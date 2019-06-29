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Красота дня – девушка вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова Анастасия, фото

девушка вратаря «Краснодара» Сафонова — Анастасия
София Михайлова
У лучшего молодого вратаря России отличная реакция. И хороший вкус
В рубрике «Красота дня» — девушка Матвея Сафонова.
Футбол / РПЛ 0

По окончании прошедшего сезона в РПЛ Матвей Сафонов был признан лучшим молодым игроком (до 21 года). В чемпионате России 20-летний воспитанник академии Галицкого отыграл уже восемь сухих матчей и продолжает прогрессировать. Вот и на проходящем сейчас в Австрии предсезонном турнире в матче против ЦСКА Матвей снова оставил ворота на замке, выиграв уже второй матч против Игоря Акинфеева, с которым его сейчас сравнивают эксперты и болельщики. При этом кипер «Краснодара» остаётся очень скромным молодым человеком — на вопрос о вызове в сборную Сафонов самокритично ответил: «Пока не готов». Мол, надо ещё получиться у Акинфеева спокойствию.

Справляться со стрессами и повышенным вниманием журналистов Матвею помогает любимая девушка — Анастасия. Между прочим, выпускница Кубанского государственного университета. Судя по социальным сетям, пара старается всё свободное время проводить вместе. Его в жизни профессионального футболиста не так уж много.

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