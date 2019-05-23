Лимит на легионеров принимают люди на иномарках. Пора пересесть на «Жигули»?

На стоянке у Дома футбола, где обсуждают будущий лимит на легионеров, своих хозяев ждут 18 автомобилей. Это еще не заявка на сезон, но зато целый состав на матч. Основа из 11 машин паркуется прямо у входа в РФС: здесь и охраняемый тоннель, и досаждающая пресса, и проход на важнейшую игру, от результата которой реально зависит будущее. Подбор игроков у главной команды очень мощный. Есть здесь и габаритные японские внедорожники – в них ты всегда под защитой. Рядом – надежные, но в то же время яркие и дорогие немецкие работяги.

А украшение – скоростной, американский электроник, набирающий сотку за три секунды и представляющий новый, уникальный набор качеств. Единственная проблема – часто ломается и не чинится в России, но в крайнем случае его быстро восстанавливают зарубежные врачи.

Скамейка из 7 запасных располагается у соседнего здания. По параметрам они вряд ли могут конкурировать со стартом, но корейцы с чехами выносливы и почти не подводят в критических ситуациях. И если бы общую заявку у дома РФС можно было по-футбольному расширить до 25, то оставшиеся места тоже заняли бы другие трудолюбивые легионеры. Русских бы среди не было…

Интересно, кстати, а когда хоть кто-то из деятелей, обсуждавших лимит на легионеров, в последний раз водил отечественную машину?

А ведь ограничения на иностранцев нам действительно очень необходимы. Только представьте: Александр Дюков приезжает на Волге – она бы к его образу очень пошла. Народный Сергей Галицкий — на Ниве. Леонид Федун – на дерзкой вишневой «девятке», он любит этот цвет. Сергей Прядкин – на легендарной белой шестерке. Модный Евгений Гинер – на какой-нибудь «Весте», скрещенной с воссозданным «Ё-Мобилем». А Станислав Черчесов на «1» — и этот кусок больше никто не решится назвать «копейкой».

Игроки ЦСКА, «Спартака» и «Зенита» команд идут по пути президентов. Дзюба доказывает, что «Ока» удобна и «Универсальна», Смолов, что оцинкованный «Иж» не разобьешь ни на какой ночной гонке. Все вместе они рекламируют модели в инстаграме, призывают молодежь, как некогда делал Борис Немцов, пересаживаться на русские машины и постепенно создают моду на отечественный автопром. Производство ширится, рабочий на заводе трезв и счастлив, качество продукции растет — и наши машины не просто признаются европейским рынком, но и захватывают его. «Лада» выигрывает Кубок конструкторов в «Формуле-1», «Москвич» берет титул в Ралли. И все – благодаря вовремя введенному лимиту и грамотно адаптированным западным технологиям.

Насколько это реально? Ну, примерно на столько же, как и победа сборной России на чемпионате мира.

Фото: РИА Новости

Вообще, автопром и футбол – две больные и похожие темы. Заводы были развалены так же успешно, как манежи или стадионы. Деньги на их восстановление годами текли не в то русло. И в какой-то момент Россия застыла в той точке, когда ее игроки и машины оказались никому не нужны. Ни всему миру, прекрасно справляющемуся своими силами и отталкивающемуся от нас то торговыми союзами, то санкциями. Ни нам сами, потому что купить дешевого иностранца стало намного практичнее и выгоднее, а с дорогими моделями, что показывает стоянка у Дома футбола (да и сам футбол тоже), у нас просто некому конкурировать.

Так почему же в одной сфере нет громких слов о лимите, а в другой – от него при всем желании не может избавиться даже новый и очень влиятельный президент РФС, быстро перешедший от радикальных высказываний к согласию на систему 8 иностранцев + 17 россиян в заявке?

Да все, пожалуй, очевидно. Железо в условиях любой конкуренции останется одинаково плохим со времени создания до сдачи в утиль. Человек же – объект сложный и куда хуже изученный. Он способен меняться и поэтому в условиях недружественной среды заслуживает хотя бы шанса (недружественная среда, если что — это лимит на неграждан Евросоюза в топовых чемпионатах, это невозможность тренироваться в лучших, зарубежных академиях).

Того шанса, который получил непонятно откуда взявшийся и вписавшийся в лимит Александр Головин.

Шанса, который мог не получить те же Аршавин с Кержаковым, играй с ним не Спивак с Катульским, а Халк с Витселем?

Шанса, которого не было бы у Кокорина, если бы в «Динамо» все так же выходило на поле 11 иностранцев.

Шанса, которым сейчас есть у массы молодых футболистов, выросших в новой, куда более адекватной технологической среде.

Ограничения на иностранцев, безусловно, не спасут Россию. Все и так знают, что куда важнее перераспределение финансовых потоков в строительство инфраструктуры, на образование и развитие детского, а также любительского футбола. Но пока эти вопросы не решены, то и других революций, что логично, не будет.

Лимит же сегодня должен рассматриваться как сиюминутный, гуманистический жест, который хотя бы дает надежду на чудо. А во всем остальном перегретый вопрос – есть ли лимит или нет лимита – на данный момент не имеет никакого практического смысла.