Анестезия и реанимация. Первый трансфер «Спартака» — из ЦСКА

Первое приобретение «Спартака» при новом гендиректоре Томасе Цорне хоть и выглядит странным, но имеет важнейшее значение для клуба. Как минимум символическое – но об этом в конце.



Во-первых, первую команду пополняет не футболист, а врач. Этих изменений болельщики ждали давно.



Во-вторых, «Спартак» забирает сотрудника из футбольного ЦСКА. Прежде при Федуне такого не было.



В-третьих, руководитель медицинского департамента Михаил Вартапетов остаётся при должности. Но это также нужно объяснить отдельно.

Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов».

Если предоставлять краткую справку, то Бутовский – представитель нового поколения, не ограниченного только внутренней школой.



Ему 38 лет. После школы поступил в Дальневосточный государственный медицинский университет, после первого курса перевёлся в Москву в ММА им. Сеченова. Там же окончил ординатуру и защитил кандидатскую диссертацию.



Получил второе высшее в Государственном Университете Управления по курсу «Организация здравоохранения и общественное здоровье».



С 2004 по 2016 годы работал в 67-й городской клинической больнице анестезиологом-реаниматологом. Рассказывать о сути профессии можно долго, но фактически, человеку, контролирующему ход операций и восстановление пациентов, необходимы абсолютные знания во всех разделах медицины.



С 2014 года по настоящее время – врач сборной России по футболу и клиники спортивной медицины «Smart Recovery».

Михаил Бутовский — врач сборной России Фото: из личного архива Михаила Бутовского

С 2016 года по 2019 года – врач ЦСКА.



Выступает лектором на международных и всероссийских конференциях, удостоен звания «Заслуженный врач Чеченской республики».



В общем, послужной список одобрили бы и хипстеры, и Кадыров.

Михаил Бутовский и Рамзан Кадыров Фото: из личного архива Михаила Бутовского

Теперь о том, почему в «Спартаке» всё же остается Михаил Вартапетов. В потоках вполне обоснованной критики, связанной с большим количеством травмированных, мы не совсем точно замечаем профессиональные функции.



Так, за восстановление игроков от повреждений отвечают физиотерапевты и тренеры по физподготовке. Например, в «Спартаке» при Массимо Каррере огромное влияние и доверие на своей должности имел Диего Мантовани, зарабатывающий в пять раз больше любого из докторов.

Непосредственной же диагностикой повреждений занимаются врачи первой и второй команд. Вы можете видеть их выходящими на поле во время матчей.



Начальник же медицинского штаба в первую очередь отвечает за хозяйственную часть и общую организацию работы. И здесь в свежем конкурсе РПЛ и РФС медслужба «Спартака» заняла первое место. Если приводить конкретный пример, то в дни ошибочного определения перелома у Николая Рассказова Вартапетов находился медицинской конференции в Англии.



В итоге после многочисленных консультаций новое руководство решило сохранить начальника департамента, но провести точечные изменения в его штабе. Так доктором основы стал хорошо знакомый Цорну (Томас в течение нескольких лет работал матч-агентом) по сборной России Михаил Бутовский. Безусловно, ключевое влияние здесь оказали и давние дружеские отношения нового врача «Спартака» с Эдуардом Безугловым, который 5 лет назад и привёл в футбол уважаемого анестезиолога-реаниматолога. И, надо признать, в последние годы Безуглов, Бутовский и Цгоев добились со сборной выдающихся результатов. В уже бывшем враче ЦСКА коллеги выделяют «фантастическую работоспособность, системность и знание всех современных трендов восстановления».

Михаил Бутовский и Лука Модрич Фото: из личного архива Михаила Бутовского

Впрочем, первый трансферов «Спартаке» при Цорне сложно назвать популистским ходом. Приход нового человека на болезненную позицию вряд ли избавит «Спартак» от критики. Болельщики продолжат требовать жёстких перемен и громких увольнений, а Бутовский с Вартапетовым будут находится под постоянным прессом. Прозвучит банально, но помочь им может идеальная работа.



А теперь вернёмся к символизму. Если воспринимать «Спартак» как живой механизм, то анестезиолог и реаниматолог – как раз то, что нужно клубу. Вот бы ещё хирург не пришил криво и не отрезал лишнего.

Телеграм-канал Дмитрия Егорова