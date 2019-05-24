Муса – чемпион, Вернблум – на больничном. Как дела у бывших звёзд РПЛ. Часть 1

Зоран Тошич Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Сезон-2018/19: 16 матчей (4 гола) в чемпионате Сербии, 4 матча (1 гол) в Кубке Сербии.



Титул: Кубок Сербии.



Минувший сезон получился у 32-летнего экс-полузащитника ЦСКА смазанным: с июля по октябрь он пробыл в лазарете из-за повреждения мениска, потом набирал форму и лишь к концу ноября стал получать игровое время. В «Партизане» Зоран – футболист ротации. В чемпионате у него набралось 16 матчей (лишь два – полных), четыре гола и пять голевых передач. Половина этих мячей была отправлена в ворота соперника роскошными ударами со штрафных.

Чемпионом бывший «армеец» в прошедшем сезоне не стал – титул перехватила «Црвена Звезда», тогда как «Партизан» сенсационно опустился на третье место, пропустив вперёд ещё и «Раднички». Зато вчера «гробари» взяли Кубок Сербии, обыграв в финале извечных соперников-соседей – 1:0. Тошич провёл на поле все 90 минут.

Сезон-2018/19: 25 матчей, 19 голов и 7 результативных передач.



Титул: чемпион ОАЭ

Дважды лучший снайпер российской Премьер-Лиги обрёл себя в ОАЭ. Здесь он – главная звезда «Аль-Шарджи». Бразилец всё так же убегает на скорости от защитников, агрессивно вылетает на опережение и помногу забивает. 16 мая его команда досрочно взяла золото. Любопытно, что это первый чемпионский титул в карьере уже 32-летнего Веллитона. Ни в Бразилии, ни в России, ни в Турции ему до таких высот добраться не удавалось.

Сейду Думбия Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Сезон-2018/19: 17 матчей и 2 гола в чемпионате Испании, 5 матчей и 1 гол в Кубке Испании.



Титул: обладатель Суперкубка Каталонии



Ивуарийскому форварду всего лишь 31. Правда, это по паспорту. А сколько на деле – попробуй теперь догадайся, тем более в последние пару лет Думбия действительно сдал. Если в сезоне-2016/17 он намолотил 20 голов в 25 матчах за «Базель», то за «Спортинг» год спустя у него была «баранка», да и в «Жироне», куда форвард перешёл на правах свободного агента, дела идут так себе. Команда не смогла сохранить прописку в Примере, а сам Думбия отметился лишь двумя голами. Единственный позитив – Суперкубок Каталонии, который команда взяла в марте благодаря победе над дублем «Барселоны».

Интересно, где экс-форвард ЦСКА окажется в следующем сезоне. В 2014-м его трансферная стоимость составляла 25 миллионов евро по версии transfermarkt.de, сейчас – 1,8.

Вагнер Лав Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Сезон-2018/19: 13 матчей и 6 голов за «Бешикташ», 18 матчей и 2 гола за «Коринтианс»



Титул: чемпион штата Паулиста



В июне ему стукнет уже 35, а он всё ещё в порядке. Да, забивает не так много, как раньше, но в нужные моменты выходит на первые роли. В первой половине сезона он играл в «Бешикташе», а уже в апреле забивал победный гол за «Коринтианс» в чемпионате штата Паулиста. Видимо, в Европу Вагнер уже не вернётся – предпочтёт доиграть последние годы карьеры в родной Бразилии. Хотя… С его вечной энергетикой всё возможно.

Бибрас Натхо Фото: MB Media/Getty Images

В сезоне-2018/19: 21 матч, 1 гол и 5 передачи за «Олимпиакос»



Израильтянин мог бы поиграть ещё сезон-другой в ЦСКА, но не пошёл на понижение зарплаты и отбыл в Грецию. Пожалуй, «армейцы» приняли правильное решение, не став удерживать полузащитника любой ценой. В «Олимпиакосе» Натхо вовсе не ключевой футболист – лишь семь раз в чемпионате выходил в стартовом составе, в 14 встречах появлялся на замену, а в шести случаях оставался на скамейке. Чемпионом Греции в этом сезоне стал ПАОК. «Олимпиакос» — второй.

Понтус Вернблум, ПАОК

Понтус Вернблум Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

В сезоне-2018/19: 11 матчей



Титул: чемпион Греции



Шведский полузащитник и один из главных бойцов в истории российской Премьер-Лиги стал чемпионом Греции. ПАОК вернул себе титул спустя 34 года – и это прекрасное событие. Только у самого Вернблума всё не так хорошо. Ещё в декабре он получил тяжелую травму ахиллового сухожилия и более с тех пор на поле не выходил. Хотя всё же выходил – побегать с чемпионским кубком.

Халк Фото: Matt Roberts/Getty Images

В сезоне-2018: 25 матчей, 13 голов и 12 голевых передач. В сезоне-2019: 8 матчей, 4 гола и 1 передача.



Титул: чемпион Китая-2018



Самый дорогостоящий футболист в истории российской Премьер-Лиги наслаждается жизнью в Китае. В прошлом году он стал чемпионом страны, попутно насобирав 25 баллов по системе «гол+пас» в 25 играх. Но это вовсе не лучший показатель в первенстве: для сравнения, у партнёра по «Шанхаю» У Лэя было «27+8», у соотечественника Оскара – «12+18». А в нынешнем сезоне у израильтянина Захави уже 10 мячей! Впрочем, подвиги и статус Халка уже не сильно интересуют. Иначе играл бы не в Поднебесной, а в Европе.

Ахмед Муса, «Аль-Наср Эр Рияд»

В сезоне-2018/19: 24 матча, 8 голов.



Титул: чемпион Саудовской Аравии.



Казалось, после ЦСКА нигерийский нападающий может покорить Европу, но в «Лестере» дела у него не задались. Не помогли задержаться в английском чемпионате ни удачная аренда в «армейский» клуб, ни достойно проведённый чемпионат мира, на котором Муса забил два классных гола в ворота Исландии. Перед началом нового сезона Ахмеда за 16,5 млн евро выкупил «Аль-Наср», и здесь нигериец снова стал звездой. Он играет на левом фланге атаки, немало забивает (но не столь много, как марокканец Абдерразак, у которого 34 гола в 26 встречах), а по итогам сезона стал чемпионом. В очередной раз в своей карьере.

Доменико Кришито Фото: Mike Kireev/NurPhoto via Getty Images

В сезоне-2018/19: 34 матча, 2 гола и 4 передачи в чемпионате Италии.



Миммо – лидер и капитан «Дженоа», всегда выходит на поле в этом сезоне. Чаще всего – на позиции левого защитника, хотя до зимы играл и в центре обороны. Он показывает высокий уровень, поддерживает атаку, имеет достойную для своего амплуа статистику. Однако пока его команда занимает 18-е место в серии А и близка к вылету. Чтобы избежать катастрофы, надо обыгрывать в последнем туре на выезде «Фиорентину» и верить в то, что «Эмполи» вдруг не победит «Интер».

Мигел Данни, без клуба

В сезоне-2018/19: 13 матчей за «Маритиму» чемпионате Португалии



После ухода из «Зенита» португальский хавбек провёл один сезон в «Славии», а летом 2018-го подписал контракт c родным «Маритиму». Однако уже в декабре, после всего 13 проведённых игр, Данни расторг контракт с клубом после серии провальных результатов, заявив, что это поможет команде снять дополнительное давление. Новое место работы 35-летний футболист пока не нашёл. Сам он пообещал «новые остановки» впереди, но пока путешествует. Неделю назад, например, заезжал в Санкт-Петербург.