Канчельскис: в «Краснодаре» произошла непонятная смена тренера, у игроков пошёл мандраж

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Краснодаре».

«У «Краснодара» происходит точно такая же ситуация, как у «Зенита». Команда попала в физическую и психологическую яму, а также произошла непонятная смена тренера, поэтому у футболистов пошёл мандраж. Отсюда появились осечки «Краснодара», плюс «Зенит» тоже стал терять очки. У «Динамо» же не ставилась задача становиться чемпионами, просто аппетит пришёл во время еды», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.