Разбираемся, что это значит.

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Но они всё равно будут сидеть

Кокорин с Мамаевым останутся под стражей. Сегодня в Пресненском суде Москвы судьи ожидаемо отказали в апелляции по громкому делу.

Хотя в какой-то момент в Сеть утекла дезинформация, поставившая в неловкое положение телеведущего Владимира Соловьёва. Чуть позже ему даже пришлось отредактировать твит.

В то, что футболистов отпустят, поверил не только он, но и множество журналистов в зале суда. Всё из-за юридических нюансов — вынесение приговора начали со слов о том, что предыдущий… отменяют!

Те слова оказались чисто процессуальной формальностью. Мы обратились к юристу Дмитрию Аграновскому за прояснением курьёза.

«Решение суда основывается на положениях статьи 389.23 – «Отмена приговора или иных решений суда первой инстанции».

Она гласит, что если имеются нарушения, которые могут быть исправлены в судебном заседании апелляционной инстанции, то суд отменяет приговор и выносит новый.

Звучит это как отмена приговора, а на практике никакой отмены не происходит. Эта формулировка из новой редакции кодекса не очень удачна, она сбивает человека с толку».

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По факту же шансов на досрочное освобождение футболистов почти нет. По крайней мере, УДО им уже точно не светит. Вот что сказал Андрей Ромашов, адвокат Кокорина-старшего.

«Права на УДО ребята не имеют. В 2016 году пленум Верховного суда постановил, что с момента прибытия в колонию осуждённый должен отбыть там минимум шесть месяцев, чтобы доказать поведением, что он встал на путь исправления».

Теперь футболистов почти наверняка ждёт этапирование из СИЗО. Несмотря на возможное обжалование приговора в Верховном суде и Европейском суде по правам человека.

Отъезд в колонию может случиться в любой день — скорее всего, она будет в области, прилегающей к московской. Так что эпичный сериал если не окончен, то уж точно встаёт на паузу.