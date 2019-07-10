Рейтинг на увольнение тренеров в АПЛ. Сульшер и Лэмпард – первые кандидаты

Нигде не увольняют тренеров так часто, как в АПЛ: прошлый сезон выдался довольно мирным на отставки (всего-то шесть, две из них – у «Фулхэма»), но вот по ходу сезона-2017/18, например, работу потеряли 10 коучей, за два года до того – восемь. Тема тренерских отставок в Англии вызывает серьёзный интерес у местных болельщиков. Англичане любят играть на увольнениях, поэтому британский сегмент интернета наполнен множеством материалов от тематических сайтов с шансами и коэффициентами на следующую отставку в АПЛ. Один из самых известных ресурсов, ODDSBible, недавно выкатил своё видение фаворитов на первое увольнение в сезоне.

Попробуем разобраться, почему ODDSBible выдал такие шансы на увольнение и где авторы могли допустить ошибку.

Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед», 6 к 1

Фаворитом на первую отставку в АПЛ стал тренер «Юнайтед». Спорная кандидатура – все-таки Эд Вудворд довольно терпелив: только Мойес при нём проработал меньше года (тогда «дьяволы» плелись аж на седьмом месте), остальные – Ван Гал и Моуринью – тренировали минимум два года. Вероятно, в ситуации с Сульшером ничего не изменится: норвежца уволят по ходу сезона, только если «Манчестер Юнайтед» выпадет из топ-6 на какой-то продолжительный отрезок – на месяц, например. В другом случае Уле-Гуннара не уберут раньше окончания сезона – а значит, он точно не будет первым уволенным тренером АПЛ.

Получается, вопрос только в результатах, причём результатах первой половины сезона, потому что до второго круга АПЛ кто-то точно останется без работы. Возможен ли кризис «Юнайтед» в начале чемпионата – сложный вопрос. Предыдущий сезон «дьяволы» закончили серией из трёх поражений (0:2 от «Кардиффа», 0:4 от «Эвертона» и 0:2 от «Сити») и двух ничьих (по 1:1 против «Челси» и «Хаддерсфилда»), а предпосылок для изменения ситуации пока нет: наоборот, Сульшер потерял Эрреру и рискует потерять Погба. Поль важен для норвежца (хотя лично мне кажется, что Погба только портит игру), но француз хочет побыстрее свалить в «Реал» или «Ювентус». Трансферы претендентов на место в топ-6 – «Вулверхэмптона», «Эвертона» и «Лестера» – пока кажутся намного более перспективными, чем покупка Джеймса и Ван-Биссаки. Разница между «Юнайтед» и перечисленными по-прежнему очень велика, но в случае нового игрового кризиса «дьяволов» пропасть может резко сократиться.

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Фрэнк Лэмпард, «Челси», 6 к 1

Ситуация с легендой и диспетчером «Челси» отдалённо напоминает случай Сульшера. Лэмпарда тоже могут уволить по ходу сезона только в случае выпадения из топ-6, но и при таком сценарии шанс на отставку Фрэнка должен быть меньше, даже несмотря на любовь «Челси» и лично Абрамовича к тренерским перестановкам.

Лэмпард принял «Челси» в очень тяжёлой ситуации: клуб потерял главную звезду, которая была способна тащить команду, нуждается в перестройке, но получил трансферный бан. Сейчас рынок и так не изобилует большим количеством хороших тренеров, так ещё и редкий уважающий себя коуч готов тренировать с высоким шансом на увольнение и без возможности покупать игроков. В «Челси» это понимают, поэтому руководство вряд ли готово искать нового тренера, если вдруг Лэмпард окажется не в зоне Лиги чемпионов. Опуститься ниже топ-6 у Фрэнка вряд ли получится: состав «Челси» всё ещё силен, несмотря на потери. Не забывайте, что синие подписали Пулишича ещё до трансферного бана, а также получили обратно игроков из аренд – например Батшуайи.

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Грэм Поттер, «Брайтон», 7 к 1

Краткое знакомство с британским волшебником: он вывел «Эстерсунд» из четвёртого дивизиона Швеции в местную Премьер-лигу, а также взял кубок Швеции и даже попал с этой командой в плей-офф Лиги Европы. Затем Поттер ушёл в «Суонси», не смог за сезон вернуть в команду АПЛ, но оставил хорошее впечатление от работы – его коллектив играл в интересный комбинационный футбол. Поэтому Грэма и подписал «Брайтон»: «чайки» давно взяли курс на модернизацию клуба, используют самые современные подходы в скаутинге и трансферах, но бывший тренер – Крис Хьютон – был ретроградом и ставил хоть и эффективный, но простой и оборонительный футбол.

ODDSBible сомневаются в возможности построить красивый футбол в команде с слабыми игроками – как бы ни старались скауты клуба, уровень «Брайтона» всё равно довольно низкий относительно большинства команд. Предыдущий сезон «чайки» закончили в двух очках от зоны вылета – если Поттер провалит старт, руководству «Брайтона» придётся принимать серьёзные меры, чтобы спасти клуб от вылета. Как правило, в Англии серьёзные меры – это увольнение старого тренера и приглашение законченного прагматика типа Эллардайса, Пьюлиса или Пардью.

Крис Вайлдер, «Шеффилд Юнайтед», 10 к 1

Очевидный кандидат – шансы «Шеффилда» на сохранение прописки невелики. Необычным и самобытным командам крайне тяжело закрепиться в АПЛ: как правило, приёмы, которые работали в Чемпионшипе, дают сбой в дивизионе рангом выше. Яркие примеры – «Кардифф», отчасти – «Фулхэм»; чуть менее яркий пример – «Хаддерсфилд», который каким-то чудом остался в АПЛ после первого сезона, но с треском провалился во втором. Таким командам теоретически может помочь значительное усиление в межсезонье («Фулхэму» не помогло), но «Шеффилд» проводит очень скромную трансферную кампанию. Конечно, Вайлдер вывел «Шеффилд» из третьего дивизиона в АПЛ за несколько лет, но руководство клуба вполне может уволить даже настолько знакового тренера в истеричных попытках сохранить прописку в Премьер-лиге.

Мануэль Пеллегрини, «Вест Хэм», 12 к 1

Чилиец – самый неожиданный кандидат если не во всём списке, то уж в топ-5 точно. Пеллегрини подобрал разваленный «Вест Хэм», сделал три хороших, но не самых дорогих трансфера (лучший – Андерсон за 34 млн фунтов, остальные обошлись дешевле), недополучил игроков в центр поля и с ходу занял 10-е место, несмотря на все проблемы на старте. Причём «Вест Хэм» значительно отстал только от «Вулверхэмптона» с седьмого места (5 очков разницы); «Эвертон» и «Лестер» не ушли далеко – отставание от первых составило всего два очка, а со вторыми лондонцы вообще имели одинаковое количество баллов. В это межсезонье Пеллегрини уже взял себе Пабло Форнальса из «Вилльяреала» и наверняка планирует другие усиления; шансов на кризис и резкое падение куда-то ниже 14-го места у «Вест Хэма» крайне мало, а значит, Мануэль не потеряет свою работу, тем более первым.

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Марку Силва, «Эвертон», 14 к 1

Намного более адекватный кандидат на первое увольнение, чем Пеллегрини. Конечно, «Эвертон» тоже провёл неплохой сезон в плане результата, но, во-первых, владельцы «ирисок» известны маленьким запасом терпения, во-вторых, до седьмого места и Лиги Европы ливерпульский клуб всё-таки не добрался, в-третьих, стиль и зрелищность команды Силвы оставляли желать лучшего. В конце концов, по ходу предыдущего сезона английская пресса несколько раз писала о возможном увольнении португальца – Силва каждый раз спасался, прерывая неудачные серии. В розыгрыше-2019/20 Марку может повезти меньше, тем более новых трансферов пока не завезли.

Хави Грасия, «Уотфорд», 14 к 1

В прошлом сезоне все эксперты без исключения пророчили «Уотфорду» битву за выживание и даже вылет, но бывший тренер «Рубина» взял и финишировал 11-м, причём с отрывом от 12-го места аж в 6 очков. Более того, за три тура до конца АПЛ «шершни» вообще шли седьмыми и имели реальный шанс попасть в Лигу Европы, а в Кубке Англии «Уотфорд» дошёл до финала. Стиль команды Грасии вряд ли резко потеряет свою силу, лидеров «Уотфорд» не терял – предпосылок для резкого падения просто нет. В клубе скорее всего понимают, что в прошлом сезоне испанец прыгнул выше головы, поэтому руководство не станет увольнять Грасию, если «Уотфорд» не попадёт в зону вылета.

Ральф Хазенхюттль, «Саутгемптон», 16 к 1

Марк Хьюз очень старался утопить святых в прошлом сезоне, но его вовремя убрали с поста главного тренера. Хазенхюттль оказался отличным сменщиком: он быстро вывел «Саутгемптон» из зоны вылета, в итоге опередив 18-й «Кардифф» аж на 7 очков. «Австрийский Клопп» поставил узнаваемый интенсивный футбол с хорошо отлаженными прессингом и контрпрессингом, а также более или менее наладил атаку команды – после Хьюза это смотрелось очень здорово. Конечно, «Саутгемптон» всё равно уже не тот, как раньше: «святые» будут бороться за выживание почти весь сезон – вряд ли они надолго заглянут в зону вылета (и заглянут вообще), но, если это случится, Хазенхюттля никто жалеть не будет.

Даниэль Фарке, «Норвич», 16 к 1

Ещё один тренер новичка Премьер-лиги. «Норвич» провёл отличный сезон в Чемпионшипе и набрал 94 очка, оторвавшись от «Шеффилда» на 5 очков, а от «Лидса» – аж на 11. Тем не менее шансов сохранить прописку в АПЛ у «Норвича» не очень много: претендентами на вылет, не считая новичков, являются только «Брайтон» и – с натяжкой – «Саутгемптон». Сократить разрыв в уровне трансферами тоже пока не выходит: они взяли перспективного Дрмича из «Боруссии» Мёнхенгладбах, но на этом всё заканчивается.

Зато не закончились вопросы к ODDSBible. Почему Даниэль Фарке попал в этот рейтинг, а тренер «Астон Виллы» Дин Смит – нет? Да, бирмингемцы закупаются лучше, чем «Шеффилд» и «Норвич», но и уровень «Виллы» ниже, чем уровень команды Фарке.

Унаи Эмери, «Арсенал», 20 к 1

Владельцы «Арсенала» известны терпеливостью и нерасторопностью, но 20 к 1 для испанца – слишком низкий шанс. В прошлом сезоне Эмери финишировал пятым и даже вышел в финал Лиги Европы, но на деле его «Арсенал» был жутко нестабильным и обогнал «Юнайтед» и «Вулверхэмптон» только благодаря запредельной, аномальной реализации. Руководство не поддерживает тренера трансферами: на момент написания текста «Арсенал» купил одного лишь 18-летнего бразильского вингера за 6 млн фунтов, зато уже расстался с Рэмзи, Лихштайнером и завершившим карьеру Чехом, не стал выкупать Дениса Суареса, а также окончательно отпустил Оспину в «Наполи» за жалкие 3 млн фунтов. Такими темпами Эмери имеет реальные шансы провалить чемпионат – если кризис стукнет «канониров» на старте сезона, то Унаи может уехать из АПЛ первым.

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