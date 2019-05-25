Дом за 4 млн евро, «Роллс Ройс» в автопарке. Как живёт Поль Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба является олицетворением образа современного топ-футболиста. Постоянная смена прически, свой бренд, свое празднование, свой стиль. И поток новостей о том, как, сколько и на что уходит зарплата в 17 млн евро ежегодно.

Дом

Вернувшись из Турина в Манчестер, Погба сначала жил в отеле Lowry, номер в котором снимал еще и Жозе Моуринью.

Но два года назад Поль купил огромный особняк в Чешире почти за 3,5 млн евро. При этом ему еще сделали скидку в 700 тысяч евро. Что есть:

● Пять спален

● Крытый бассейн

● Сауна

● Кинотеатр

● 20 минут по прямой до тренировочной базы «Манчестер Юнайтед»

В Англии уверены, что прошлым владельцем дома был другой экс-игрок «МЮ», Хавьер Эрнандес.

Нет информации о том, что в особняке Погба устроены какие-то необычные предметы интерьера или комнаты. Все максимально стандартно, просто дорого и занимает много места. При этом гараж в доме у Поля всего на две машины, хотя по факту у него их куда больше.

Машины

Автопарк француза насчитывает больше десяти машин и оценивается примерно в 2 миллиона евро. На базу Погба как правило приезжает на Mercedes GLS 4x4, базовая комплектация которого оценивается в 100 тысяч евро. Огромный внедорожник, в который легко могут поместиться семь человек.



Для скорости Погба купил примерно за 120 тысяч евро Audi RS6-R. Такая же тачка есть у Лео Месси и Луиса Суареса. Она способна разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды.



Rolls-Royce Wraith Black Badge в гараже Погба отвечает за стиль и статус. Огромная тачка, которая стоит не меньше 300 тысяч евро – это самое дорогое авто француза. Если надо ехать на ней, Погба часто даже не садится за руль: его везет водитель. Поль настолько обожает эту тачку, что часто предпочитал ее клубному автобусу в поездке на игры или после них. За что после ругался с Жозе Моуринью.

Помимо этих машин Погба видели на Lamborghini Aventador, Bentley Flying Spur, Maserati Quattroporte GTS GranSport, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488 GTB, McLaren P1 и спонсорском Chevrolet Camaro.

Эпатаж

После победы на ЧМ-2018 Погба сделал подарок партнерам по сборной: чемпионский перстни в стиле тех, что изготавливают для победителей соревнований в США. Цену не раскрывают, но известно, что кольца сделаны из белого золота с инкрустацией рубинами, бриллиантами и сапфирами. Изготовление заняло два месяца. Каждое кольцо шло в именной коробке и располагалось на вращающейся платформе, на которую светили светодиоды.

Фото: jasonofbh.com

Главное, что выделяет Погба за пределами футбольных скиллов – прически. У него есть личный барбер, Ахмед Алсанави, который стрижет и других звезд АПЛ, включая Эдена Азара. К Погба он регулярно приезжает в Манчестер и корректирует прическу.