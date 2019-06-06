Выйдет ли в старте Кейн? 5 главных интриг матча Нидерландов и Англии

Противостояние Нидерландов и Англии, как ни странно, абсолютно не имеет бэкгрануда. Легендарные сборные провели между собой лишь пять официальных матчей, два из которых остались за голландцами, а один закончился победой англичан. Все эти встречи уместились в короткий временной отрезок – с 1988 по 1996 год.

Естественно, что за такой срок команды не успели стать принципиальными соперниками друг другу, а потому и особых исторических подоплек у полуфинала Лиги наций быть не может. Зато интриг у игры предостаточно.

Кейн: для нейтрального болельщика матч Англия — Нидерланды будет отличным

1.Сколько голов наколотят друг другу команды?

Нет никаких сомнений в том, что матч получится богатым на забитые мячи. Обоим сборным не занимать молодости и задора. За последние пять официальных матчей голландцы забили 13 голов, а англичане – 14. Наверняка в четверг команды помчатся с первой минуты в атаку, дабы улучшить свою статистику.

К такой раскрепощённости футболистов подталкивает сам формат финальной стадии турнира. Победа в Лиге наций не сулит ничего кроме трофея и скромных 10,5 миллионов евро, что в каком-то смысле даже хорошо. Игроки не будут скованы грузом ответственности за результат, но и не станут играть в курортно-товарищеском режиме.

Будьте уверены, от унылого матча в духе первого тайма финала Лиги Европы, мы застрахованы. Это уже дали понять сборные Швейцарии и Португалии, которые не боялись играть рискованно и даже ошибаться.

2. Смогут ли голландцы прервать 7-матчевую беспроигрышную серию англичан?

Сборная Англии давно не была так хороша, как сейчас. Саутгейт сколотил прекрасную, сбалансированную, амбициозную, и главное, голодную до побед команду.

На ЧМ в России англичане заняли 4 место, а спустя год вновь добрались до полуфинала международного турнира. Они не проигрывают уже в 7 матчах подряд – с сентября прошлого года. Тогда «трёх львов» переиграли испанцы в матче группового этапа Лиги Наций.

Перед полуфиналом с Нидерландами англичане полны решимости взять первый трофей для своей страны с 1966 года. Несмотря на изматывающий график АПЛ, они будут биться до последнего за редкий шанс остаться в истории. Сборной Голландии точно придется непросто.

3.Окажется ли Гарри Кейн в стартовом составе?

После субботнего выступления Кейна в финале Лиги Чемпионов этот вопрос особенно актуален. В матче с «Ливерпулем» форвард буквально исчез с поля. Он не создавал угрозу воротам Алиссона, плохо открывался, редко бил и не навязывал защитникам борьбу. В итоге, за 90 минут игры Гарри 26 раз коснулся мяча и один раз ударил в створ. Даже на фоне серой игры «Тоттенхэма» статистика удручающая.

Учитывая столь неудачный «перфоманс» Кейна вдвойне интересно, кого Саутгейт выберет в качестве наконечника на матч с Нидерландами. С одной стороны, тренер сборной Англии очень доверяет капитану национальной сборной и выпускает его в старте во всех официальных играх команды с июня 2017 года. Исключением стал только матч группового этапа чемпионата мира в России против Бельгии. Тогда Саутгейт дал отдохнуть шестерым лидерам сборной, включая Кейна.

Однако, едва ли при выборе стартового состава английский специалист не будет держать в уме финал Лигу Чемпионов, и как оказалось ошибку Почеттино. Абсолютно точно, что Кейн полностью восстановился физически. Тем не менее, по его игровой форме еще есть куча вопросов.

4.Мини-реванш «Тоттенхэма» и «Ливерпуля»

Интерес к противостоянию сборных подогревает и наличие игроков, еще недавно соперничающих друг с другом в финале Лиги Чемпионов. Футболисты «Тоттенхэма», еще не оправившиеся от поражения в Мадриде, наверняка жаждут реванша, пусть даже немного своеобразного. Дуэли Вирджила ван Дейка и Гарри Кейна у линии штрафной, а также Деле Алли и Джорджиньо Вейналдума в центре поля, несомненно будут огненными.

Во всяком случае, расклад сил в таких противостояниях будет примерно равным. Группа атаки сборной Англии намного разнообразнее, чем у «Тоттенхэма», а оборона Голландии не столь надежна, как в «Ливерпуле», даже несмотря на супер-связку Де Лигт – ван Дейк.

Депай: сборной Нидерландов пора начать выигрывать трофеи

5.Как судьи воспользуются VAR?

Этот пункт не был бы актуальным не случись фиаско с VAR в первом полуфинале Лиги Наций. Именно в матче Португалии и Швейцарии впервые в истории турниров УЕФА для сборных была использована система видеопомощи арбитрам. Как оказалось – очень неудачно.

Судья Феликс Брых вместо того, чтобы обоснованно поставить пенальти в ворота Швейцарии за фол Фабиана Шера на Бернарду Силва, отправился к экрану VAR — высматривать нарушение, которое случилось в штрафной португальцев минутой ранее. В итоге, он оценил эпизод и принял очень спорное решение, назначив jдиннадцатиметровый в ворота португальцев. На финальный результат решение Брыха не повлияло, однако в очередной раз заставило вспомнить о VAR в негативном контексте, прямо перед матчем Нидерландов с Англией.

Тем не менее, главный тренер голландцев Рональд Куман опасений по поводу видеопомощника арбитров не испытает. Наоборот, специалист всячески поддерживает использование системы «VAR — хороший способ сделать футбол более честным, большинство ошибок будет исправлено. Это, конечно, хорошо. Но мы должны понимать, что дискуссии не прекратятся. Ведь действия часто можно интерпретировать по-разному. Я за то, чтобы система VAR занималась большими, очевидными сложностями, а не бесконечно искала потенциальные ошибки», — утверждает Рональд Куман.