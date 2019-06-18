«Тамбов» примет «Спартак» в Саранске. Стадион в Волгограде опять затопило

Что случилось с «Волгоград Ареной»?

«Волгоград Арена», построенная к чемпионату мира за 19,456 млрд рублей, пострадала от затопления. Точнее, опять возникла проблема с прилегающей к ней территорией. Из-за сильнейшего дождя поплыл склон у стадиона, а на расположенную рядом дорогу стали стекать грязевые потоки.

Это происходит уже не в первый раз. В июле 2018-го, вскоре после того, как Волгоград попрощался с чемпионатом мира, ливень тоже смыл часть склона перед новым стадионом. Тогда частично пострадала и сама «Волгоград Арена». Внутренние помещения были залиты водой и обесточены, оказалась повреждена плитка. В августе всё восстановили: засыпали провал, привели в порядок два уровня пешеходных дорожек и тротуар. Однако и после этого склон у стадиона несколько раз серьёзно подмывало.



Причина в том, что конструкция «Волгоград Арены» не рассчитана на сильные дожди. Архитекторы и строители просто не учли фактор непогоды. На вантовой крыше слишком узкие желоба, также есть проблемы с системой водоотведения.

Стадион в Волгограде поплыл. Что вообще происходит? Ливень подмывает стадион. Что дальше?

Почему затопление стадиона стало проблемой для «Тамбова»?

На «Волгоград Арене» играет в ФНЛ «Ротор». Там же собирался начать сезон «Тамбов». Новичок элиты продолжает подготовку своего стадиона «Спартак», который ранее не соответствовал требованиям Премьер-Лиги. Вместимость тамбовской арены собирались увеличить до 10-12 тыс зрителей, а первый матч команда Александра Григоряна должна сыграть дома в сентябре.



Решая вопрос с резервным стадионом, в Тамбове выбирали между Волгоградом и Саранском. Изначально хотели заявить «Саранск Арену», поскольку она ближе территориально, что важно для болельщиков. До Саранска – 370 км, до Волгограда – приблизительно 600 км. Однако потом всё-таки решили играть на «Волгоград Арене». Это было экономически выгоднее для клуба.

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Напомним, что на ЧМ-2018 в Волгограде состоялись четыре матча группового этапа: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.

Фото: РИА Новости

Где теперь будет играть «Тамбов» в РПЛ?

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что теперь в клубе точно отказались от идеи начать сезон в Волгограде.



«Со «Спартаком» мы сыграем в Саранске, – сказал Худяков в интервью для «Чемпионата». – В Волгограде затопило арену, они сами не знают, где будет выступать «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП мы будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем. А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт». Мы с ними спокойно договорились, нам пошли навстречу. Болельщикам «Спартака» можно сказать, чтобы покупали билеты в Саранск. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, пока не будет готов наш стадион».