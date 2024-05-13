Хавбек «Алании» Чочиев: хочу, чтобы «Динамо» стало чемпионом

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Хочу, чтобы первое место заняло «Динамо». Там есть много ребят, с кем я хорошо общаюсь: Смолов, Тюкавин. Мне нравится футбол, который показывают бело-голубые. Тюкавин вообще молодец. Раззабивался. Пусть продолжает в том же духе», — приводит слова Чочиева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по состоянию на сегодняшний день в чемпионате России лидирует московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Командам осталось провести по две игры в рамках Российской Премьер-Лиги. Так, бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зенит» ждут матчи с «Ахматом» и «Ростовом». Занимающий третье место «Краснодар» проведёт встречи с «Сочи» и «Динамо».