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Кубок России, финал, лучшие фото с матча «Локомотив» — «Урал»

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Урал»
«Чемпионат»
Восьмикратные! «Локомотив» весело отметил победу в Кубке России. Лучшие фото
Чествование Сёмина, торжественная церемония и веселье в раздевалке – в главных кадрах из Самары.
Футбол / Кубок России 0

22 мая на стадионе «Самара Арена» в финальном матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 1:0 и стал восьмикратным обладателем этого трофея.

Лучшие фото с церемонии награждения «железнодорожников» — в фоторепортаже Дмитрия Голубовича.

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