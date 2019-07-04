Ари снова забил «Спартаку». У «Краснодара» — трофей!

Расклады в пользу «Краснодара»

Чтобы выиграть турнир, «Спартаку» требовались не просто три очка, а победа как минимум с разницей в два мяча. В таком случае у трёх команд (накануне «Ростов» обыграл ЦСКА) было бы по шесть баллов, но красно-белые оказались бы выше по разнице мячей. «Краснодар», соответственно, устраивал любой другой результат – хоть ничья, хоть даже поражение с минимальным счётом.

Впрочем, вряд ли, обсуждая этот матч, первостепенное внимание нужно уделять турнирной составляющей. Гораздо интереснее было посмотреть, понять и прочувствовать, насколько готовыми две команды подходят к старту нового сезона. Времени ведь осталось совсем ничего, чуть больше недели, а работы как у Олега Кононова, так и Мурада Мусаева этим летом очень много. Фактически обоим нужно строить новые команды – с учётом ухода лидеров, травм и входящих трансферов. В первых двух матчах турнира ни «Спартак», ни «Краснодар» цельный футбол не показали.

Понсе – в стартовом составе

Стартовые составы, определённые двумя тренерами, вполне себе тянули на статус номинально сильнейших перед официальными играми. Но – с небольшими оговорками.



У «Спартака» на левом фланге обороны внезапно оказался Мельгарехо, поскольку Айртон на днях стал отцом, и ему пришлось отлучиться к семье. В центральной зоне компанию Фернандо и Зобнину составил молодой Игнатов, на флангах атаки вышли Ханни и Бакаев, а в центре нападения – Понсе. Аргентинский новичок впервые вышел в основе, ранее он появлялся исключительно на замену.

В «Краснодаре» продолжается поиск оптимального построения средней линии. В этот раз в центральной тройке сыграли Камболов, Ольссон и Вилена, а номинальный плеймейкер Намли ушёл на левый фланг атаки, который лишился постоянного хозяина после тяжелой травмы Классона. Место на острие занял Ари, тогда как Вандерсон вернулся на правый край.

Красота от Ольссона и Камболова

Футбол получился очень живым и весёлым – команды не отсиживались в обороне, с первых минут старались атаковать встречными курсами, и, несмотря долгое отсутствие голов, матч смотрелся.



«Спартак» в стартовые полчаса выглядел немного острее – красно-белые провели несколько быстрых атак с использованием флангов (в первую очередь – правого, где активную деятельность вёл Бакаев). Два момента получил Понсе. Один — хороший, когда после разрезающего паса Игнатова он выскочил на воротам под углом, но не смог точно прострелить. Второй – просто прекрасный, когда аргентинец выиграл верх после углового, пробил – и мяч после отскока от земли предательски прыгнул выше перекладины.



Позже «Спартак» даже забил. Бакаев в очередной раз улетел от Стоцкого, сместился ближе к центру, отпасовал к линии штрафной на Фернандо. Бразилец отправил мяч в угол, однако официальному взятию ворот помешал Понсе, застрявший в офсайде и закрывший Сафонову обзор.



У «Краснодара» лучшими на поле были Ари, цеплявшийся за множество мячей и нагнетавший давление, а также Ольссон и Камболов. Они втроём и соорудили первый легальный гол. Бразилец прошёл по левой бровке, увидел гигантскую дыру в опорной зоне соперника, мигом доставил туда мяч на Ольссона, а швед мастерски разобрался в эпизоде – замахнулся для удара и одним ложным движением отправил всю оборону в буфет.

Камболов, внезапно оказавшийся на позиции форварда, уже расстреливал Максименко с 13-14 метров.

Усилий Бакаева оказалось мало

Массовые замены после перерыва, в отличие от предыдущих матчей, пошли не сразу. Нагрузку футболисты получили более серьёзную, всё-таки они и готовы физически уже получше, да и нельзя не принимать во внимание тот факт, что условные резервисты «Спартака» сыграли свой спарринг накануне (против венгерского малоизвестного соперника), а «Краснодару» ещё одна контрольная встреча предстоит завтра.



Ближе к середине второго тайма«Спартаку» удалось сравнять счёт. Снова роскошно сыграл Бакаев, подхвативший мяч на правой бровке, сместившийся к штрафной на скорости и мощным ударом в ближний угол издали прошил Сафонова. С высоты прожитого матча Зелимхана можно смело назвать лучшим игроком сегодняшнего «Спартака» — он и бежит, и обводит, и обостряет, и бьёт. Это был самый сильный индивидуальный перформанс в составе красно-белых.

С остальным у команды Кононова пока всё не настолько весело. Например, не очень понравилось отсутствие цельности, слишком часто появлялись дырки в опорной зоне, выпал Ханни, не адаптировался Понсе, совсем не пришёл в себя после травмы и длительного восстановления Кутепов – Илья смотрится медлительным, многовато позволяет обыгрывать себя один в один и допускает результативные ошибки.

Почти сразу после забитого гола «Спартак» пропустил. Ари с близкого расстояния при попустительстве центральных защитников замкнул прострел Петрова, и «Краснодар» фактически закрыл вопрос о победителе турнира. В оставшееся время неплохой момент имел разве что Ломовицкий, не сумевший акцентированно пробить головой с пары метров.



«Краснодар» — первый. Хотя радовались «быки» после финального свистка совсем тихо и скромно. «Спартак» в зимнем Катаре закатывал более бурные празднования.