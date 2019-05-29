Макгиди – король, Мовсисян – без работы. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 2

Первая часть публикации вышла 24 мая. Сегодня рассказываем о других игроках, когда-то сверкавших на российских полях.

Муса – чемпион, Вернблум – на больничном. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 1 Рассказываем, как знаменитые легионеры из нашего чемпионата провели минувший сезон.

Умар Ниасс, «Кардифф»

В сезоне-2018/19: 13 матчей за «Кардифф» и 5 матчей за «Эвертон» в Премьер-Лиге. Голов не забивал.



Бывший форвард «Локомотива» так и не стал своим в «Эвертоне». Если в прошлом году он хотя бы был в ротации и отметился восемью голами в 22 матчах, то в начале сезона-2018/19 при новом тренере Марку Силве перестал быть востребованным в команде. В январе его сбагрили в аренду в «Кардифф», и вышел этот трансфер для валлийского клуба провальным. 29-летний Ниасс забил ровно ноль мячей, в конце сезона исчез из заявки, а болельщики вылетевшего из Премьер-лиги клуба сейчас называют экс-нападающего «Локо» абсолютно худшим футболистом сезона. «Эвертон» однозначно будет стараться его продать летом. Вероятно, куда-нибудь в Турцию.

Умар Ниасс Фото: Stu Forster/Getty Images

В сезоне-2018/19: 34 матча, 11 голов и 5 передач в Лиге 1 (третий дивизион).

Достижения: лучший игрок сезона.



Ирландец перешёл в «Сандерленд» ещё в 2017-м, когда клуб выступал в Чемпионшипе. Но случилось несчастье: последовал вылет дивизионом ниже, а Макгиди пришлось отправиться туда же. От зарплаты 300 тыс. фунтов в месяц он отказаться не рискнул. Стоит похвалить бывшего спартаковца за то, что в третьей по ранжиру английской лиге он не скис, а расцвёл и превратился в лидера. Теперь Эйден играет на левом фланге атаки, где получает больше возможностей для смещений под удар. Он всё так же лезет в дриблинг, а ещё стал штатным исполнителем штрафных и пенальти. Отсюда и 11 голов. По итогам сезона ирландец удостоился звания лучшего футболиста всего чемпионата.

Правда, все старания 33-летнего Макгиди не трансформировались в успехи «Сандерленда»: в воскресенье команда проиграла на «Уэмбли» финал за выход в Чемпионшип «Чарльтону» и теперь ещё год минимум проведёт в Лиге 1. Сам Эйден, экстренно восстановившийся от травмы, вышел на замену на 72-й минуте, но ничем не смог помочь.

Кейсуке Хонда, «Мельбурн»

В сезоне-2018/19: 20 матчей, 7 голов и 7 передач.

Достижения: бронзовый призёр чемпионата Австралии.



После отъезда из «Милана» Хонда провёл один сезон в мексиканской «Пачуке». Потом его занесло ещё дальше – в Австралию. Полузащитник сборной Японии добросовестно отбегал 9 месяцев, записал на свой счёт 14 баллов, но его команда осталась лишь третьей, а сам Кейсуке объявил, что покидает клуб. Карьеру при этом 32-летний японец завершать не планирует. У него есть новая мечта – сыграть на Олимпиаде в Токио в 2020 году, поэтому скоро мы узнаем название нового клуба.

А пока Хонда – главный тренер сборной Камбоджи. 6 июня он выведет команду на отборочный матч ЧМ-2022 против Пакистана.

Кейсуке Хонда Фото: Michael Dodge/Getty Images

Юра Мовсисян, без клуба

В сезоне-2018: 4 матча за «Чикаго Файр» в MLS.

Достижения: покер в матче с Гибралтаром в Лиге наций в ноябре 2018-го.



Когда армянский форвард уезжал из «Спартака» в США, казалось, что там он снова обретёт себя и станет бомбардиром. Но возвращение получилось блёклым: после двух средних сезонов в «Реал Солт-Лейк» (суммарно 16 голов в 58 матчах) он расторг контракт с клубом. В 2018-м Юра провёл четыре игры за шведский «Юргоден», куда ездил на правах аренды, и ещё четыре – за «Чикаго Файр», который расторг контракт экс-спартаковцем спустя три месяца после приглашения.



Сейчас Мовсисяну 31 год – не такой критичный возраст. Но новую команду за полгода он не нашёл. А вот в сборную до недавнего времени вызывался. В ноябре даже оформил покер в матче с Гибралтаром в Лиге наций.

Даме Н’Дойе, «Копенгаген»

В сезоне-2018/19: 33 матча, 22 гола и 6 результативных передач в чемпионате Дании.

Достижения: чемпион Дании, второй бомбардир чемпионата Дании.



Не закрепившись в Англии после ухода из «Локо» (5 голов за «Халл», 1 гол за «Сандерленд»), сенегальский нападающий поехал покорять чемпионаты ниже рангом. Сезон-2017/18 он провёл в «Трабзонспоре», а год назад на правах свободного агента перешёл в «Копенгаген», где когда-то и состоялся как породистый бомбардир. Трансфер оказался суперудачным для датчан: Н’Дойе забил 22 гола в 33 матчах и помог завоевать чемпионский титул. В свои 34 Даме всё ещё в порядке. Достаточно сказать, что ранее за свою карьеру лишь раз он забивал больше – 25 мячей в сезоне-2010/11.

Даме Н’Дойе Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В сезоне-2018/19: 10 матчей, 1 передача.



Шведский полузащитник преодолел проблемы со здоровьем и вернулся в профессиональный спорт. Говорить о большом европейском чемпионате, конечно, уже не приходится, хотя жаль: по таланту экс-«армеец» потянул бы и топ-клуб. Впрочем, главное, что Эльм до сих пор занимается любимым делом. В свой 31 год он одна из главных звёзд «Кальмара». Расмус выступает в одной команде с братом Виктором, в текущем сезоне он выходил на поле в 10 матчах из 11, отметился одной результативной передачей и пробудет в клубе как минимум до ноября. А потом наверняка в очередной раз продлит соглашение.

Расмус Эльм Фото: Nils Petter Nilsson/Getty Images

Аксель Витсель, «Боруссия» Дортмунд

В сезоне-2018/19: 33 матча, 4 гола и 1 передача в Бундеслиге, 7 матчей и 1 гол в Лиге чемпионов.

Достижения: вице-чемпион Германии.



Долгое время казалось, что Витселя вообще не интересует карьерный рост. В своё время им интересовалось пол-Европы, но он выбрал «Зенит». Потом приглашал «Ювентус», но бельгиец уехал в Китай. Но прошлым летом, заработав на всю оставшуюся жизнь, Аксель всё же задумался непосредственно о футболе. Сезон в Дортмунде он провёл очень достойно – стал основным футболистом, показал высшую точность передач во всей лиге (93,1%) и помог команде до последнего бороться за золото с «Баварией».

Аксель Витсель Фото: TF-Images/Getty Images

Матье Вальбуэна, «Фенербахче»

В сезоне-2018/19: 22 матча, 3 гола и 7 передач в чемпионате Турции; 4 матча, 1 гол и 1 передача в Лиге Европы.



После двух лет в «Фенербахче» французский футболист объявил, что покидает клуб. Вряд ли он будет вспоминать прошлый сезон с восторгом: команда напрочь провалила осень, какое-то время ползла в хвосте таблицы и лишь к концу чемпионата запрыгнула на 6-е место, которое не даёт никаких еврокубков. Вальбуэна уже 34, но ещё годик, кажется, он способен поиграть. Посмотрим, кто приютит.

Матьё Вальбуэна Фото: VI Images via Getty Images

Саломон Рондон, «Ньюкасл»

В сезоне-2018/19: 32 матча, 11 голов и 7 передач в Премьер-лиге.



Венесуэлец провёл свой лучший сезон в Англии. 18 баллов по системе «гол+пас» — это первый показатель в команде, но польза Рондона отражается не только в цифрах. Ещё – в неугомонном давлении на защитников, борьбе за каждый мяч, эффективной связке с Айосе Перезом. Неудивительно, что теперь «Ньюкасл» хочет выкупить права на Саломона у «Вест Бромвича» (минувший год он отыграл в аренде). А ещё им интересуются в «Вулверхэмптоне». Пока же Рондон получил награду как лучший игрок года в составе своей команды.

Саломон Рондон Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Хосе Хурадо, «Чанчунь Ятай»

В сезоне-2018/19: 6 матчей за «Чанчунь Ятай» (2-й дивизион Китая), 17 матчей и 1 гол за «Аль-Ахли» в чемпионате Саудовской Аравии.



При своём несомненном таланте Хурадо всегда славился ленью и вальяжностью, поэтому неудивительно, что после отъезда из России он нигде себя не зарекомендовал. В «Уотфорде» у него было «0+0» в 27 матчах – катастрофа для атакующего игрока! В «Эспаньоле» чуть получше в первом сезоне («3+3» в 31 игре), но полный провал во втором («0+3» в 29 встречах). С таким уровнем конкретики была лишь одна дорога – на Восток. Начинал новый футбольный год экс-спартаковец в Саудовской Аравии, а продолжает – в Китае. Но не в высшем дивизионе, а во втором. И там, кстати, тоже пока не звезда.

Хосе Хурадо Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Жулиано, «Аль-Наср Эр-Рияд»

В сезоне-2018/19: 30 матчей, 8 голов и 5 передач в чемпионате Саудовской Аравии.

Достижения: чемпион Саудовской Аравии.



Не попав из «Фенербахче» в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира — 2018, Жулиано разочаровался в европейском футболе и отправился на заработки в арабский мир. «Аль-Наср Эр Рияд», где также выступает Муса, выкупил права на игрока за 10,5 млн евро, а тот отплатил добром: отпахал 30 матчей в сезоне, забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. В итоге «Аль-Наср» стал чемпионом. Жулиано всего 28 – может, ещё и поиграет в Европе.

Жулиано Фото: instagram.com/giulianoficial

В сезоне-2018/19: 33 матча, 2 гола и 3 передачи в чемпионате Испании; 10 матчей и 1 гол в Лиге Европы.



Полным провалом дебютный сезон в Испании назвать для Промеса нельзя, но он сам недавно признался, что всё ещё не тот футболист, что был в «Спартаке». В «Севилье» Квинси – рабочая лошадка, а не звезда, он лишён постоянной позиции и безграничного тренерского доверия. Но голландец не унывает, не сдаётся и обещает, что продолжит работать.

Квинси Промес Фото: Quality Sport Images/Getty Images

В сезоне-2018/19: 3 матча, 1 гол в чемпионате Бразилии; 5 матчей, 1 гол в Кубке Либертадорес.



Нужно обязательно ещё раз похвалить ЦСКА за волшебный трансфер. Выручить 12 млн евро за Витиньо, продав его в родную Бразилию – это гениальность в чистом виде. Во «Фламенго» теперь не знают, как оправдываться за потраченные деньги. Экс-форвард «армейцев» всего лишь футболист запаса, он получает крохи игрового времени, и его уже не раз критиковали и освистывали собственные же болельщики.

Витиньо Фото: Buda Mendes/Getty Images

В сезоне-2018/19: 16 матчей, 2 результативные передачи.



Продажа Паредеса в Париж – это тоже гениальность, но только в более крупных масштабах. Кажется, чемпион Франции сейчас и сам не понимает, зачем вывалил за среднего по европейским меркам футболиста аж 47 млн евро. Уже появлялись новости, что уровнем аргентинца недовольны собственные же партнёры.

А на днях выяснилась другая забавная деталь, связанная с трансфером: хакеры украли у «ПСЖ» 520 тыс. евро, которые парижане должны были перевести «Боке Хуниорс» в качестве компенсации. Впрочем, что эти 520 тыс. по сравнению с 47 млн… Интересно, отобьёт ли теперь клуб хотя бы половину.

Леандро Паредес Фото: Xavier Laine/Getty Images

В сезоне-2018/19: 47 матчей, 1 гол, 7 передач.

Достижения: чемпион Мексики.

29-летний опорный полузащитник – настоящая звезда «Тигреса». В понедельник Кариока во второй раз стал чемпионом Мексики. Его «Тигрес» друг за другом одолел в двухраундовых противостояниях «Пачуку», «Монтеррей» и «Леон» и выиграл Клаусуру (вторую часть чемпионата). Рафаэл счастлив.