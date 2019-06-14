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Как менялось отношение к сборной России в день матча с Саудовской Аравии

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Как менялось отношение к сборной России
«Чемпионат»
Как менялось отношение к сборной России в течение одного дня
Год назад сборная начала ЧМ с разгрома. Сравнили комментарии читателей до и после игры.
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Не подумайте, что это упрёк — менять своё мнение это нормально. Главное, чтобы всё было честно и объективно.

В этих комментариях — не переобувание конкретных людей. В них то, как менялся образ сборной в представлении целой страны.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Сборная России — Футбол •••
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