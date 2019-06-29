В РПЛ приедут три бразильца по имени Сантос? Помогаем не запутаться

В последнее время появились новости о том, что сразу три российских клуба хотят купить футболиста по имени Сантос. Речь о трех разных командах РПЛ и трех разных футболистах из трех разных чемпионатов. Хотя во всех случаях речь идет о бразильцах.

Жерсон Сантос (22 года)

Откуда: «Рома»

Куда может перейти: «Динамо»

Позиция: полузащитник

Последний сезон он провёл в «Фиорентине», но права на футболиста принадлежат «Роме». О трансфере сообщили главные итальянские издания. Сначала Sky Sports заявил, что сделка обойдется россиянам в 13 млн евро. А чуть позже La Gazzetta dello Sport подтвердила интерес «Динамо» к бразильцу: по её информации, речь идёт о 10 миллионах плюс процент от перепродажи футболиста. До этого хавбек мог перейти в «Дженоа» на правах аренды, но сделка сорвалась. Похоже, что «Рома» заинтересована именно в продаже.



Жерсон Сантос – универсал. Он может сыграть в полузащите где угодно. Его основная позиция – центральный полузащитник, однако он играл в Серии А и атакующего полузащитника, и на обоих флангах, а в последнее время в «Фиорентине» его ставили даже опорником.

Жерсон Сантос Фото: instagram.com/gersonsantoss

Примечательно, что Жерсона в Бразилии нашёл нынешний спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, работая в «Ювентусе». Полузащитник даже приезжал в Турин на переговоры. После этого за футболистом выстроилась целая очередь из клубов. В том числе «Барселона». Однако игрока перехватила «Рома». Причём для этого Жерсону прислали футболку «Ромы» с 10-м номером, который принадлежит Тотти. Ситуация взбесила римских фанатов, для которых эта майка священна. После перехода в «Рому» хавбеку дали 30-й номер.

«Чемпионат» связался с итальянским журналистом Алессандро де Фелисе (издание Calciomercato), чтобы тот дал характеристику на полузащитника, который близок к переходу в «Динамо»:



– Жерсон – левша. С техникой порядок. Главная слабость – его личность: и в Риме, и во Флоренции он не показал себя из-за адаптации после переезда из Бразилии. Он часто выпадает из игры, особенно в трудные моменты. С другой стороны, он действительно универсален в полузащите: плеймейкер, меццала, треквартиста, а также скрытый нападающий. Во «Флуминенсе» он считался одним из самых одарённых футболистов. «Рома» с трудом выиграла конкуренцию у «Барселоны». Забавный факт: договор был составлен так, что «Рома» должна будет выплатить «Барсе» определенную компенсацию, если Жерсон выиграет «Золотой мяч».

Дуглас Сантос (25 лет)

Откуда: «Гамбург»

Куда может перейти: «Зенит»

Позиция: защитник

О намечающемся переходе левого защитника в «Зенит» сообщает немецкий таблоид Bild. Хотя об интересе к Дугласу было известно и прошлым летом. Тогда трансфер не состоялся, а агент футболиста заявил, что «Зенит» не устроил запрос «Гамбурга» (20 млн евро). По итогам прошлогоднего чемпионата Германии немецкий клуб вылетел из Бундеслиги, поэтому теперь стоимость игрока, вероятно, будет ниже. Transfermarkt оценивает бразильца в 10 млн евро (самый дорогой игрок в команде).

Для «Зенита» позиция левого защитника является одной из проблемных. На это уже давно намекал Семак. Юрию Жиркову, который в этом году восстановился от травмы «крестов», в августе исполнится 36 лет. Сообщалось, что «Зенит» был близок к покупке левого защитника Лоди, но того, похоже, перехватил «Атлетико».

Важно понимать, что Дугласа Сантоса привёз из Бразилии спортивный директор «Гамбурга» Дитмар Байерсдорфер. С 2012 по 2014 год он занимал ту же должность в «Зените». Похоже, у него остался хороший контакт с питерским клубом.

Еще одна интересная деталь. «Гамбург» уже взял нового левого защитника на место Дугласа Сантоса. Сегодня был куплен Тим Лейболд у «Нюрнберга». Так что уход бразильца крайне вероятен. Главным претендентом был «Байер», но ливеркузенцы отказались от трансфера. Судя по всему, теперь фаворитом в борьбе за футболиста становится «Зенит».

Лукас Сантос (20 лет)

Откуда: «Васко да Гама»

Куда может перейти: ЦСКА

Позиция: полузащитник

Про Лукаса Сантоса мы уже рассказывали. Подробнее о нем можно прочитать тут.

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Отметим лишь, что ЦСКА интересовался футболистом еще полгода назад, а в начале лета возобновил активность. Похоже, что ЦСКА планировал взять Лукаса, если не удастся сохранить Влашича. Поскольку хорват остался в Москве, вероятность приезда этого Сантоса в РПЛ значительно ниже, чем двух других.