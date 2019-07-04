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Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером лондонского «Челси» из АПЛ

Фрэнк Лэмпард — главный тренер ФК «Челси»
«Чемпионат»
Лэмпард – официально главный тренер «Челси». Коротко о главном
Детали контракта, инсайды и призыв Венсана Компани.
Футбол / Англия 0

«Челси» официально объявил о назначении нового главного тренера — Фрэнка Лэмпарда. Контракт рассчитан на три года. По данным английских СМИ, столичный клуб выплатит 4,5 млн евро «Дерби Каунти» за досрочный разрыв контракта со специалистом.

На официальном сайте «Челси» новость о назначении Лэмпарда дана картиной на весь экран с надписью HE’S HOME (ОН ДОМА – в переводе с английского).

Фрэнк Лэмпард — главный тренер ФК «Челси»
Фрэнк Лэмпард — главный тренер ФК «Челси»
Фото: chelseafc.com

Что сказал Лэмпард?

«Я безмерно горд вернуться в «Челси» в роли главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и пути, который мы прошли вместе. Я пришёл сюда, чтобы усердно трудиться и в будущем принести клубу успех. Не могу дождаться начала работы».

Что значит Лэмпард для «Челси»?

Фрэнк Лэмпард – лучший бомбардир в истории «Челси» (211 гол). Он провёл в клубе 13 лет (2001-2014) и выиграл 13 трофеев. В том числе три чемпионата Англии (2004/05, 2005/06 и 2009/10), а также Лигу чемпионов в сезоне-2011/12. В финале с «Баварией» Лэмпард был одним из четырёх футболистов «Челси», которые забили в послематчевой серии пенальти (лондонцы выиграли серию со счётом 4:3).

Лига чемпионов. Финал. 1-й матч
19 мая 2012, суббота. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
1 : 1
3 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 – Мюллер – 83, 1:1 – Дрогба – 88

По данным The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович пообещал Лэмпарду не увольнять его в течение двух лет. Сегодня директор «Челси» Марина Грановская заявила, что Лэмпард получит максимальную поддержку. Sky Sports утверждает, что в тренерский штаб Лэмпарда может войти его бывший одноклубник Михаэль Баллак, который сейчас получает лицензию УЕФА категории B.

Чего добился Лэмпард как тренер?

В качестве тренера Лэмпард отработал всего год. Закончив карьеру игрока в 2017-м, 31 мая 2018 года он возглавил «Дерби Каунти». В прошедшем сезоне его команда заняла 6-е место в Чемпионшипе, а в плей-офф прошла «Лидс» (4:3 по сумме двух матчей), но в финале на «Уэмбли» уступила путёвку в АПЛ «Астон Вилле» (1:2). По данным Sky Sports, новым тренером «Дерби Каунти» станет голландец Филлип Коку, который до этого возглавлял турецкий «Фенербахче».

Почему «Челси» потребовалась смена тренера?

В прошедшем сезоне «Челси» занял третье место в АПЛ и выиграл Лигу Европы. При этом у главного тренера Сарри возникали трудности с игроками. Например, в одном из матчей вратарь Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля. А тренировку перед финалом ЛЕ итальянец покинул разъярённым из-за конфликта Давида Луиса и Игуаина.

Аналитик чемпионата Алек Кегелес подробно рассказал, почему считает уход Сарри из «Челси» ошибкой – и для клуба, и для тренера.

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Как прокомментировали назначение Лэмпарда?

Джон Терри: «Нет никого, чьи шансы преуспеть в «Челси» выше, чем у Лэмпарда».

Линекер: «Отсутствие опыта не станет проблемой. Если у тебя есть опыт, значит есть».

Компани: «Нанимайте Лэмпарда, он тот, кто вам нужен».

***

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что новость о назначении Лэмпарда в «Твиттере» за час собрала больше лайков, чем новость о победе «Сити» в четырёх турнирах за сезон.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: chelseafc.com

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