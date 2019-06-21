«Да не шаурма, а шаверма!». Что мог сказать Дзюба на «Прямой линии» с Путиным

20 июня прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. В одном зале с президентом зритель заметил Артёма Дзюбу и Станислава Черчесова. Ни тот, ни другой свой вопрос задать не успели, зато Артём отметился кое-чем другим.

Когда очередь говорить с президентом дошла до блогеров, Амиран Сардаров («Дневник Хача») затронул тему суверенного интернета. Намекнул, что со стороны этот законопроект выглядит как посягательство на свободу в Сети.

Заканчивая вопрос, Амиран посоветовал своему собеседнику из Питера московскую шаурму. И тут понеслось…

Спросить, что именно в тот момент сказал Дзюба, успели всех, даже физиогномиста. Так как единого мнения до сих пор нет, решили посмотреть, что думают читатели по этому поводу.

Что сказал Дзюба по версии читателей

«Очуметь, ни одной барсетки поблизости» (snum7)



«Дзюбу, как настоящего питерского интеллигента, просто возмутило слово шаурма — шаверма же» (modzhahed)



«Извольте, каков пройдоха! Стыд и срам-с!» (Kokos78)

Что пишут в «Твиттере»

Но нам кажется, Артём со своим собеседником обсуждал кое-что другое.