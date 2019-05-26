Провальным этот сезон для ЦСКА называть нельзя.

ЦСКА в последнем туре обошёл «Спартак», а Чалов стал лучшим бомбардиром

Для ЦСКА этот сезон получился неоднозначным. Новая, очень молодая команда блестяще провела первую часть сезона и дважды в Лиге чемпионов обыграла «Реал». Правда, при этом «армейцы» оказались четвёртыми в группе. Но в плане РПЛ команду стали называть чуть ли не главным фаворитом сезона.

Но во второй части чемпионата случился провал. Наверное, объективный. ЦСКА впервые за долгое время не попал в Лигу чемпионов, и в последнем туре команде оставалось побороться за четвёртое место, дающее прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.

Сегодня исполнилось 59-лет президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру. В честь этого события именинник нанёс первый удар по мячу.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Уже на 4-й минуте Фернандес выполнил передачу вперёд по правому флангу, мяч пришёл к Бийолу, тот ворвался в штрафную и прострелил к ближней штанге, где Чалов замкнул передачу, пробив точно в угол ворот.

На 48-й минуте Чалов выполнил передачу в штрафную, Сигурдссон прострелил вдоль ворот, а Магнуссон с пары метров замкнул на дальней штанге.

После этого Самара бросила играть, а ЦСКА поймал кураж. На 52-й минуте Ахметов вошёл в штрафную и плотно пробил по воротам, Конюхов отбил мяч перед собой, а Бийол чётко сыграл на добивании, послав мяч в левый нижний угол.

Дальше отличились Арнор Сигурдссон, Чалов оформил дубль, а точку в матче поставил Иван Обляков. 6:0!

Фёдор Чалов в итоге записал на свой счёт 15 голов в 30 матчах. При этом форвард забил два мяча с пенальти.



Вторым в списке лучших бомбардиров РПЛ стал форвард «Зенита» Сердар Азмун. Иранский нападающий поразил ворота соперников в нынешнем сезоне 13 раз. Этот показатель был достигнут в 26 матчах. Замкнул топ-3 полузащитник «Краснодара» Виктор Классон — на его счету 12 мячей в 29 встречах.

Сезон ЦСКА закончил вот так. Вместе с болельщиками.

В следующем сезоне от «армейцев» будут ждать более высоких результатов.