РПЛ меняла регламент по просьбе «Краснодара». Это может стоить «быкам» ЛЧ!

«Краснодар» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов. За тур до финиша чемпионата России команда Мурада Мусаева гарантировала себе как минимум третье место, дающее право принять участие в отборочной стадии главного еврокубка. Краснодарский клуб выложил победное фото из раздевалки в Туле – историческое!

Можно порадоваться за «быков», но мы-то знаем, что настоящая Лига чемпионов – с крупными призовыми и матчами против топовых соперников – начинается с группового этапа. Пробиться туда через обновлённую квалификацию крайне трудно. Например, «Спартак» в прошлом году не смог. Бронзовый призёр чемпионата России проиграл греческому ПАОКу, а тот в свою очередь уступил дорогу «Бенфике». Как ни жаль, велики шансы, начав сезон в Лиге чемпионов, продолжить его осенью в Лиге Европы.



Команде Мусаева нужно второе место, за которое она борется с «Локомотивом». При равенстве очков экс-чемпион опережает конкурента по личным встречам. Самое обидное для краснодарцев, что перевешивает правило выездного гола. На своём поле «быки» победили со счётом 2:1, а в Москве проиграли – 0:1. Хуже того, домашняя победа «железнодорожников» получилась скандальной: судья Михаил Вилков поставил спорный пенальти после попадания мяча в руку Шарля Каборе.

«По факту Вилков, конечно, ошибся, – признал руководитель департамента судейства РПЛ Александр Егоров. – Я понимаю природу этой ошибки, попытаюсь объяснить её вам: удар по воротам, игрок стоит по центру, мяч летит в створ ворот, и тут рука… И всё это за доли секунды. Но даже если бы мяч попал напрямую в такую руку – не от бедра, – то следовало продолжить игру. Хочу ещё раз подчеркнуть, что момент реально сложный. Хотя, конечно, оценка будет отрицательной. Мне понятна природа этой ошибки – я ставлю себя на его место, и мне понятно такое решение, но, к сожалению, оно неправильное».



Парадокс ситуации в том, что считать очные встречи предложил перед прошлым сезоном как раз «Краснодар». Ранее при равенстве очков выше оказывался тот, кто одержал больше побед в чемпионате. Команды Мусаева и Сёмина выиграли одинаковое количество матчей – по 15. А вот в АПЛ при равенстве очков смотрят, прежде всего, на разницу забитых и пропущенных мячей. Вот это и должны были предложить в «Краснодаре»! У «быков» разница сейчас лучше: +31 против +16.



«Задавали вопросы, связанные с подсчётом итоговой турнирной таблицы. «Краснодар» выступил с предложением, чтобы при равенстве очков выше была команда по личным встречам, а не по количеству побед. Клубы поддержали это», – рассказал в мае 2017-го глава РПЛ Сергей Прядкин.

«Краснодар» нашёл замену Каборе. В Португалии На следующий день после оформления путёвки в Лигу чемпионов «Краснодар» анонсировал первое летнее приобретение — бразильца Кайо Панталеана.

Вообще, считать очные встречи на дистанции длиною в 30 туров – сомнительная затея. Она даёт разве что ощущение превосходства над конкурентом. Но почему должны обесцениваться результаты 28 матчей на фоне двух остальных? Теоретически команда «К» могла успешнее сыграть с чемпионом страны, чем команда «Л», что в большей степени подтверждало бы её готовность к Лиге чемпионов. Тем не менее команда «Л» оказывается выше из-за личных встреч с «К».

Более того, нынешний регламент просто вредит интриге чемпионата. Предположим, после 29 туров «Локомотив» опережал бы «Краснодар» на три очка. При учёте личных встреч это означало бы, что «железнодорожники» в любом случае финишируют вторыми. Допустим, в последнем туре команда Юрия Сёмина играет с борющимся за выживание или решающим какие-то другие важные задачи противником. Не имея турнирной мотивации, «Локомотив» ставит второй состав – и со спокойной совестью проигрывает. Кто-то получает три очка, которые вряд ли бы взял у основы «железнодорожников». Его конкуренты в гневе и намекают на нечестную борьбу.

Екатеринбург – территория протеста. Чиновников и судей обвиняют в коррупции Норвежец в шоке от РПЛ. Ещё одно доказательство, что VAR у нас не введут.

Если на первом месте будут забитые и пропущенные мячи, такого при более-менее сопоставимой разнице не случится. «Краснодар» точно сохранил бы надежду догнать «Локомотив» даже имея на три очка меньше. Очевидно, РПЛ стоит взять пример с АПЛ либо проводить дополнительный матч за золото, Лигу чемпионов и Лигу Европы.