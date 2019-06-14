Как изменилась стоимость игроков сборной России — участников ЧМ-2018 за год

С начала чемпионата мира в России прошел практически год. За это время ценник на некоторых футболистов российской сборной, включенных в заявку на домашний мундиаль, серьезно изменился. Transfermarkt поделился с «Чемпионатом» обновленной рыночной стоимостью игроков национальной команды и назвал тех, кто подорожал и подешевел больше остальных.

Марио Фернандес, защитник (ЦСКА)

Стоимость до ЧМ: 16 млн евро

Стоимость спустя год после ЧМ: 30 млн евро



За год Марио не только стал самым дорогим футболистом РПЛ, но и серьезно увеличил свою стоимость. Сначала ценник на игрока повысился в июле на 4 млн евро благодаря удачному выступлению на Чемпионате Мира. Во время мундиаля он был не только лидером россиян, но и одним из лучших защитников всего турнира. Затем Фернандес продолжил жечь в РПЛ, завладев вниманием «Атлетико», «Интера» и других европейских грандов. Теперь меньше, чем за 30 млн евро Марио вряд ли уже отпустят.

Артем Дзюба, нападающий («Зенит»)

Стоимость до ЧМ: 7 млн евро

Стоимость спустя год после ЧМ: 16 млн евро



После чемпионата мира Дзюба стал национальным героем, а его жест во время празднования голов наверняка вошел в обиход подрастающих футболистов. Несмотря на то, что в РПЛ особых голевых подвигов Артем не совершил, он неожиданно стал лучшим ассистентом лиги с 10 результативными передачами. Сейчас Дзюба раздумывает о переходе в АПЛ. В случае трансфера, «Зенит» может получить за форварда около 16 млн евро.

Артём Дзюба Фото: Олег Ерёмин, «Чемпионат»

Антон Миранчук, полузащитник («Локомотив»)

Стоимость до ЧМ: 8 млн евро

Стоимость спустя год после ЧМ: 16 млн евро



Антон наконец выбрался из тени брата и провел лучший сезон в своей жизни. Полузащитник забил 11 мячей и отдал две голевые передачи. В итоге в 2019 году он стал регулярно вызываться в сборную. Теперь по стоимости Антон опережает Алексея на миллион евро.

Александр Головин, полузащитник («Монако»)

Стоимость до ЧМ: 18 млн евро

Стоимость спустя год после ЧМ: 25 млн евро



Блеснув на мундиале, Александр переехал во Францию и провел в бедовом «Монако» не самый однозначный год. Старт сезона Головину испортила травма, и дебютировать в новом клубе он смог только в 6 туре Лиги-1. К сожалению, в течение сезона у российского полузащитника так и не получилось стать лидером команды. В некоторых матчах он выдавал гениальные перфомансы, однако 3 забитых мяча и 3 голевые передачи – совсем не тот результат, за которым ехал Александр. Тем не менее, ценник на него все же вырос. Похоже, потрясающий чемпионат мира перебил смазанный клубный сезон.

Александр Головин Фото: РИА Новости

Роман Зобнин, полузащитник («Спартак»)

Стоимость до ЧМ: 8 млн евро

Стоимость спустя год после ЧМ: 14 млн евро



Во время чемпионата мира Зобнин выполнял какой-то невероятный объем работы, цементируя центр поля. За 5 матчей он пробежал 62 километра. Благодаря такой сумасшедшей работоспособности Романа к середине июля его стоимость выросла на 2 млн евро. Не затерявшись в хаосе «Спартака», Зобнин продолжил достойно выступать и за свой клуб, еще серьезнее увеличив свой ценник к июню следующего года.

Кто еще подорожал?

Юрий Газинский, полузащитник («Краснодар») +4,8 млн евро (до 10 млн)

Далер Кузяев, полузащитник («Зенит») +4 млн евро (до 11 млн)

Денис Черышев, полузащитник («Валенсия») +3 млн евро (до 6 млн)

Андрей Лунев, вратарь («Зенит») +2,5 млн евро (до 10,5)

Александр Ерохин, полузащитник («Зенит») +2,5 млн евро (7,5 млн)

Алексей Миранчук, полузащитник («Локомотив») + 1 млн евро (до 15 млн)

Илья Кутепов, защитник («Спартак) +600 тысяч евро (до 4 млн)

Андрей Семенов, защитник («Ахмат») +500 тысяч евро (до 4 млн)

А кто подешевел?

Алан Дзагоев, полузащитник (ЦСКА)

Стоимость до ЧМ: 15 млн евро

Стоимость спустя год после ЧМ: 8 млн евро



Ценник на полузащитника ЦСКА в минувший сезон упал практически в два раза. Такое снижение стоимости Дзагоева объясняется его ужасной чередой травм. Только оправившись от повреждения бедра в середине ноября, на зимних сборах хавбек заработал себе разрыв крестообразных связок. Ожидается, что Алан вернется в строй лишь в конце августа. Сейчас он активно восстанавливается, тренируясь на базе в Ватутинках.

Дзагоев: ЦСКА – мой дом, я хотел бы остаться здесь Алан твёрдо намерен вернуться.

Федор Смолов, нападающий («Локомотив»)

Стоимость до ЧМ: 16 млн евро

Стоимость спустя год после ЧМ: 11 млн евро



Федор Смолов провалил домашний мундиаль. Кроме того, форвард невнятно провел сезон в «Локомотиве». На счету некогда лучшего бомбардира России к концу 30 тура РПЛ оказалось лишь 7 голов. Неудивительно, что ценник на игрока существенно упал, а предложения из Европы перестали ему поступать.

Фёдор Смолов Фото: РИА Новости

Чья еще стоимость упала?

Игорь Смольников, защитник («Зенит») – 2 млн евро (до 5 млн)

Фёдор Кудряшов, защитник («Истанбул Башакшехир») – 1,25 млн евро (до 1,75 млн)

Александр Самедов, полузащитник («Крылья Советов») – 800 тысяч евро (до 400 тысяч)

Владимир Гранат, защитник («Рубин») – 400 тысяч евро (до 1,6 млн)

Юрий Жирков, полузащитник («Зенит») – 400 тысяч евро (до 400 тысяч)

А есть футболисты, чья стоимость не изменилась?

Ценник лишь на одного игрока остался прежним. Да, речь идет именно об Игоре Акинфееве. Его стоимость также составляет 10 млн евро. Цена на вратаря ЦСКА, который провел очередной гениальный сезон, не изменилась из-за его возраста. Все-таки Игорю уже 33 года, и он находится на закате карьеры.

Сильно подорожали только те игроки, которые участвовали в чемпионате мира?

Вовсе нет. Став настоящим откровением сезона, форвард ЦСКА Федор Чалов умудрился подорожать намного больше, чем любой участник мундиаля в составе сборной России. В РПЛ он наколотил 15 мячей за 30 матчей и был признан лучшим бомбардиром чемпионата, а в Лиге Чемпионов по разу забил в ворота «Реала» и «Виктории Плзень». Неудивительно, что после такого сезона за Чаловым стали следить ведущие европейские клубы, а ценник на него вырос в космические 8 раз (до 16 млн евро). Тем не менее, Гончаренко советует игроку повременить с переездом в Европу, до момента, пока не будет точной гарантии игрового времени.