«Большая шестерка» АПЛ вновь уязвима. В Англии развязали руки середнякам

Никто не заметил, но начало июля в АПЛ было ознаменовано важнейшим событием для дальнейшего развития лиги. После 6-летней эксплуатации было упразднено правило финансового фэйр-плей The Short Team Cost Control, во многом определяющее не только трансферную активность клубов, но и расклад в турнирной таблице. Теперь в Англии стоит ждать перемен.

Что такое The Short Team Cost Control, и для чего его приняли?

Правило The Short Team Cost Control (кратковременный контроль за стоимостью клубов. – Прим. «Чемпионата») ввели в 2013 году С помощью этой инициативы в АПЛ планировали предотвратить неконтролируемый рост зарплатных ведомостей за счет доходов от телевизионных трансляций. Авторы нововведения были уверены, что таким образом они удержат клубы от трат всех денег, полученных от трансляций, на зарплаты игроков.

The Short Team Cost Control работало следующим образом. С сезона 2013/2014 зарплатная ведомость клуба не должна была превышать 67 миллионов фунтов в год (к сезону 2018/2019 этот показатель вырос до 81 миллиона фунтов). Если всё же участник АПЛ тратил больше положенного, как это обычно и происходило (к примеру, в сезоне 2017/2018 только зарплатные ведомости «Хаддерсфилда» и «Брайтона» находились в пределах нормы), то ему предлагалось два варианта соблюдения финансового фэйр-плей. Клуб мог увеличить соответствующую статью расходов максимум до 7 миллионов фунтов за год, либо не более чем до 19 миллионов фунтов по сравнению с сезоном 2012/2013. К слову, если команда выбирала первый вариант, она могла дополнительно тратить на заработные платы лишь 134 615 фунтов в неделю (почти столько же получает один Хуан Мата в «Манчестер Юнайтед»).

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Почему тогда гранды тратили сумасшедшие суммы на зарплаты?

У правила была одна важнейшая загвоздка, которая создавала серьезное преимущество ТОП-клубам перед остальными участниками АПЛ. Если условный «Манчестер Сити» мог доказать, что рост зарплат игроков обусловлен не выручкой от ТВ-трансляций, а коммерческими сделками, деньгами от продажи футболистов или доходами в дни матчей после 1 января 2013 года, то клуб получал карт-бланш на повышение зарплатной ведомости. Естественно, что коммерческие доходы грандов позволяли каждому из них игнорировать ограничение и наращивать свое преимущество.

Вероятно, The Short Team Cost Control как раз стало одной из причин образования нынешней «большой шестерки» и ее существенного отрыва от середняков лиги. Три последних сезона между 6-м и 7-м местом в АПЛ наблюдается пропасть. В кампании 2016/2017 МЮ опередил «Эвертон» на 8 очков, в сезоне 2017/2018 «Арсенал» оторвался от «Бернли» на 9 баллов, а в розыгрыше чемпионата 2018/2019 –«Юнайтед» добился такого же преимущества по отношению к «Вульверхэмптону».

Что изменится после отмены этого правила?

После упразднения правила середняки вроде «Вульверхэмптона», «Эвертона», «Лестера», «Вест Хэма» и «Уотфорда» смогут позволить себе значительно увеличить зарплатные ведомости. Средства от телевизионных трансляций точно помогут им достичь такой цели. В минувшем сезоне от вещателей клубы из этой пятерки получили достаточно солидные суммы: «Эвертон» (128,6 млн фунтов), «Вульверхэмптон» (127,2 млн фунта), «Лестер» (123,3 млн фунтов), «Вест Хэм» (122,5 млн фунтов») и «Уотфорд» (113,9 млн фунтов).

Благодаря дополнительным деньгам, законно выделенным на зарплаты, середняки наверняка будут активнее в нынешнее трансферное окно, а, кроме того, сумеют удержать многих из своих лидеров. В будущем сезоне «большая шестерка» с проблемным МЮ, невнятным «Арсеналом» и «Челси» с трансферным баном, будет уязвима как никогда за последние три года.

Также в плюсе окажутся и андердоги. Аутсайдерам АПЛ будет гораздо проще бороться за выживание. Ранее клубы со скромными финансовыми возможностями, занявшие 15-17 места, сталкивались с большой несправедливостью. Ведь команды, только перешедшие в Премьер-лигу из Чемпионшипа, фактически не попадали под действие The Short Team Cost Control из-за того, что их доходы от ТВ-трансляций, как собственно и зарплатные ведомости, были далеки от соответствующих сумм в АПЛ. Теперь же, у условных «Брайтона» и «Бёрнли» будут развязаны руки, и они наверняка найдут, чем ответить «мешкам» из первого дивизиона.

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В будущем на мечтах середняков о ТОП-6 мог быть поставлен крест. С сезона 2019/2020 в АПЛ начнет действовать новое распределение доходов от телевизионных прав, согласно которому клубы поровну разделят между собой фиксированную сумму – 3,3 миллиарда фунтов, а деньги «сверху» каждый получит по заслугам, в зависимости от места в турнирной таблице. Такое нововведение только бы увеличивало пропасть между грандами и средними командами. К счастью, с упразднением The Short Team Cost Control, ситуация изменится в пользу «бедных». Середняки смогут не только побороться с топами, но и вытеснить кого-нибудь из «шестерки». Интрига в АПЛ жива!