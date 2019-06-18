Уругвай — фаворит Кубка Америки. У Табареса клубный уровень сыгранности сборной

В момент, когда мяч переходит от правого центрального защитника Хосе Хименеса к левому центральному Диего Годину, левый защитник Диего Лаксальт уже начинает спринт. Он не глядя знает, что левый полузащитник Николас Лодейро уже начал смещаться к центру и уводить своего опекуна в глубину поля. Кроме того, Лаксальт знает, что Годин отдаст длинный пас по своему флангу в его направлении, и его задача — как можно лучше обработать мяч и переиграть соперника один в один, чтобы создать опасную ситуацию.

В момент, когда эквадорский крайний защитник после перехвата возвращает мяч на центральную ось, встречать его выдвигается Лодейро. Как только Лодейро сближается, с ним сокращает расстояние Родриго Бентанкур. Это движение, в свою очередь, приводит к тому, что Матиас Весино передвигается по диагонали вниз. Бентанкур сближается, чтобы в случае, если Лодейро не справится с опекой, моментально подстраховать партнёра и не допустить быстрой атаки, Весино же не даёт случиться разрыву между линиями по длине и ширине. Лодейро не выигрывает борьбу, но и не даёт Эквадору продвинуться вперёд, мяч переводится в центральный круг, и до момента, когда все в обороне займут свои места, схема Уругвая выглядит как 4-1-3-2. Затем Бентанкур и Весино возвращают неопасное взаимное расстояние.

Суарес и Кавани не разочаруют. Прогноз и ставки на Кубок Америки-2019 Сборная Бразилии — явный фаворит даже без Неймара.

Оба момента — явный признак совершённо чётких предыгровых договорённостей между тренером и командой. Игровые принципы выявляют ситуации-маркеры, когда одно действие — в атаке или при обороне — порождает за собой цепь других, которые происходят в тот же момент. Оскар Табарес высоко ценит игровые принципы, для Эль Маэстро они всегда были выше схемы на поле или фамилий на футболке (достаточно того факта, что проведший отличный сезон в Англии Лукас Торрейра остаётся на скамейке). За счёт командной дисциплины и самоотдачи даже от звёзд Табарес добивается баланса в игре.

Кредо Табареса не меняется годами. «Тренер никогда не может чувствовать себя комфортно. Когда я только начинал карьеру, кто-то сказал мне, что команда похожа на хрупкую стеклянную посуду. Только ты думаешь, что полностью контролируешь ситуацию, как кто-то внезапно падает с лестницы. И всё моментально в осколках», — сказал он однажды. Игровые принципы, которые тренер прививает каждой из версий своей сборной, не могут, да и не должны гарантировать результат. Но они составляют скелет команды, который позволяет претендовать на этот результат. Этот скелет даёт уверенность, а значит работает другой постулат Табареса, который уверен, что гордость — это не надежда, а знание. И с гордостью у сборной Уругвая уже много лет всё в порядке.

Нынешняя версия чудесна. К 30-й минуте игры с Эквадором карта действий сборной Уругвая выглядела так, как редко выглядит карта действий команды, которая собирается на 20 дней в году. Уругвай занял абсолютно всю ширину поля во второй трети и терроризировал соперника ситуациями, при которых создавал свободные коридоры. Эквадор отвечал жёсткостью и жестокостью, доводил дело до крови, но «чарруа» не замечали боли. Их главный тренер уже несколько лет борется с синдромом Гийена-Барре, хроническим невропатическим заболеванием, которое заставляет временами передвигаться в инвалидном кресле. Табарес никогда не драматизировал ситуацию: «Я знаю, что, когда возникает какая-то проблема, лучшее, что можно с нею сделать, — это встретиться лицом к лицу, а не избегать её». Рядом с таким тренером игроки просто не могут себе позволить расслабиться.

А за всё остальное Эль Маэстро ручается. Быстрый гол в ворота сборной Эквадора — снова результат договорённостей между тренером и командой: если один из двух нападающих получает длинную передачу за спины защитникам во фланговую зону, крайний полузащитник другого фланга должен открыться как можно шире, ожидая, что его соперник сосредоточит внимание на втором уругвайском нападающем.

Оскар Табарес и Эдинсон Кавани Фото: РИА Новости

Когда Луис Суарес на шестой минуте выиграл верховую борьбу, он мог не поднимать глаза. Он уже знал, что Лодейро оторвётся в ширину и задачей для Суареса станет как можно более сильная и быстрая передача в его сторону. Остальное — дело техники. Одним касанием принять. Вторым — убрать защитника, не дав мячу опуститься на землю. Третьим — пробить из открытой позиции в угол. Всё.

В мире очень мало сборных, сыгранность которых напоминала бы клубную, — один факт наличия этой сыгранности сразу резко выделяет команду, которая сумела этого добиться. В этом плане Уругвай Табареса похож на Исландию Ларса Лагербека — тоже 4-4-2, тоже строгая оборонительная организация, тоже самоотверженность и тоже умение крепко держать стеклянную посуду в руках все 90 минут. Но одного у Исландии нет: такая техника, какая есть у уругвайцев, им зачастую просто неподвластна. Игровые принципы Табареса зачастую сводятся к созданию максимального количества ситуаций 1vs1 перед чужой штрафной — и дальше в дело вступает техника.

Учитывая командную сыгранность, наличие техники делает Уругвай стабильной машиной на уровне национальных сборных.