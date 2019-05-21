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Как предложение «Краснодара» может оставить клуб без Лиги чемпионов

Предложение «Краснодара» может оставить их без ЛЧ
Анатолий Романов
РПЛ меняла регламент по просьбе «Краснодара». Это может стоить «быкам» ЛЧ!
Лучше бы краснодарский клуб предложил считать разницу мячей, а не очные встречи.
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. За тур до финиша чемпионата России команда Мурада Мусаева гарантировала себе как минимум третье место, дающее право принять участие в отборочной стадии главного еврокубка. Краснодарский клуб выложил победное фото из раздевалки в Туле – историческое!

Можно порадоваться за «быков», но мы-то знаем, что настоящая Лига чемпионов – с крупными призовыми и матчами против топовых соперников – начинается с группового этапа. Пробиться туда через обновлённую квалификацию крайне трудно. Например, «Спартак» в прошлом году не смог. Бронзовый призёр чемпионата России проиграл греческому ПАОКу, а тот в свою очередь уступил дорогу «Бенфике». Как ни жаль, велики шансы, начав сезон в Лиге чемпионов, продолжить его осенью в Лиге Европы.

Команде Мусаева нужно второе место, за которое она борется с «Локомотивом». При равенстве очков экс-чемпион опережает конкурента по личным встречам. Самое обидное для краснодарцев, что перевешивает правило выездного гола. На своём поле «быки» победили со счётом 2:1, а в Москве проиграли – 0:1. Хуже того, домашняя победа «железнодорожников» получилась скандальной: судья Михаил Вилков поставил спорный пенальти после попадания мяча в руку Шарля Каборе.

«По факту Вилков, конечно, ошибся, – признал руководитель департамента судейства РПЛ Александр Егоров. – Я понимаю природу этой ошибки, попытаюсь объяснить её вам: удар по воротам, игрок стоит по центру, мяч летит в створ ворот, и тут рука… И всё это за доли секунды. Но даже если бы мяч попал напрямую в такую руку – не от бедра, – то следовало продолжить игру. Хочу ещё раз подчеркнуть, что момент реально сложный. Хотя, конечно, оценка будет отрицательной. Мне понятна природа этой ошибки – я ставлю себя на его место, и мне понятно такое решение, но, к сожалению, оно неправильное».

Парадокс ситуации в том, что считать очные встречи предложил перед прошлым сезоном как раз «Краснодар». Ранее при равенстве очков выше оказывался тот, кто одержал больше побед в чемпионате. Команды Мусаева и Сёмина выиграли одинаковое количество матчей – по 15. А вот в АПЛ при равенстве очков смотрят, прежде всего, на разницу забитых и пропущенных мячей. Вот это и должны были предложить в «Краснодаре»! У «быков» разница сейчас лучше: +31 против +16.

«Задавали вопросы, связанные с подсчётом итоговой турнирной таблицы. «Краснодар» выступил с предложением, чтобы при равенстве очков выше была команда по личным встречам, а не по количеству побед. Клубы поддержали это», – рассказал в мае 2017-го глава РПЛ Сергей Прядкин.

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Вообще, считать очные встречи на дистанции длиною в 30 туров – сомнительная затея. Она даёт разве что ощущение превосходства над конкурентом. Но почему должны обесцениваться результаты 28 матчей на фоне двух остальных? Теоретически команда «К» могла успешнее сыграть с чемпионом страны, чем команда «Л», что в большей степени подтверждало бы её готовность к Лиге чемпионов. Тем не менее команда «Л» оказывается выше из-за личных встреч с «К».

Более того, нынешний регламент просто вредит интриге чемпионата. Предположим, после 29 туров «Локомотив» опережал бы «Краснодар» на три очка. При учёте личных встреч это означало бы, что «железнодорожники» в любом случае финишируют вторыми. Допустим, в последнем туре команда Юрия Сёмина играет с борющимся за выживание или решающим какие-то другие важные задачи противником. Не имея турнирной мотивации, «Локомотив» ставит второй состав – и со спокойной совестью проигрывает. Кто-то получает три очка, которые вряд ли бы взял у основы «железнодорожников». Его конкуренты в гневе и намекают на нечестную борьбу.

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Если на первом месте будут забитые и пропущенные мячи, такого при более-менее сопоставимой разнице не случится. «Краснодар» точно сохранил бы надежду догнать «Локомотив» даже имея на три очка меньше. Очевидно, РПЛ стоит взять пример с АПЛ либо проводить дополнительный матч за золото, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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