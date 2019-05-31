Сколько денег потратили финалисты Лиги чемпионов на свои составы
Упс. Есть сюрприз.
Безусловно, мы не пытаемся объективно оценивать, кто из команд рациональнее тратит деньги на трансферном рынке. И да, таблицу АПЛ мы тоже видели.
Тем не менее, держа в уме предприимчивость Леви, решили примерно подсчитать, сколько денег потратили финалисты ЛЧ на свои составы. Разница впечатляет.
Президента «Тоттенхэма» все ненавидят. Но он гений экономии
Дэниэл Леви бесит даже собственного главного тренера и игроков.
- 31 мая 2019
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