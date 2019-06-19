«Я постоянно сидел на наркотиках». Исповедь легендарного бомбардира Жардела

Но это не помешало ему дважды стать лучшим бомбардиром в мире, а потом уйти в политику. А, может, помогло?

Спорт и наркотики

Спортсмены никогда не употребляют алкоголь, не курят и вообще боятся съесть что-то вредное. Многие никогда не подвергали сомнению эти аксиомы. Кто-то уже в юности понял, что это не так. А кто-то до сих пор считает, что спортсмены – святые люди. Но ладно алкоголь, ладно сигареты, но наркотики?

Легендарный бразильский футболист Марио Жардел откровенно признался, что употреблял их во время карьеры. И это не мешало (а может быть, даже помогало?) дважды в карьере выигрывать «Золотую бутсу» — награду игроку, который забил больше всех голов за сезон в мире. Это высочайший уровень. Неужели спорт и наркотики совместимы?

«Я пришёл в этот мир из любопытства»

Не всё так просто. Бразилец рассказал, что употреблял запрещённые вещества, в основном когда находился в отпуске. Это давало возможность обходить допинг-контроль, который осуществляется на протяжении всего сезона в том или ином виде.



«Я пришёл в этот мир из любопытства, когда выступал в европейских клубах. Встретил некоторых людей, которые предложили мне попробовать наркотики. Я стал употреблять их регулярно, когда был в отпуске, потому что во время сезона у нас был допинг-контроль».

Дважды обладатель «Золотой бутсы»

Судя по этому признанию, Жардел поддался соблазну именно в Европе. Забавно, что в этот же временной отрезок у него случился фантастический карьерный взлёт. В 1996 году Марио перешёл в «Порту» и за четыре сезона забил 130 мячей в 125 матчах – больше гола за игру! Таким показателям позавидуют даже Лионель Месси и Криштиану Роналду.



Затем в его жизни был «Галатасарай», с которым он выиграл Суперкубок УЕФА и продолжал забивать очень много. В «Спортинге» его бомбардирский талант также никуда не делся. В 2002 году он во второй раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы» (первый был в 1999 году).

Тренеры сборной Бразилии загубили Жардела

А вот дальше всё пошло на спад. Переезд в Англию не удался, после чего Жардел стал менять клубы по два раза в год. От былого величия не осталось и следа. Вероятно, сказалось и то, что в лучшие годы его практически полностью игнорировали тренеры национальной сборной. Ни Марио Загалло, ни Вандерлей Лушембургу, ни Луис Фелипе Сколари не видели его в составе в важных играх. Гениальный бомбардир за 10 матчей в майке сборной Бразилии забил один гол – в товарищеском матче с Таиландом.

Обвинения в незаконном обороте наркотиков

После завершения карьеры Марио пробовал себя в политике и даже отобрался в бразильскую думу от социал-демократов. Но потом выяснилось, что Жардел и его помощники назначали «левых» членов партии и присваивали себе финансы. Бразильца даже обвиняли в незаконном обороте наркотиков. Последнее доказано не было, однако поста в думе его всё-таки лишили.

Сейчас Марио Жардел уверяет, что полностью освободился от зависимости и помогает детям избежать подобных соблазнов.



«Это одна из проблем футбола, так как у вас есть деньги и много ловушек, дружеских отношений, курьёзов и соблазнов. Сейчас я свободен от наркотиков, моя жена помогла мне в этом. Сейчас я хочу показать себя своим детям с хорошей стороны и занимаюсь социальной работой, чтобы молодые люди не повторяли моих ошибок».



Остаётся только гадать, чего бы смог добиться талантливейший бразильский футболист, если бы он пошёл по другому пути.