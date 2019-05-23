Восьмикратные! «Локомотив» весело отметил победу в Кубке России. Лучшие фото

Чествование Сёмина, торжественная церемония и веселье в раздевалке – в главных кадрах из Самары.

22 мая на стадионе «Самара Арена» в финальном матче Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 1:0 и стал восьмикратным обладателем этого трофея.



Лучшие фото с церемонии награждения «железнодорожников» — в фоторепортаже Дмитрия Голубовича.