Бразилия – чемпион! Финал сделал игрок, которого не взяли в «Спартак»

В Перу никто не верил

Полуфинал Бразилия – Аргентина (2:0) казался досрочным финалом Кубка Америки. А уж после вылета сборной Чили, неожиданно проигравшей Перу с крупным счётом 0:3, вообще ни у кого не оставалось сомнений, что трофей выиграют хозяева турнира. Похоже, в этом на сто процентов был уверен даже защитник «селесао» Дани Алвес. Сразу после вылета чилийцев он оставил в «Твиттере» сообщение, которое можно перевести как «Вот и всё!» или «Дело сделано!». Естественно, 36-летнего игрока, покинувшего летом «ПСЖ», раскритиковали за неуважение соперника. Заявлению Дани Алвеса, что он спустя сутки написал про Аргентину, никто, разумеется, не поверил. Но, как бы то ни было, эпатажный бразилец опять заставил говорить о себе.

Бразилия забивает первым ударом

Первые минуты финала напомнили о матче за третье место между Аргентиной и Чили. Вроде бы менее классная по подбору игроков сборная Перу высоко прессинговала, а фаворит садился при обороне достаточно глубоко и делал ставку на контрвыпады на скорости. Сборная Бразилии могла пропустить, когда опасно бил со штрафного экс-полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва, но сама забила первым же ударом по воротам гостей. Главный тренер «селесао» Тите определил Габриэла Жезуса на фланг, чтобы не сажать его в запас под самого результативного игрока Кубка Америки Роберто Фирмино. Форвард «Манчестер Сити» и сделал гол хозяев, уничтожив финтами левого защитника Мигеля Трауко.

Вдобавок перуанцы ошиблись при перестроениях в обороне – и вингер Эвертон, заменивший в «основе» сборной Бразилии травмированного Неймара, открыл счёт. Тот самый Эвертон, от которого, по словам агента Марко Трабукки, «Спартак» отказался в пользу Педро Роши.

«Двух футболистов «Гремио», которых просил Каррера, купить оказалось невозможно: Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится», – рассказывал Трабукки.

Небесспорный пенальти в ворота хозяев

Не сказать чтобы гол сборной Бразилии был забит совсем уж на ровном месте. Всё-таки прессинг перуанцев давал сбои, у них возникали разрывы из-за боязни атак хозяев на скорости. При счёте 1:0 команда Тите, казалось, полностью контролировала игру, но ближе к концу первого тайма чуть-чуть сбавила и получила в свои ворота небесспорный пенальти. Мяч угодил Тьяго Силве в руку, на которую он падал. Тем не менее судья, даже посмотрев повтор, указал на «точку».

Перуанцам бы удержать любыми способами ничью к перерыву, однако они пропустили глупый гол. Всё началось с потери мяча Йосимара Йотуна в центре поля, которую спровоцировал ловким подкатом Фирмино, после чего Артур с Габриэлем Жезусом разорвали оборону сборной Перу. Бывший защитник «Рубина» Карлос Самбрано просто свалился с ног, увидев надвигающийся кошмар.

Слёзы Габриэла Жезуса

Во втором тайме сборная Перу упростила свою игру, свела всё к силовому футболу. Казалось, команда Рикардо Гареки, быстро выдохнется, действуя в таком стиле. Но что оставалось делать гостям? У бразильцев, как мало у кого, работает контрпрессинг, всегда есть предложения в атаке. И ведь перуанцы добились своего! Заполненная до отказа «Маракана» сперва увидела прижимающуюся к собственной штрафной сборную Бразилии, а потом вторую жёлтую карточку Габриэла Жезуса. Вопреки словам Лео Месси, судьи не тащили «селесао» к победе на домашнем турнире. Тоже ведь спорный эпизод. Форвард «Ман Сити» покидал поле со слезами на глазах.

Однако, получив численное преимущество, сборная Перу как будто растерялась. Гости не создавал голевых моментов, более того, в концовке прозевали рывок Эвертона. Несостоявшегося спартаковца фолом остановил Самбрано, а Ришарлисон реализовал пенальти. Дани Алвес был прав! Сборная Бразилии выиграла домашний Кубок Америки.