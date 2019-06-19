У бразильцев отобрали все голы и победу. При своих же фанатах!

Пока в России сладко спят, на бразильском Кубке Америки тусовка не хуже той, что была у нас прошлым летом. По крайней мере по части атмосферы парни в жёлтых футболках уж точно делают всё красиво.
Накануне от сборной Бразилии ждали того же. В стартовом матче их команда разгромила Боливию (3:0), а во втором туре соперником была сборная Венесуэлы. С Соломоном Рондоном впереди.
В первом тайме голов не было. Вернее, один был — в ворота Венесуэлы. Но его не засчитали — судья решил, что Коутиньо нарушил правила.
После перерыва судьи не засчитали ещё один гол. А потом и ещё один. Оба после просмотра VAR — сначала вне игры оказался Габриэль Жезус, а позже и Коутиньо, который до сих пор словно по инерции попадает в основной состав сборной Бразилии.
Три отменённых мяча жёлто-синих, и Бразилия осталась без трёх очков. Судьи убили Давида Нериса и его команду — так же беспощадно, как Джон Сноу блондинку с созвучным именем. Ещё один повод поспорить о справедливости этих поступков.
А у Бразилии впереди матч со сборной Перу за первое место в группе. За неё бегает Джефф Фарфан из «Локо», который помог своим обыграть ту же Боливию. В той игре он повторил рекорд Кубка Америки, забив гол на турнире спустя 15 лет.
- 19 июня 2019
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