31-летний арбитр Виктор Уго Уртадо.

На 47 при счёте 0:0 минуте игры арбитр остановился и упал на спину. Вот этот эпизод.

Он сразу потерял сознание. На поле выбежали медики обоих клубов. Уртадо делали искусственное дыхание, затем принесли кислородную маску.

Через несколько минут его на носилках перенесли в машину «Скорой помощи», и он отправился в больницу.

Однако там арбитр, не приходя в сознание, скончался.

Врач клуба Always Ready Эрик Кошинер позднее сообщил, что по приезде в госпиталь у Уртадо случился повторный сердечный приступ, который и стал причиной летального исхода.

Удивительно, но матч не был перенесён или отменён. После того, как Уртадо увезли, его место занял резервный арбитр Хулио Фернандо Гутьеррес, и игра возобновилась. До трагедии счёт не был открыт, а после возобновления игры хозяева забили в ворота гостей пять безответных голов и выиграли со счётом 5:0.

На трагический эпизод уже отреагировал президент Боливии Эво Моралес. «Мы оплакиваем смерть Виктора Уго Уртадо, который судил матч между AlwaysReady и OrientePetrolero. Наши соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Это скорбный день для боливийского футбола».

Пока неизвестно, будут ли перенесены матчи следующего тура чемпионата Боливии.