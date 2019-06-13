Чего ждать от апелляций по делу Кокорина — Мамаева. Все подробности

Адвокаты Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого подали совместную апелляцию на приговор Пресненского районного суда. Мы связались с директором Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрием Аграновским, который рассказал, как будет проходить апелляция и что будет с футболистами после неё.

Сколько может пройти время до апелляции

Апелляцию могут рассматривать от месяца до полугода (в данном случае с 20 мая. — Прим. «Чемпионата»). Мой личный рекорд – год и один месяц, но это, конечно, аномалия. Обычно это занимает месяц или два, максимум три, и то вряд ли.

Где в это время находятся Кокорин и Мамаев и будут ли они присутствовать на апелляции?

Всё время до апелляции игроки находились в СИЗО, а один день их пребывания там будет равен 1,5 в колонии – здесь ничего не меняется. Что касается присутствия Кокорина и Мамаева на суде, то обычно по громким делам осуществляется личная доставка подсудимых. Человек вправе отказаться от участия в апелляции, но это бывает редко. Самая распространённая форма – видеоконференция, но по такому роду делам людей привозят в суд. Ездить нравится не всем – нужно долго ждать, а условия в автозаках и комнатках ожидания не один раз признавались европейским судом бесчеловечными.

На что адвокаты могут подать жалобу?

Жалобу можно подать на всё что угодно – могут сказать, что неправильно оценены доказательства или что были какие-то процессуальные нарушения. В общем, на всё, что кажется адвокатам не соответствующим закону или неправильно истолковано судом.

Как проходит апелляция?

Апелляция проводится практически по тем правилам, что и суд первой инстанции. Подразумевается, что это некий пересмотр, он должен проводиться максимально близко к суду первой инстанции. Реально всё это может пройти и за полдня, все материалы дела исследуются очень редко. Можно представить и новых свидетелей, и доказательства новые, но нужно объяснить, почему не сделали это раньше. Новых свидетелей могут вызвать в совсем исключительных случаях. Также можно исследовать какие-то старые доказательства, можно вообще все материалы дела исследовать, но обычно этого не делают, а соглашаются с тем, что материалы дела суд знает.



Бывает, что их вызывают дополнительно, чтобы прояснить какие-то моменты, но это происходит крайне редко – такие случаи в моей практике можно пересчитать по пальцам одной руки. С учётом всех ходатайств и того факта, что подсудимых несколько, думаю, за день суд сможет справиться.



Происходить всё будет так: на апелляциях, как правило, присутствуют три судьи. Может быть и один судья, но на резонансных делах приняты именно тройки. Сначала судья-докладчик рассказывает материалы дела. Потом – пояснения у сторон, их выступления. Кстати, прокурор обычно из Московской городской прокуратуры, хотя бывало и так, что прокуроры не меняются. Смысл замены я не понимаю, это внутренние вопросы прокуратуры.

После выступления сторон – исследование материалов дела. Как правило, стороны соглашаются с тем, что полностью исследовать материалы дела не нужно. После этого – прения сторон, первой выступает сторона, которая подала жалобу, – в данном случае это адвокаты. На этом всё.

Сколько ждать решения?

Обычно это занимает около часа, может, два. Бывает, что судьи уходят и сразу выходят, но, поскольку тут будет много прессы, внешние приличия будут соблюдены. Судьи заранее обдумывают решение.

Есть ли шанс, что срок наказания Кокорину и Мамаеву уменьшат?

После такого приговора шанс, что срок снизят, есть. Подсчитывать их я бы не стал, но они есть. По статистике не очень часто снижают срок. Если суд дал компромиссное решение между тем, что просила прокуратура и адвокаты, то вообще крайне редко. Здесь судья назначил жестокое наказание – то, что попросил прокурор. Вероятность положительных для подсудимых изменений есть, но подсчитывать её не возьмусь.



Я не думал, что суд первой инстанции даст ровно то, что просит прокурор, – а он дал. Поэтому сложно строить прогнозы, здесь ведь тоже замешана политика, но не такая серьёзная, как в случае с оппозиционерами. Тут есть желание устроить показательный процесс, это вмешивается в дело — это плохо. Но это объективная реальность.

Могут ли Кокорину и Мамаеву увеличить срок наказания?

Теоретически приговор можно увеличить. На практике такое бывает крайне редко — только когда есть соответствующее представление прокуратуры, а здесь его нет. В данном случае я уверен, что срок не будут увеличивать. Могут дать и условный срок.

Апелляции реально могут помочь подсудимым – примеры из практики

Примеров, когда апелляции помогают, достаточно много. У меня было дело по «Болотной площади». Моим подзащитным был Ярослав Белоусов. Ему дали тогда срок меньше, чем у всех остальных, – два года и шесть месяцев. Апелляция, которая была летом, снизила срок всего на три месяца, но из-за этого он смог вовремя восстановиться в МГУ. Так он не потерял год и сразу отправился заканчивать университет. Так что эта система работает.



Есть случаи отмены приговоров, но из-за адвокатской тайны говорить о них не могу.

Что будет, если суд оставит приговор без изменений?

Следующая инстанция после апелляции — кассация, адвокаты будут обращаться в президиум Городского суда. Также важно отметить, что после апелляции приговор сразу вступает в законную силу — отстрочить приговор не получится.

В кассации идут жалобы на процессуальные действия. Там двухступенчатая система обращения – сначала жалоба в президиум суда (в данном случае Московского городского), её рассматривает судья. Если доводы адвокатов кажутся судье убедительными, то суд запрашивает дело из суда первой инстанции и изучает его дополнительно. Потом он может посчитать доводы защиты обоснованными и возбудить кассационное производство – дело передаётся на рассмотрение президиума суда. Президиум собирается и пересматривает дело. Обычно бывает так: если кассационное производство возбуждается, то в абсолютном большинстве случаев президиум соглашается с судьёй. Но в 95% судья даже не запросит дело – вероятность отказа велика.



Без кассации пойти в Верховный суд нельзя, а вот в ЕСПЧ можно – есть шесть месяцев с момента апелляции. ЕСПЧ считает, что всё, что выше апелляции, недостаточно эффективные средства. На самом деле, чем выше ты залез, тем больше вероятности пересмотра приговора. Но если говорить конкретно про дело Кокорина и Мамаева, то пока они дойдут до кассации, все сроки уже истекут.

Могут ли Кокорин и Мамаев отправиться в колонию?

Скорее всего, они просто не успеют туда попасть – истечёт срок приговора. Не думаю, что из-за резонанса процесс их этапирования в колонии будет искусственно убыстрён. Такое бывает по политическим делам, когда судят оппозиционеров, – от них стараются избавиться побыстрее. Здесь громкое показательное дело, но нет политического оттенка. Тем более нужны заявки из колонии, куда попало отправить нельзя – мест может не быть. После апелляции люди могут несколько месяцев находиться в СИЗО – так можно успеть обратиться за условно-досрочным освобождением.

Есть ли шанс получить условно-досрочное освобождение или помилование президента?

Условно-досрочное освобождение может быть предоставлено, даже если человек не прибыл в колонию. В данном случае это возможно, но насколько это вероятно, не знаю. Зависит от характеристик футболистов из СИЗО, выполнены ли другие условия – например возмещение ущерба потерпевшим. Важно также, чтобы не против УДО были потерпевшие. Но это будет после апелляции – приговор должен вступить в законную силу. Они могут и за помилованием обратиться к президенту – при этом признавать вину им даже не нужно. Но в данном случае они вряд ли успеют это сделать.

Обращение в ЕСПЧ

Если адвокаты планируют в будущем обратиться в ЕСПЧ, то в апелляции надо указывать на соответствующие нарушения, чтобы дать государству возможность исправить эти самые нарушения. Без такого указания в ЕСПЧ будет сложнее. Пожаловаться туда можно, но не знаю, пойдут они туда или нет.



С помощью ЕСПЧ можно получить компенсацию, а также даже через много лет признание ЕСПЧ будет приятным в репетиционным плане. ЕСПЧ может признать, что судебное разбирательство было несправедливым. Также на основании решения европейского суда можно отменить приговор даже через много лет. Это поможет полностью себя очистить и избавиться от судимости.