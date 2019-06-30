«Краснодар» разгромил «Ростов» в Австрии. Но команда Карпина выглядела хорошо

Летом в Австрии погодные условия для футбола, кажется, сложнее зимнего Катара. В Дохе на товарищеском турнире российские клубы без проблем играли в вечернее время, тренируясь в течение дня. В Пеллау клубы после первого тура жаловались на жару, а сейчас договорились о переносе матчей на раннее время. В итоге «Ростов» и «Краснодар», которые изначально должны были играть в 13 часов дня местного времени, все переиграли. И стартовали уже в 10:30 по Австрии. И Дмитрий Скопинцев в перерыве матча сказал, что игралось намного проще – время летело быстрее.

Качество игры на товарищеском турнире оценивать бесполезно. Зато удобно разглядывать какие-то локальные изменения в действиях команд по сравнению с прошлым сезоном. И пытаться понять, насколько это может помочь им в РПЛ.

«У нас в команде только два человека готовы физически на 100 процентов. Сбор идет по плану, никаких неожиданностей. Понятно, что бывают болячки и травмы. Но мы к этому готовы. Мы на тренировках проделали определенную работу и есть желание попробовать определенную модель игры против «Краснодара». Жара сказывается на времени тренировок, на игре точно, особенно на ритме матча», – говорил Валерий Карпин перед матчем.

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В игре его «Ростова», особенно первые 20-25 минут матча, было очень много высокого и активного прессинга. Учитывая функциональную готовность и погоду, было странно ожидать, что сил хватит на больший отрезок. Но пока все получалось, «Ростов» регулярно создавал опасные моменты за счет давления на оборону «Краснодара». Это замечал Мурад Мусаев и много подсказывал своим игрокам – настолько громко, что даже в трансляции было слышно. В эти моменты «Ростову» не хватало только завершения. Полоз слишком часто сваливался слишком глубоко на фланг или в глубину, а Шомуродов не открывался так, как этого хотел Карпин.

Сложилось ощущение, что в оптимальной физической форме «Ростов» готовится в новом сезоне выдавать какие-то невероятные объемы работы. Крайние форварды команды против «Краснодара» отрабатывали вообще максимально глубоко, в итоге создавая очень плотную линию обороны. В которой «Краснодар» практически регулярно вяз.

У команды Мусаева на матч, кажется, были свои цели. И «Ростов» со своим прессингом для этого подходил идеально. «Краснодар» продолжает выстраивать модель игры, при которой атаки команды фактически начинаются с паса вратаря от ворот. Короткий розыгрыш, активное взаимодействие защитников – как у «Манчестер Сити». Прессинг «Ростова» стал отличной проверкой для попыток «быков». И долгое время они не могли к нему привыкнуть. По сути, помогла жара, из-за которой ростовчанам пришлось снизить активность.

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Опасные моменты «Краснодар» создавал либо за счет своих «стандартов», либо после ошибок обороны «Ростова». Первый мяч забили с пенальти, который ростовчане фактически привезли сами себе. Второй – результат очень классного розыгрыша штрафного от Вандерсона, Шапи и Уткина. Комбинация, ставшая голевой, совершенно точно не была полной импровизацией: такое надо отрабатывать. Единственный минус: Уткин явно был в офсайде в момент передачи от Сулейманова.



Второй тайм отличался от первого тем, что окончательно потерялся смысл видеть в происходящем тренерский замысел. Команды полностью обновились, вышли те, кому надо набирать форму, кто свежее, кто лучше готов. Из-за этого вторые 45 минут скорее выглядели интенсивной двусторонкой, а не матчем разных команд. В первую очередь, разумеется, это касается «Ростова»: его скамейка заметно уступает «Краснодару». Это доказали выходы Игнатьева с Халназаровы. Первый круто принял мяч в центре поля, развернулся и разогнал атаку. А второй отлично принял пас и зарешал момент. А лучшее в этом голе то, что после него Мусаев потребовал от игроков не расслабляться и не думать о счете.