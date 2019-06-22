Бывший игрок сборной России идёт в депутаты. И спасёт всех от футбольной сетки

На Арбате снова шумно

Возможно, вы уже слышали, что бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу. Это могло пройти менее заметно, если бы Дмитрий не претендовал на место в довольно скандальном 43-м округе, где уже выдвинулись юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Любовь Соболь и бывший руководитель московского «Яблока» Сергей Митрохин.

Булыкин дал несколько неоднозначных интервью, по которым было видно, что бывший футболист не выучил матчасть и не был готов отвечать на серьёзные вопросы. Но буквально за несколько дней он исправился и начал активно действовать. Сборы подписей, походы по дворам дали результаты. Теперь Булыкин знает, что что волнует жителей больше всего – футбольная сетка. А точнее, шум, который она издаёт после попадания мячом. Это негативно влияет на быт людей.



«Был сегодня во дворе по адресу Новый Арбат, 25-23. Двор один из лучших. Скамейки, детские площадки и футбольное поле. Пока волонтеры ходили по квартирам, я пообщался с жильцами. И узнал проблему: когда играют в футбол с 9 утра до 23 и попадают в эту металлическую сетку, получается очень шумно. И оказывается, это не только в этом дворе. Будем искать решение!»

«А получится ли у Навального лучше, чем у меня?»

Вообще надо признать, что Дмитрий действительно активно занялся развитием своей политической карьеры. Его посты в социальных сетях пестрят изучением проблем жителей 43-го округа (Арбат, Пресня, Хамовники). Правда в основном Булыкин обращает внимание на футбольную сетку, футбольные поля и другие спортивные сооружения.



В комментариях под его постами очень жарко. Люди открыто выражают недовольство и требуют ответов. К чести Дмитрия, он отвечает очень многим. Один из пользователей посоветовал Булыкину оставить эту затею, потому что люди Навального справятся лучше него. Вот что сказал кандидат в депутаты на это.



«А получится ли у людей Навального лучше, чем у меня? Ваше мнение мне понятно. Кто-то надо мной смеётся, а кто-то благодарит».

«Что делать с полем? Снести и построить храм»

Василий Уткин не остался в стороне от проблемы с футбольной сеткой на Арбате и признался, что «сгорает от нетерпения» в попытках понять, каким же будет решение Булыкина по этой ситуации. И через некоторое время придумал отличный, по его мнению, вариант.



«Я бы предложил снести и построить там храм».

Поддержка от Глушакова

Булыкина поддержали многие известные бывшие и действующие футболисты. Кандидат в Московскую городскую думу поблагодарил их за поддержку после товарищеского матча, в котором принимали участие, к примеру, Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сослан Джанаев, Роман Павлюченко, Александр Павленко.



Бывший капитан «Спартака», на днях покинувший клуб, коротко и ёмко прокомментировал фотографию: «Банда».

Сложно предсказать, чем закончатся выборы в 43-м округе Москвы, но одно можно сказать совершенно точно. Если Булыкин станет депутатом городской думы, футбольные сетки больше никогда не будут шуметь.