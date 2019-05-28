«Не спрашивайте тренеров об их философии». Злой Виллаш-Боаш возвращается в игру

Вы наверняка потеряли Андре Виллаш-Боаша, и это нормально. Для большинства российских болельщиков он пропал, уйдя из «Зенита». Персональные фанаты португальского тренера ещё следили за ним в Китае, но и для них след терялся где-то в песках «Дакара», куда АВБ сорвался с роскошного азиатского контракта. Последний раз Виллаш-Боаш надевал тренировочный костюм и брал свисток в руки 29 ноября 2017-го — после этого начался его творческий отпуск.

Но считать, что португалец совсем сидел без дела, неверно. В последние месяцы он заметно активизировался и выступил на нескольких тренерских конференциях с лекциями. Совершенно неожиданно АВБ на этих выступлениях предстал раздражённым и даже злым — чего не ожидаешь от человека, который долго отдыхал. Отчитываясь об увиденном на чемпионате мира, Виллаш-Боаш не искал слов.

«С футбольной точки зрения чемпионат мира не дал ничего. Мы увидели чемпионат мира с самым большим количеством забитых со стандартов мячей за всю историю. Это не очень хорошо, это показывает, что в футбол команды играть не старались. Стало меньше творчества. Тренеры стали консервативнее, потому что нам приходится адаптироваться к новой реальности: всё теперь зависит от результатов, а не от подхода к работе. Давление на нас оказывается критическое, времени на саморазвитие нет. Спорт не может выиграть от этого. Кроме Гвардиолы, который является мастером инноваций, ничего нового не происходит», — кипел Виллаш-Боаш.

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Учитывайте, что это говорит человек, помогавший главному оппортунисту современного футбола Жозе Моуринью. Человек, который делал для Маура в 2006-м тот самый отчёт по «Барселоне», всплывший не так давно в Сети. «Если фолить на Месси, то делать сразу и подальше от штрафной», — советовал АВБ тогда своему боссу. С тех пор Виллаш-Боаш поменялся и перешёл на сторону техничного и созидательного футбола — но чудовище Франкенштейна, в создании которого он поучаствовал, уже поработило футбольную Европу. Руководители больших клубов, ориентированных исключительно на конвертируемые в валюту трофеи, стали обращать внимание на тренеров, которые ставят результат выше футбола. Так, например, возник кризис Италии — если раньше это был исключительно их путь, то теперь счёт стал интересовать больше качества почти всех.

Фото: om.net

Изучая редкие интервью Виллаш-Боаша и его цитаты с тренерских конференций за время творческого отпуска, мне стало казаться, что тренеру просто перестал быть интересным футбол в нынешнем виде — поэтому он и не стремился вернуться как можно быстрее. Он всегда был требователен к выбору места работы — например, после года работы в «Тоттенхэме» он отказался от предложения «ПСЖ», который был готов завалить португальца деньгами. Мотивация АВБ была простой: он не видел у потенциальных работодателей из Парижа желания терпеть и продолжать сотрудничество после первых неудач — им сразу нужен был результат.

Сегодня же, по мнению Андре, это повсеместная ситуация. «Я бы предпочёл, чтобы президент клуба подошёл сказал: „Ну, какое у тебя там соотношение побед? 62%? Окей, хочу, чтобы ты был моим тренером, потому что другой человек давал 61%. Даже этот подход лучше, чем сегодняшняя фальшь. Вас спросят, какова ваша философия и что вы хотите поменять в клубе, но после двух поражений вас выкинут. Просто не спрашивайте тогда тренеров об их философии“, — говорит Виллаш-Боаш.

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Его долгий поиск завершился в Марселе, и вряд ли есть место более подходящее для нынешнего злого состояния португальского тренера. В турбулентном городе, который сделал идолом Марсело Бьельсу (всего 51% побед, если что) всегда любили наступательный футбол и противопоставлять себя Парижу. Готовый с лёгкостью отправить тренера в отставку после пары поражений «ПСЖ» (при каждом из последних трёх главным минимум 72% побед) стал символом результатоцентричного футбола — и из Марселя Виллаш-Боаш может начать войну, которая вернёт ему страсть к игре.

В конце концов, ему всего 41 год, и сейчас вообще лучший момент для возвращения. В четвёрке полуфиналистов Лиги чемпионов были только те, кто ставят футбол выше результата.