Глушаков ищет работу через интернет. Собрали для него лучшие варианты

Денис Глушаков сообщил в «Инстаграме», что ищет работу. Поможем экс-капитану «Спартака» разобраться с тем, что ему подходит помимо игры в футбол?

Тренер в детском или женском футболе

Глушаков мечтает вернуться однажды в «Спартак», причём, возможно, в роли главного тренера. В декабре прошлого года Денис как раз получил тренерскую лицензию категории А. Однако начинать в новом деле лучше с азов – работы с детьми. Впрочем, игрок сборной России Ксения Коваленко предложила 32-летнему полузащитнику пойти в женский футбол. Тоже вариант.

Ведущий культурно-массовых мероприятий

Золото «Спартака» Глушаков отмечал так же эффектно, как забивал в чемпионский сезон. Гитара, банка самогона, прыжки на чужой машине, единение с народом. «Кто мы? Чемпионы!». Денис способен зажечь людей эмоциями, так что из него однозначно получился бы хороший ведущий культурно-массовых мероприятий.

Раскрутка сайтов

Глушакову по силам всего лишь один лайком обрушить сайт от наплыва посетителей. Нужно только выбрать верный момент и подходящий объект для раскрутки. История с Массимо Каррерой в этом смысле – образцовая. Наверняка 17 сентября 2018 года были побиты рекорды по заходу на страницы Дмитрия Назарова, Карреры и самого Дениса в «Инстаграме».

Ресторанный бизнес

Почему бы Глушакову не попробовать возродить легендарный ресторан «Ромашка», созданный в 2011 году братьями Комбаровыми? После своего закрытия место сбора футбольной ОПГ стало популярнее, чем в годы существования. На худой конец Денис может придумать свой собственный бизнес в данной сфере, учтя ошибки друзей.

Винодел

Глушаков, несомненно, разбирается в крепких напитках. Достаточно вспомнить и легендарную ростовскую настойку «Миллеровка» в день чемпионства «Спартака», и вино под кальян в бане, про которое рассказывала журналистам жена футболиста. Вполне возможно, что у Дениса хорошо бы пошёл алкогольный бизнес. Например, он мог бы увлечься виноделием.

Политик

Некоторые люди футбола пробуют себя в политике. К примеру, Валерий Газзаев, Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, а теперь и Дмитрий Булыкин. Если Глушакову интересно, он легко нашёл бы людей, которые помогут войти ему в этот мир. Денис находится в хороших отношения с Аркадием Дворковичем, а глава МИД РФ Сергей Лавров – болельщик «Спартака».

Строитель

Почему-то несложно представить Глушакова в каске и с рабочим инструментом в руках. Экс-капитан «Спартака» знаком с вопросами строительства: полузащитник на свои деньги сделал стадион в родном городе Миллерово и создал детскую команду. Так что мог бы возглавить какую-нибудь строительную компанию, чью работу контролировал бы лично.

Банный бизнес

Ещё один вид бизнеса, который должен быть интересен Глушакову, связан с банями. Даже по фото игрока в «Инстаграме» видно, что он любит попариться и знает толк в этом деле. В каком-то из интервью его жена рассказывала: Денис ушёл в баню – и надолго пропал. Действительно, пар и веник сильно расслабляют, рискуешь потерять себя. Владея банным комплексом, Денис мог бы избегать незваных гостей.

Коллектор

Из деталей бракоразводного процесса Дениса и Дарьи мы узнали, что бывший капитан «Спартака» умеет максимально жёстко разговаривать по телефону. Оппонент попадает под сильное психологическое давление. Если нужно, крепкий футболист выяснит отношения и по-мужски, как случилось на Евро-2016. Анализируя эти истории, делаешь вывод, что Глушаков преуспел бы в профессии коллектора.

Матч-агент

Экс-капитан красно-белых совершенно точно умеет организовывать интересные игры и даже целые соревнования. В том же Миллерово проходит теперь турнир памяти дяди полузащитника – бывшего игрока «Спартака» и ЦСКА Валерия Глушакова. Очевидно, Денис мог бы профессионально заняться организацией сборов и спаррингов в межсезонье. Будучи матч-агентом, он остался бы в футболе.