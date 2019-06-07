Две глупые ошибки защитников и гол Промеса. В Лиге наций Англия не победит

Последнее футбольное противостояние Голландии и Англии мы прекрасно помним. «Аякс» — «Тоттенхэм». И затем английский финал Лиги чемпионов.

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Вот и в этот раз казалось, что Англия снова победит. На 30-й минуте Де Лигт (участник того матча) на ровном месте потерял мяч у своей штрафной, Рашфорд вышел на ударную позицию, а Матейс, стараясь исправить свою ошибку, в подкате снёс Маркуса — это пенальти! Рашфорд забил.

А дальше случилась обратка. Голландцы переломили игру. На 73-й минуте прошла подача Депая от угла поля, де Лигт выиграл верховую борьбу и головой переправил мяч в ворота! Исправился.

Дальше были справедливо отменённый с помощью VAR гол англичан и овертайм.

И на 98-й минуте случилось невероятное. Стоунс завозился с мячом у своей штрафной, Депай сыграл на перехвате, пробить вратаря не смог, но дальше Уолкер в борьбе с Промесом отправил мяч в свои ворота.

На 114-й минуте Баркли отдали пас к линии штрафной, он выполнил неудачную передачу на вратаря, Депай мяч перехватил и покатил на Промеса, который уже без чужой помощи пробил точно в цель.

Вы думаете, «Аякс» не отреагировал? Отреагировал.