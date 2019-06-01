Бедовые родители, дворовые драки, отказ «Челси». Тяжёлая судьба Деле Алли

Субботний вечер станет особенным для Деле Алли. Миновав путь от дворового хулигана до одного из лучших полузащитников Англии, он никогда не был так близок к первому клубному трофею в карьере. По дороге к мечте его не остановили ни проблемы с семьей, ни опасное окружение, ни неудачи в футболе.

Сложное детство в самом скучном городе Англии

Будущая звезда «Тоттенхэма» и английского футбола родилась в городке Милтон-Кинс – в 72 километрах от Лондона. Этот небольшой населенный пункт известен, прежде всего, поместьем Блэтчи-Парк, в котором во время Второй мировой войны математик Алан Тюринг создал первый компьютер, а также самым длинным торговым центром в Европе (4,8 километра).

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Построенный в 60-х годах прошлого века город без городского центра, но с обилием парков, лужаек и деревьев должен был стать воплощением будущего Британии. Однако вопреки ожиданиям архитекторов, местные окрестили Милтон-Кинс самым скучным городом Англии из-за отсутствия мест, где можно развлечься.

Однако едва ли малыш Деле Алли обращал внимание на такие пустяки. Его отец – нигерийский бизнесмен Кехиде Кенни бросил семью спустя неделю после рождения ребенка. Беззаботный предприниматель умчал в США в поисках заработка, оставив жену Дениз и сына Деле в крохотной коммуналке на окраине города.

Пока мать заливала горе алкоголем, мальчик искал отдушину в дворовом футболе. Прогуливая уроки, Алли часами гонял мяч на улице с местными пацанами, а дома не мог оторвать взгляда от телевизора, когда шла программа с нарезками лучших голов АПЛ. Наблюдая за игроками, Деле мечтал стать профессиональным футболистом.

Когда Алли было 7 лет, мечты мальчика могли рухнуть. Его отец неожиданно вернулся в Англию, а затем забрал сына с собой в Нигерию. Там он устроил Деле в школу портового города Лагос. В свободное время мальчик гулял с местными ребятами, которые, по его признанию, были весьма дружелюбны, и наслаждался жизнью. Так счастлив он не был еще никогда. Однако про футбол юный Деле начинал забывать.

Спустя год, в надежде расширить бизнес в США, Кенни Алли переехал в свой дом в Хьюстоне, прихватив сына с собой. В Штатах предприниматель встретил девушку Лолу и вскоре обвенчался с ней. «Новая мама» сразу не понравилась Деле. Мальчик стал чувствовать себя несчастным. Парню становилось невыносимо от одной мысли, что он пропадает в чужой стране с нелюбимой семьей. Он был уверен, возвращение к английскому уличному футболу облегчит его страдания. Попросив отца помочь с переездом, мальчик отправился обратно в Великобританию.

Фото: Pete Norton/Getty Images

В Милтон-Кинс с распростертыми объятиями его встретила мать, которая вдобавок к алкоголю увлеклась еще и наркотиками. Однако Деле старался не обращаться внимания на все беды. Парень искал поддержку на улице и следовал за своей мечтой.

Именно во дворе сформировались характер и игровой стиль будущего футболиста. Задиристый и хулиганистый Алли не давал себя в обиду. Парень всегда смело шел в стыки и уверенно вступал в уличные потасовки. К счастью, дебоширские наклонности Деле разбавлялись уникальной техникой и нестандартным мышлением. Для парня со двора он отдавал порой невероятные передачи.

Сейчас сложно представить, что когда-то Алли не позволял себе расслабляться и ходить по полю. Однако в подростковом возрасте он совершал удивительные рывки, носясь за мячом, как ошпаренный.

В 11 лет старания Деле были вознаграждены. Его заметили скауты «МК Донс» и пригласили в команду. С тех пор у дворового парня началась новая жизнь.

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Новая семья и отказ «Челси»

Проблемы в школе и дома не могли не сказываться на футболе. Обратив внимание на жизнь Деле, представители «МК Донс» наведались к его маме. Они убедили женщину отпустить сына ради его будущего в новую семью – товарища по команде Харри Хикфорда. Уходя из отчего дома, будущий футболист бросил свою знаменитую фразу: «Не беспокойся, мама. Всё в порядке».

Приютив Деле, Семья Хикфордов обеспечивала его всем необходимым – заботой и домашним уютом. Алли, наконец, стал с радостью возвращаться домой после тренировок. Больше ничего не мешало ему добиться успеха.

Тем временем, в академии «МК Донс» отчаянно пытались адаптировать игрока к большому футболу и обучить «школьным навыкам». К игре на зеленом прямоугольнике парень привык быстро, однако со второй задачей специалисты явно не справлялись. От академичного футбола Алли был очень далек.

«На тренировке мы отрабатывали розыгрыши угловых ударов. Деле должен был замыкать головой подачу на ближнюю штангу. Однако 16-летний Алли отправил мяч в ворота пяткой. Затем он выплюнул жвачку, почеканил и поймал ее ртом. В тот день мальчишка был явно доволен собой», — вспоминал тренер «МК Донс» Карл Робинсон.

Фото: Jan Kruger/Getty Images

В том же возрасте подросток получил шанс попробовать себя в «Челси». Представители клуба обратили внимание на юного футболиста и пригласили на просмотр. Деле воодушевился и отправился в Лондон. В столице Англии он тренировался с «синими» в течение двух недель. За это время тренеры «Челси», не заметив ничего особенного в игроке, решили попрощаться с ним. Алли был в бешенстве, когда услышал отказ. Англичанин даже намеревался завязать с футболом.

К счастью, парня образумил его детский тренер Марк Уолш. Специалистподозвал Деле к себе и стал уговаривать игрока вернуться к тренировкам, чтобы достичь своей заветной мечты.

«Лучший молодой полузащитник со времен Гаскойна»

Мотивационная речь подействовала на футболиста. Алли начал работать еще упорнее и вскоре закрепился в основном составе «МК Донс», постепенно став одним из лидеров клуба. В 2014 году он поучаствовал в унижении «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии, а к концу сезона наколотил 16 мячей и помог команде выйти в Первую лигу.

Успехи молодого таланта не остались незамеченными. Лондонский «Тоттенхэм», заинтересовавшись футболистом, подписал его за 5 миллионов евро, совершив один из лучших трансферов в истории клуба.

Уже в первом сезоне за «шпор» Алли зажёг так, что о нем заговорил весь мир. За 33 матча в АПЛ он забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Восхищаясь футболистом, Фергюсон назвал его лучшим молодым полузащитником со времен Гаскойна, а Почеттино заявил, что Алли так уверенно играет в центре поля, как будто ему 30 лет.

Постепенно Деле стал незаменимым футболистом в обойме «шпор». Сейчас его универсальность позволяет Почеттино задействовать игрока как в опорной зоне, так и в качестве атакующего хавбека.

Благодаря креативному мышлению и смелости, Алли может создать гол из ничего. Защитник «Кристал Пэлас» Миле Единак не даст соврать. В январе 2016 года Деле издевательски переиграл его, а затем слету пробил в ближний угол ворот «орлов», удивив не только всех вокруг, но и самого себя.

Главной проблемой Деле до недавнего времени оставались его дисциплина и вспыльчивый нрав. Нахватать желтых карточек за нелепые толчки или удары по ногам было для него так же обыденно, как и отдать голевую передачу. К счастью для «Тоттенхэма», полузащитник набрался опыта и теперь действует грамотнее. Он не стал менее задиристым и грубым, но зато научился быть осторожным там, где нужно. За прошедший сезон футболист получил лишь пять желтых карточек – неплохой показатель для игрока центра поля.

Из-за многочисленных травм к концу весны полузащитник не смог добиться привычной результативности – всего 8 голов и 6 ассистов за 45 матчей. Тем не менее, в важнейших матчах Алли по-прежнему опасен. В сумасшедшей ответной игре с «Аяксом» Деле стал вторым героем вечера после Лукаса Моуры. Именно англичанин отдал две голевые передачи на бразильца.

Пусть никого не смущает, что полузащитник стал немного ленивее и порой «выпадает» из матчей. Алли до сих пор помнит абсолютно все тернии, через которые он прошел. Будьте уверены, в субботу Деле будет рубиться за свой первый трофей также отчаянно, как в детстве на пыльных улицах родного городка.