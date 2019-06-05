«У нас были разные цели». Верзилов — об акции «Pussy Riot» и забеге в финале ЛЧ

Прошлым летом в финале ЧМ уже был протестный забег на поле.

Pussy Riot, помните?

Пообщались с участником той акции Петром Верзиловым и попросили его объяснить, что отличает забег девушки в финале ЛЧ от настоящего протеста.

— Смотрели финал ЛЧ?

— Нет. Но про акцию, конечно же, знаю.



— Что думаете? Сильно?

— Забег на поле — это же жест, который постоянно случается в футболе. Где-то это вызывало большие организационные проблемы, как в Англии, когда чиновники грозились чуть ли не обнести поле колючей проволокой.



— В таком случае объясните, чем ваш забег в финале ЧМ был особенным?

— Мы преследовали задачу выстроить художественную образность. Смысл был не просто в том, чтобы выбежать на поле.



— Можно подробнее?

— Ну вот смотрите, на поле появляются полицейские и как бы вмешиваются в спортивное действо. Так и в России человек хочет жить своей жизнью, заниматься своими делами, но в его жизнь абсолютно беспричинно могут ворваться сотрудники полиции и начать свою собственную игру. Как раз наличие образности отличает ту акцию от простого выбегания на поле.



— Разница между вашей акцией и забегом в финале ЛЧ в том же?

— Насколько я знаю, та девушка выбежала, чтобы прорекламировать сайт её бойфренда.

Полуголая девушка, которая прервала финал ЛЧ. Кто она За последний час на неё подписались 150 тысяч человек.

— Виталия Здоровецкого. Вы с ним знакомы?

— Крайне шапочно. Что самое трогательное — не всем известно, что он выбежал на поле после нашей акции в финале ЧМ. Когда Путин, Макрон и остальные награждали участников матча. Вырвался на поле посреди всей этой суеты, но его сразу задержали. Помню, когда после игры нас привезли в отделение, я увидел, что в одной из комнат сидел перепуганный Здоровецкий. Причём в окружении не полицейских, а сотрудников ФСБ, знакомыми мне по моей оппозиционной деятельности. А они-то напугать могут.

— Вы знали о том, что готовится эта акция? Возможно, Виталий обращался за советом?

— Нет, в отличие от нас, Виталий повторял это действо уже раз пять на известных спортивных мероприятиях в Америке. На каком-то матче NBA он появился в футболке Fuck Trump, ещё раньше выбегал на ЧМ в Бразилии. Это одна из его фишек.



— На Кинси Волански, выбежавшую на поле, подписались несколько миллионов человек.

— Решающее слово чуть позже сказал «Инстаграм», заблокировав её аккаунт. Но мы не ставили себе задачу увеличить аудиторию в соцсетях. Нам было важнее количество публикаций в ключевых общественно-политических СМИ по всему миру.



— После вашей акции на ЧМ были мысли исполнить что-то подобное на другом матче?

— Художник должен менять язык, который он использует. Нам неважно использовать футбольный стадион как площадку. Та акция была привязана именно к Москве и нашим правоохранительным органам. Тем самым, которым дали приказ никого не задерживать на Никольской улице и быть относительно корректной на время ЧМ. Было интересно работать именно с этим контекстом.



— Говоря об акционизме, «Pussy Riot» планирует работать в этом формате дальше?

— Этот жанр достаточно сложный и частить с ним нельзя. Особенно если делаешь большие и резонансные вещи. Им стоит заниматься только тогда, когда ты видишь необходимость и художественную общественно-политическую обоснованность. Это такое оружие, к которому прибегаешь редко.