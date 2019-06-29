«Зенит» завершил сбор под крики: «Московский «Спартак». Но все довольны

«Зенит» завершил сбор в Австрии двумя товарищескими матчами разными составами. А накануне команда Сергея Семака провела пару заключительных тренировок на поле своей базы-отеля в Зальфельдене. Чемпионы России работали в более закрытом режиме, поскольку занятия были преимущественно посвящены тактическим действиям и отработке стандартов.

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Впрочем, на тренировках сине-бело-голубых есть место не только для необходимой рутины. Поработав, зенитовцы чуть-чуть развлеклись. Например, Артём Дзюба выиграл соревнование на технику с Сердаром Азмуном и Олегом Шатовым. Спорили на щелбаны, так что центрфорвард сборной России насладился местью иранцу, который пошутил на днях, что у него в отличие от Дзюбы есть техника. Тем временем новый тренер петербуржцев Александр Анюков играл в теннис-бол с молодыми – Даниилом Прохиным, Леоном Мусаевым и Андреем Мостовым. Аргентинцы «Зенита» придумали свой мини-конкурс – исполняли пенальти. Лучше всех бил Себастьян Дриусси, а отбивал удары – Эмилиано Ригони.

В первом субботнем спарринге соперником условно второго состава «Зенита» стал «Гонвед», занявший четвёртое место в чемпионате Венгрии. Команды сыграли в местечке Кирхдорф, находящемся в получасе езды от отеля чемпионов России. За игрой на стадионе с маленьким полем, парой рядов трибун и барными столиками следили представители клубов, журналисты да группа детей школьного возраста.

Сине-бело-голубых вывел на поле с капитанской повязкой Михаил Кержаков. И опытный голкипер, чей контракт с петербургским клубом будет продлён, действительно сыграл как лидер. Несколько сейвов Кержакова спасли сине-бело-голубых от пропущенного мяча. Зенитовцы в свою очередь реализовали едва ли не единственный голевой момент в первом тайме. Причём гол Михи Мевли получился курьёзным. После подачи со штрафного защитник «Зенит» сперва пробил в спину Луки Джорджевича, но потом преуспел на добивании.

Чемпионы России начали эту игру по схеме 4-4-2. При этом по ходу матча Семак попробовал Эрнани слева и в центре, Роберта Мака – справа и слева, а Александра Ерохина – в центре и на обоих флангах. Очевидно, главный тренер ищет лучшие позиции для игроков перед стартом сезона-2019/20. Он спокойно наблюдал за происходящим и делал выводы, а вот его коллега из «Гонведа» Джузеппе Саннино оказался полной противоположностью Семака. Итальянец «зажигал» в свой зоне так, словно это важный турнирный матч.

Однако венгров эмоции тренера не разбудили. Во втором тайме «Зенит» постоянно контролировал мяч, как будто заданием тренера была отработка передач, и забил ещё дважды. Эрнани уже не впервые показал свой мощный удар в межсезонье, здорово пробив со штрафного, а Лука Джорджевич реализовал пенальти.

На второй матч в Бишофсхофене с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» петербуржцы добирались не меньше часа. Здесь всё было серьёзнее. Стадион на полтысячи зрителей оказался заполнен до отказа болельщиками команды из Белграда, несмотря на то, что организаторы решили продавать билеты по 13 евро. В компании сербов удалось обнаружить даже фаната «Спартака».

Поклонники «Црвены Звезды» создали атмосферу официального матча. Встретили бурными аплодисментами своих и капитана «Зенита» Бранислава Ивановича. Зажгли файеры. Скандировали «Русские и сербы – братья!», «Сербия – Косово», «УЕФА – мафия». Не забыли и о братском клубе. Воздух Бишофсхофена сотрясало: «Московский «Спартак».

Семак выставил на эту встречу состав, который, скорее всего, начнёт с первых минут матч с «Локомотивом» за Суперкубок России. Правда, ещё должен вернуться из сборной Колумбии Вильмар Барриос.

Самой игре не хватало скоростей, чувствовалось, что футболисты под нагрузками. Хотя сегодня не было такой ужасной жары, как в день спарринга «Зенита» с «Левски». Пожалуй, наиболее заряженными на борьбу у сине-бело-голубых выглядели Иванович и Магомед Оздоев. Полузащитник не убирал ноги в жёстких стыках, а после одного из собственных фолов бросился к судье и начал ему что-то высказывать.

Чемпионы России не спешили, тем не менее подловили соперника на ошибке. Здорово сыграл Юрий Жирков, создавший в этой атаке два шанса для Сердара Азмуна. Со второй попытки нападающий забил. Гол Азмуна оказался победным, хотя ничья, пожалуй, стала бы более справедливым результатом.

Однако великолепный матч выдал Андрей Лунёв, сделавший несколько эффектных сейвов. Когда же «Црвена Звезда» попала в цель, судья зафиксировал офсайд. У «Зенит» мог увеличить счёт Азмун: иранец опять запорол выход один на один. Стоит отметить, что во втором тайме на поле появился Шатов, тренировавшийся три дня по индивидуальной программе.

Команда Семака выиграла все четыре матча на сборах. Ещё важнее, что «Зенит» выполнил всю предсезонную программу и готов к новому сезону. Он стартует уже через неделю.