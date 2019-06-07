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Нидерланды — Англия — 3:1, 6 июня 2019, Лига наций, обзор матча

Нидерланды — Англия — 3:1, 6 июня 2019, Лига наций
«Чемпионат»
Две глупые ошибки защитников и гол Промеса. В Лиге наций Англия не победит
Всё решилось в овертайме.
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Последнее футбольное противостояние Голландии и Англии мы прекрасно помним. «Аякс» — «Тоттенхэм». И затем английский финал Лиги чемпионов.

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В полуфинале Лиги наций ожидается голевая феерия.

Вот и в этот раз казалось, что Англия снова победит. На 30-й минуте Де Лигт (участник того матча) на ровном месте потерял мяч у своей штрафной, Рашфорд вышел на ударную позицию, а Матейс, стараясь исправить свою ошибку, в подкате снёс Маркуса — это пенальти! Рашфорд забил.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
06 июня 2019, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
3 : 1
ДВ
Англия
0:1 – Рашфорд – 32 (пен), 1:1 – де Лигт – 73, 2:1 – Уолкер – 97 (автогол), 3:1 – Промес – 114

А дальше случилась обратка. Голландцы переломили игру. На 73-й минуте прошла подача Депая от угла поля, де Лигт выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота! Исправился.

Дальше были справедливо отменённый с помощью VAR гол англичан и овертайм.

И на 98-й минуте случилось невероятное. Стоунс завозился с мячом у своей штрафной, Депай сыграл на перехвате, пробить вратаря не смог, но дальше Уолкер в борьбе с Промесом отправил мяч в свои ворота.

На 114-й минуте Баркли отдали пас к линии штрафной, он выполнил неудачную передачу на вратаря, Депай мяч перехватил и покатил на Промеса, который уже без чужой помощи пробил точно в цель.

Вы думаете, «Аякс» не отреагировал? Отреагировал.

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