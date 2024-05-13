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Канчельскис: в «Краснодаре» произошла непонятная смена тренера, у игроков пошёл мандраж

Канчельскис: в «Краснодаре» произошла непонятная смена тренера, у игроков пошёл мандраж
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о «Краснодаре».

«У «Краснодара» происходит точно такая же ситуация, как у «Зенита». Команда попала в физическую и психологическую яму, а также произошла непонятная смена тренера, поэтому у футболистов пошёл мандраж. Отсюда появились осечки «Краснодара», плюс «Зенит» тоже стал терять очки. У «Динамо» же не ставилась задача становиться чемпионами, просто аппетит пришёл во время еды», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 28 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.

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