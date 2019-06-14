Сейчас проходит женский ЧМ-2019. Это очень смешно

Вы не знаете никого из мира женского футбола? Ничего страшного. Во Франции на ЧМ-2019 происходит столько всего, что вы всё равно оцените.



Начать стоит с конгресса ФИФА, который прошел в Париже, предваряя женский мундиаль. Ожидалось, что на съезде утвердят количество участников мужского ЧМ-2022. Речь шла о расширении с 32 до 48 команд, но ещё до конгресса ФИФА отказалась от этой идеи. Оно и понятно. Да, неплохо было бы заработать побольше на ЧМ-2022, но для этого пришлось бы привлекать вторую страну-организатора – Саудовскую Аравию. А у неё отношения с Катаром почти такие же, как у России с Украиной.

В результате основной темой конгресса в Париже стали выборы президента ФИФА. При этом кандидат был лишь один – Инфантино. Получилось достаточно странное зрелище, когда человека выбрали не голосованием, а аплодисментами в зале. Переизбранный президент вышел на сцену под песню «Seven nation army» и давал «пять», словно известный актер. Забавно было видеть, что Инфантино выглядел шокированным и не мог подобрать слов. Лишь с третьей попытки выдал: «Спасибо всем, спасибо вам, спасибо моей семье...» Будто результаты выборов его удивили.

Эпичнее Инфантино лишь подавал угловой в Париже. Этот эпизод уже стал мемом.

Но вернёмся непосредственно к ЖЧМ-2019, который начался там же, в Париже. Прежде всего стоит сказать, что найти билеты на первый матч турнира на «Парк де Пренс» было даже тяжелее, чем на открытие ЧМ-2018 в «Лужниках». VIP-билетов – и тех не осталось. И это несмотря на уровень турнира.

Нужно понимать, что женский футбол имеет свои особенности. Если мяч летит в район девятки, то это почти 100% гол, даже при ударе издали. А ещё практически никто не бьет с подъема – только «щёчкой». Многие участницы ЖЧМ-2019 совмещают учёбу с выступлением в институтской команде. Несколько сборных играют на весьма приличном уровне, но при этом есть и совсем слабые команды. Вы думаете, между Россией и Сан-Марино был провал в классе? Потратьте две минуты и посмотрите нарезку голов в матче США – Таиланд – 13:0. Вот реально не пожалеете. Видео уже собрало два миллиона просмотров!

Пять мячей забила главная звезда сборной США Алекс Морган (вы могли играть за неё в компьютерном симуляторе ФИФА в карьерном режиме). После матча она успокаивала плачущую тайку.



Наша команда на ЖЧМ-2019 не попала. А вообще, топ-сборные – у стран, в которых развит массовый женский футбол. Это, кстати, абсолютно разные концы света – США, Япония, Австралия. Есть шансы на титул и у сборной Англии, которую возглавляет Фил Невилл. С женской командой у него пошло лучше, чем с братом в мужской «Валенсии».

Удивительное дело, но на ЖЧМ-2019 не играет лучшая футболистка мира. 23-летняя норвежка Ада Хегерберг выиграла последний (он же первый в истории) женский «Золотой мяч». Три недели назад она стала ещё футболисткой года по версии BBC. От ЖЧМ-2019 она отказалась, потому что норвежская футбольная федерация, по её словам, мало внимания уделяет женскому футболу. Представляете, чтобы Роналду отказался от сборной, потому что португальская федерация плохо развивает футбол? Ада рассказывала, что сборная вводила её в депрессию и сломала психологически.



Видимо, сломала не до конца, потому что она по-прежнему лучшая и выиграла вместе с «Лионом» последние четыре женские Лиги чемпионов. Месяц назад в финале против «Барселоны» Хегерберг сделала хет-трик за 16 минут. А судила тот матч россиянка Анастасия Пустовойтова. Она же сейчас работает на ЖЧМ-2019. Была главным арбитром на игре Нигерия – Южная Корея (2:0). Кстати, уже и на женском мундиале работает VAR.

Ну и последнее, что могло повеселить на ЖЧМ-2019, – карикатура знаменитого французского еженедельника Charlie Hebdo. На этот раз на обложке журнал изобразил футбольный мяч у женского полового органа и две надписи: «Женский чемпионат мира», «Мы будем есть в течение месяца».



Хотя вот это уже не так смешно.