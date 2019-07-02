«Спасибо тебе за забитый гол». Печальная история Эскобара, которая потрясла мир

Автогол ценою в жизнь

На чемпионатах мира по футболу было забито более 50 автоголов за всю историю, но один из них не забудется никогда. Шла 34-я минута матча США – Колумбия на чемпионате мира — 1994, когда защитник колумбийской сборной Андрес Эскобар пытался прервать прострел американца Джона Харкса и случайно срезал мяч в свои ворота. Латиноамериканцы тот матч проиграли и вылетели с турнира, хотя считались теневыми фаворитами и обладали мощным составом.

Спустя 10 дней, в ночь со 2 на 3 июля, в Андреса Эскобара выпустили шесть пуль в его родном городе Медельине. Ровно 25 лет назад случилась самая большая трагедия в истории колумбийского футбола. Случилось то, что выходило далеко за рамки понимания. Даже в погрязшей на тот момент в коррупции и наркоторговле Колумбии. Это была точка невозврата.

Миллионы долларов на ставках

По возвращении домой Эскобар дал интервью одной из местных газет, где сказал, что, несмотря на то что не мог спать пять дней после того, что произошло в матче с США, жизнь на этом не заканчивается. Жизнь порой демонстрирует очень злую иронию.

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Как уже было отмечено, сборная Колумбии перед чемпионатом мира — 1994 считалась тёмной лошадкой и должна была объединить колумбийский народ своим выступлением. Сам Эскобар готовился к переходу в «Милан» и должен был стать звездой Серии А. Ярчайшим моментом отбора на чемпионат мира стала победа над Аргентиной со счётом 5:0. В гостях. На стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. И это был ответ Диего Марадоне, который заявлял, что Колумбия и Аргентина – команды из разных Вселенных.



Поэтому совсем неудивительно, что верили в команду и колумбийские наркобароны, которые ставили миллионы долларов на тотализаторе на своих парней. И рассчитывали получить что-то взамен. Досрочный вылет команды после двух матчей группового этапа вряд ли входил в их планы. Было очень легко сделать главным виновником неудач человека, который срезал мяч в свои ворота.

Если бы не убили Пабло Эскобара, Андрес остался бы жив?

За полгода до смерти игрока сборной Колумбии был убит его знаменитый однофамилец Пабло Эскобар. Вы удивитесь, но между этими событиями есть связь. Колумбийский футбол существовал в те годы во многом на деньги, полученные от торговли наркотиками. Одной из главных фигур во всём это был, безусловно, Пабло Эскобар. Для наркобарона футбол был не просто увлечением, но и возможностью самоутвердиться.



В его имении отдыхали многие игроки сборной Колумбии. Легендарный вратарь Рене Игита не скрывал этого в многочисленных интервью, за что и поплатился. Для властей это было перебором, и Игита сел в тюрьму по обвинению в организации похищений и пропустил тот самый ЧМ-1994.

Фото: Архив национальной полиции Колумбии

При этом при всей дичайшей коррупции и повсеместном развитии наркоторговли Пабло Эскобар держал страну, и в частности Медельин, под контролем, не позволяя твориться беспределу на улицах. Всё изменилось, когда его застрелили на крыше сутки спустя после того, как Пабло отпраздновал 44-летие.



Спокойствию был положен конец. На улицах Медельина стало очень опасно. Люди, вспоминающие те события, сходятся во мнении, что если бы не убили Пабло Эскобара, Андрес вполне мог остаться в живых.

«Спасибо за автогол»

Вечером 2 июля 1994 года Андрес Эскобар пошёл в ночной клуб «Эль Индио» с друзьями. Несколько коктейлей, приятные беседы, веселье. Всё было хорошо до тех пор, пока к нему не подошли два человека – братья Педро и Сантьяго Галльоны. Они узнали игрока и стали иронично поздравлять его с автоголом. Андрес пытался объяснить, что это была всего лишь ошибка. Но братья, связанные с наркомафией, не унимались и решили продолжить разговор на автостоянке возле клуба.



«Ты не знаешь, с кем связался», — говорили они. Эскобар поспешил в машину и уже собирался уезжать, когда в него выпустили шесть пуль с близкого расстояния. А в Колумбии тогда такие люди не промахивались. В убийстве обвинили телохранителя братьев Галльон Умберто Муньоса Кастро, который выбежал из машины, приставил оружие к голове футболиста и последовательно выпустил шесть патронов.



Стреляя в Андреса Эскобара, телохранитель наркоторговцев повторял одни и те же слова: «Спасибо тебе за этот автогол».