Спаич: в этом году в России две лучшие команды – мы с «Зенитом»

В заключительном матче чемпионата РПЛ «Краснодар» на своём поле сыграет с «Рубином». Команда за тур до финиша гарантировала себе третье место, бронзовые награды и возможность летом стартовать в Лиге чемпионов. Но будет ли это квалификационный раунд или прямое попадание в групповой этап зависит не только от дружины Мусаева, но и от того, как сыграют «Уфа» с «Локомотивом».

РПЛ меняла регламент по просьбе «Краснодара». Это может стоить «быкам» ЛЧ! Лучше бы краснодарский клуб предложил считать разницу мячей, а не очные встречи.

Защитник «быков» Урош Спаич поделился впечатлениями от сезона, ожиданиями от предстоящего участия в Лиге чемпионов и вспомнил лучшие и худшие матчи команды.

— За один матч до конца чемпионата можно говорить о том, что команда провела позитивный сезон и находится на своём месте?

— Мы провели хороший сезон. Но, я думаю, что закончить его мы должны на втором месте. После «Зенита». Потому что в этом году в России две лучшие команды – мы с «Зенитом». Именно в этом году. У нас команда молодая и мы теряли очки в матчах, которые должны выигрывать. Это тоже опыт, это нормально. Я рад этому историческому сезону для «Краснодара», потому что, если мы закончим третьими, нас ожидает квалификация в Лиге чемпионов. Думаю, это был хороший сезон.

— Как вы считаете, сможет ли «Уфа» собраться на последний матч и дать «Локомотиву» бой? Будет ли у них на это мотивация?

— Да, это самое главное, какая у них будет мотивация. Потому что «Уфа» — хорошая команда. Мы знаем, как они играли против нас здесь, мы тогда не сумели выиграть. Если их мотивация будет на 100 процентов, тогда будет тяжело. Но если они в своих головах уже закончили сезон, то для «Локомотива» это будет лёгкая работа, поскольку это тоже очень хорошая команда. Но мы не будем думать об этом. Мы сделаем то, что нужно – одержим победу перед нашими болельщиками.

— Вы можете назвать 2 самых обидных поражения в РПЛ, которые повлияли в итоге на конечный результат?

— Это понятно… «Ахмат», которому здесь (на стадионе «Краснодар». – Прим. «Чемпионата») – 0:1. И тоже могу назвать матч с «Уфой» дома, когда мы не выиграли и не смогли попасть на первое место. Во второй половине сезона, думаю, это матч с «Оренбургом» дома, когда пропустили мяч за две минуты до конца. Хотя в том матче мы очень хорошо играли. Если бы мы выиграли эти встречи, закончили бы на втором месте, ведь по итогам первой части сезона мы были в одном очке от «Зенита» и в пяти – от «Локомотива».

А если бы лимит обновили завтра? Количество легионеров в клубах РПЛ Разбираемся, какие российские команды готовы к формуле «8+17», а каким нужно будет сократить число иностранцев.

— Статистика говорит о том, что вы много пропускаете со стандартов. Вы смотрите на эту проблему изнутри штрафной площади. Ваше мнение, почему так происходит?

— Я не знаю, можно ли сказать, что очень много. Мы вообще не очень много пропускаем голов. Думаю, мы в числе 2-3 лучших команд по игре в обороне.

— Речь идёт о проценте реализации стандартных положений вашими соперниками.

— О проценте, да. Чего не хватало? Может быть, концентрации. При стандартах очень важна концентрация, особенно при игре один в один, как мы действуем. Головой нам забивали, да. Но, в целом, мы провели очень хороший сезон при игре в обороне. Но, конечно, нам надо ещё работать.

— В Лиге Европы у вас были достойные соперники. Этот опыт поможет команде, особенно молодым ребятам, справиться с давлением в квалификации к Лиге чемпионов, если вы не пробьётесь туда со второго места?

— Я думаю, что это большой опыт. Мы провели хороший сезон в Лиге Европы. У нас есть игроки, для которых это был первый международный турнир на взрослом уровне. Да, уровень Лиги Европы не такой, как в Лиге чемпионов. Там значительно качественнее подбор команд, уровень выше. Если нас будет ожидать квалификация, там попадутся хорошие команды, но это будут такие команды, которые можно проходить. У нас тоже есть мастерство, и я думаю, что мы сможем это сделать. Но сейчас об этом рано думать. У нас есть ещё одна игра в чемпионате, а эти вопросы встанут перед нами только в августе.

— И есть надежда на то, что не придётся играть квалификацию…

— Да, есть. Мы говорим сейчас о худшем варианте. Если мы закончим чемпионат на втором месте, это будет самой хорошей опцией.

— В вашей футбольной карьере есть опыт выступления в Лиге чемпионов. Вы готовы стать для молодых партнёров наставником, подсказывать им. Быть может научить их не бояться грозных оппонентов? Или испанские и немецкие битвы этому парней уже научили?

— Да, зимой нам довелось поиграть с «Байером», «Валенсией» и «Севильей». Эти команды вполне уровня Лиги чемпионов. И мы показали в противостояниях с ними хороший футбол. Думаю, ребята будут готовы, ведь такие матчи для каждого футболиста особенные и какие-то дополнительные слова тут не нужны. Каждый будет предельно мотивирован на такую игру. Первая задача – пробиться в групповой этап, а там хотелось бы, чтобы нам попались хорошие команды, чтобы наши болельщики смотрели качественный футбол. Не сомневаюсь, что будет полный стадион.

— Давайте вернёмся к стандартам, вопросы о которых поднимаются на каждой пресс-конференции. В матче с ЦСКА таковых было столько, сколько за весь предыдущий сезон. Но команда выстояла. Что это? Запредельная концентрация на одну игру или же команда нащупала рецепт?

— Концентрация – само собой. Но ведь мы над этими аспектами много работаем на тренировках. По три раза в неделю – и штрафные, и угловые. Опять же, мы и между собой очень много на эту тему говорили, обсуждали. Не думаю, что это будет проблемой в дальнейшем. Это зависит от нас. Если каждый футболист сконцентрирован на игре, всё будет хорошо.

— Находясь внутри клуба, видя, как всё устроено, на каком высочайшем уровне организованы процессы, можно ли говорить о том, что и команда готова выйти на новый, более высокий уровень?

— Мы все стремимся к этому, президент у нас очень амбициозный человек. «Краснодар» каждый год делает этот шаг вперёд. Я надеюсь, что это будет исторический сезон, когда мы попадём в Лигу чемпионов. Пусть даже и из квалификации. И это уже будет шаг вперёд, а потом, я уверен, что все игроки, которые есть, новички и тренерский штаб предпримут все усилия к тому, чтобы это всё произошло.