Год назад сборная начала ЧМ с разгрома. Сравнили комментарии читателей до и после игры.

Как менялось отношение к сборной России в течение одного дня

Не подумайте, что это упрёк — менять своё мнение это нормально. Главное, чтобы всё было честно и объективно.

В этих комментариях — не переобувание конкретных людей. В них то, как менялся образ сборной в представлении целой страны.