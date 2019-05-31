Сколько денег потратили финалисты Лиги чемпионов на свои составы

Безусловно, мы не пытаемся объективно оценивать, кто из команд рациональнее тратит деньги на трансферном рынке. И да, таблицу АПЛ мы тоже видели.

Тем не менее, держа в уме предприимчивость Леви, решили примерно подсчитать, сколько денег потратили финалисты ЛЧ на свои составы. Разница впечатляет.