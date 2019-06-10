У Кипра игроки из школ «Барсы», «МЮ», «Арсенала». И что, Россия хуже?!

Сразу после матча с Сан-Марино в «инстаграм» Александра Головина залез его одноклубник по «Монако».



— Твоя команда забила девять, а ты ноль? Да ладно, Голо… – написал Сеск Фабрегас.



Было довольно сложно понять, почему этот обычный подкол так взбудоражил наши СМИ.

«О, смотрите, нашему игроку написал чемпионат Англии, Испании, Европы и мира», — радовались мы, как будто это нечто необычное. Можно было, конечно, тоже восхититься тем, что не последний человек в мире футбола вспомнил о России, но скорее этот эпизод ещё раз указал наше место на экономической карте мира.



Ведь в том, что наши футболисты по-прежнему варятся в своем соку – нет их вины. Во-первых, в топовых чемпионатах действует лимит на игроков не из Евросоюза, поэтому приглашение любого молодого футболиста из России – огромный риск.

«Свободу Ивану Голунову». Пикет у отеля сборной России (видео) Даже у полиции не было вопросов.

Во-вторых, культурные и экономические особенности неимоверно усложняют процесс адаптации в лучших лигах мира.



В-третьих, даже самый талантливый мальчик просто не сможет соревноваться с лучшими сверстниками мира в зарубежных академиях. Здесь можно ещё раз привести пример Сергея Пиняева. Парень приезжает на стажировки в «МЮ», кладет по 5-6 мячей в товарищеских играх, но спустя пару недель возвращается в «Чертаново».

Нет, на юге Москвы отличная школа, но она ограничена рамками нашего народа. Здесь нет генетически быстрых и мощных темнокожих ребят или от природы пластичных бразильцев. К сожалению, мы обречены на ограниченность в обмене умениями и знаниями.



И здесь можно привести пример Дениса Черышева, который дорос от детской команды Хихона до сменщика Криштиану Роналду в «Реале». Останься он в детстве в родном Нижнем Новгороде – вряд бы сейчас мы видели его на экране стадиона, выступающим с посланием игрокам команды.

По сравнению с нашей сборной, даже состав Кипра на бумаге выглядит предпочтительнее. Если пройтись по заявке будущего соперника сборной России, то среди футболистов можно найти воспитанников «Манчестера», «Барселоны», «Атлетико» или «Тоттенхэма». И после осознания этого стоит задать себе всего лишь два вопроса.



1. Вы уверены, что Россия должна громить тот же Кипр?

2. Вы действительно считаете, что все молодые игроки непременно должны оказаться там, где их не ждут?



Пока вы думаете – на стадионе в Нижнем Новгороде отвечает сам Черчесов.



— У Кипра действительно есть и обученные игроки, и определенный, достойный уровень мастерства. Мы смотрели игру с Шотландией — они очень качественно и дисциплинированно действовали. Будет очень непростой матч, — эти слова в данном контексте звучали уже не так дежурно.

— А что касается отсутствия европейских паспортов и определенных ограничениях, то у нас, считаю, великолепные академии. В России действительно многое меняется в лучшую сторону.



И с последним заявлением главного тренера сегодня можно с ограничениями согласиться.

Несмотря на грандиозную смену поколений в последние годы, молодёжь, чего многие ожидали, не только не утащила сборную на дно, но и обновляет её рекорды. Можно сколько угодно смеяться над девятью мячами в ворота Сан-Марино, но вкупе с разгромом Казахстана – это показатель силы и футбольного благородства.

Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.

Причём, если ещё вчера мы сомневались, вырастет ли что-то путное из Головина, то сегодня видим в сборной и на подступах к ней сразу нескольких достойных и вполне себе готовых футболистов.



— Говорите, что у нас целая «армейская» банда? – вспоминает Головин Чалова, Облякова и Ахметова. — Можно и так сказать. Хорошо, что здесь много молодых игроков из ЦСКА. Они ещё не очень много поиграли, но думаю, у ребят всё впереди.



Всё впереди и у первых выпусков «Краснодара», особенно учитывая, что Комличенко разрывает Чехию, а Шапи кладет уникальные мячи «Валенсии».

Отлично работает школа «Чертаново», которая оказалась бы в РПЛ, если бы не продала своих лучших футболистов.



Будет работать резерв и других известных академий от «Спартака» до «Зенита», которые в последнем чемпионате внезапно уступили регионам.



Заниматься футболом в России действительно стали профессионально. Дети в топовых академиях больше не бегают по льду, не изматываются бессмысленными кроссами и убийственными физическими занятиями – будто занимаются лёгкой атлетикой или борьбой, а не футболом. До нас наконец-то дошла наука и понимание, что есть, сколько пить воды и как правильно спать.

Мы постепенно отходим от игры на результат, не переписываем паспорта, да и вообще приходим к пониманию, что хорошо, а что плохо. Именно поэтому даже с учётом 10-15 нормально работающих академий сборная России прогрессирует и точно не испытает никаких проблем в матче с Кипром.

Вопрос лишь в том, что страна с такой территорией, с такими одаренными людьми заслуживает других результатов. Но для этого усилий и средств, направленных на сборную и топовые академии недостаточно. И если энтузиастам удастся расширить работу и внести здравый смысл в развитие массового футбола, то в течение не такого уж длительного времени мы перестанем обсуждать какие-то комментарии Фабрегаса и будем вполне серьёзно и возможно, даже при жизни Пеле, обсуждать потенциальную победу российского футбола на чемпионате мира.