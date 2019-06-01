Сегодня на их мужей смотрит весь мир. Супруги финалистов Лиги чемпионов

Многие из них сегодня придут на «Сантьяго Бернабеу», чтобы поболеть за своих мужей — футболистов «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Помимо десятков тысяч незнакомых любителей футбола у каждого участника мадридского финала будут на трибунах «Бернабеу» болельщики персональные. Редкая жена в такой важный и ответственный день не последует за мужем, чтобы поддержать, а затем, в зависимости от результата, разделить с любимым радость победы или горечь поражения. Главная игра клубного сезона – подходящий повод узнать, кому посвящают свои профессиональные успехи футболисты «Тоттенхэма» и «Ливерпуля». Тем более что большинство из них обычно скромно держится в тени супруга.

Шани ван Мьегем (жена Тоби Алдервейрелда)

Супруга Тоби – довольно известный в Бельгии жокей. Прошлой осенью, после четырёх лет совместной жизни, у пары появился первый ребёнок – дочь Айла.

Лариса Саад (жена Лукаса Моуры)

Грядущее пополнение в семействе вдохновило Моуру минувшей весной даже не на один – на целых два хет-трика, в АПЛ и ЛЧ (притом что раньше не было ни одного)! Любимая женщина полузащитника, Лариса, второй раз находится в интересном положении, но это не остановило её от путешествия в Мадрид. Возможно, прямо оттуда и рванут в Бразилию – недалеко.

Марин Льорис (жена Уго Льориса)

Вместе и в радости, и в горе – это про чету Льорисов. Рядом они пережили как самые счастливые моменты жизни (такие, как рождение дочерей Анны Роуз и Джулианы), так и самый неприятный – задержание Уго за вождение в нетрезвом виде.

Шарлотт Триппье (жена Кирана Триппьер)

В личном рейтинге Кирана 2016 год стоит особняком: в июне он женился на красавице Шарлотт, а в декабре она подарила ему наследника Якоба.

Лилия (жена Альберто Морено)

Альберто не смог быть рядом с супругой при родах – в это время готовился к игре с «Саутгемптоном». О знаменательном событии в жизни защитника уже после матча поведал миру Юрген Клопп. В своём стиле: «В 2:30 утра его прекрасная подруга родила – Альберто Морено-младший родился в Ливерпуле. Он был с командой, когда ребёнок появился на свет… извините!».

Ларисса Перейра (жена Роберто Фирмино)

Пятилетку вместе земляки Ларисса и Роберто. Плод любви у молодых пока один – дочурка Валентина.

Райк Нуитгедагт (жена Вирджила ван Дейка)

Райк с Вирджилом знакомы с детства и прошли все стадии притяжения – от юношеской симпатии до взрослой любви. Когда ван Дейка в 2013 году пригласили в Шотландию, девушка без раздумий бросила бутик, в котором работала менеджером по продажам, и последовала за любимым в Англию. В Ливерпуль они уже перебрались вчетвером – с маленькой дочуркой и любимой собачкой.

Наталья Бекер (жена Алисона Бекера)

Уроженка Италии Наталья и бразилец Алисон познакомились в 2012 году. Уже спустя три года молодые люди сыграли свадьбу. Через два года у интернациональной четы Бекеров появилась на свет дочка Елена, а сейчас Наталья ждёт второго ребёнка.