РПЛ вернулась! 10 важных фактов о первой игре сезона

Чемпионат России сезона-2019/2020 стартовал! В первой встрече будущий участник Лиги Европы «Арсенал» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1. Вот самые интересные факты о матче в Туле:

* Первый гол нового чемпионата забил полузащитник «Динамо» Мигел Кардозу. После прохода Заурбека Плиева и рикошета от защитника «Арсенала» мяч попал к португальцу, который здорово пробил с линии штрафной. Кардозу привыкает забивать в России особенные голы. Именно он стал автором первого мяча на новом стадионе «Динамо» – в ворота туляков.

* В основе «Арсенала» появился лишь один новичок – правый вингер Ламек Банда. 18-летний замбиец сыграл 72 минуты, получил повреждение и был заменён на другого дебютанта команды центрфорварда Александру Тудорие. Шустрый Банда заработал от InStat 237 баллов, а рослый румын успел наиграть на 215. Самая высокая оценка у Максима Беляева – 315.

* У «Динамо» с первых минут сыграли три новичка – левый защитник Плиев, центральный полузащитник Себастьян Шиманьски и нападающий Рамиль Шейдаев. Наверное, болельщики бело-голубых с особым вниманием следили за Шиманьским, чей трансфер стал рекордным для Польши. Однако Себастьян заработал от InStat лишь 220 баллов. Оценка Шейдаева – 223, а у поучаствовавшего в голевой атаке Плиева – 284. Лучшим стал Кардозу, набравший за счёт статистики 307 баллов.

* Гия Григалава забил очень красивый мяч, который наверняка будет претендовать на звание лучшего гола тура. Центральный защитник «Арсенала» спас команду от поражения впечатляющим дальним ударом. У туляков мало что получалось в атаке, тем ценнее выстрел Григалавы на 84-й минуте.

* Игра в Туле собрала 14 742 зрителя. При этом почти 2000 болельщиков приехали из Москвы, чтобы поддержать «Динамо». В прошлом сезоне средняя посещаемость матчей «Арсенала» составила 11 940 зрителей, а всей лиги – 16 875 зрителей.

* Болельщики «Динамо» хотят перемен и верят в лучшее. Они привезли в Тулу впечатляющий по размерам баннер: «Пора смотреть под другим углом». На взгляд со стороны, у бело-голубых есть всё, чтобы побороться в нынешнем сезоне за путёвку в еврокубки.

* Москвичи в последний раз сыграли в форме от Nike. В межсезонье «Динамо» сменило технического спонсора, теперь экипировку клубу будет поставлять фирма Kelme. В следующем туре бело-голубые выйдут на поле уже в новой форме.

* Для «Динамо» это шестой ничейный исход подряд в РПЛ. Прошлый сезон команда Дмитрия Хохлова завершила пятью ничьими с «Ахматом», ЦСКА, «Ростовом», «Енисеем» и тем же «Арсеналом». Причём в этой серии не было ни одного результата 1:1.

* После матча Хохлов сделал неожиданное признание: «Два разных тайма. Первый полностью был за нами, а второй — за «Арсеналом». Видимо надо нам менять психологию. Мы планируем завести психолога. Но психология победителей должна вырабатываться в том числе из своих резервов», – сказал главный тренер бело-голубых на пресс-конференции.

«Крупной победе «Зенита» может помешать только отпускной настрой». Прогнозы РПЛ Прогнозы на 1-й тур РПЛ давать всегда сложно. Но мы попробуем.

* Его коллега «Арсенала» Игорь Черевченко покритиковал бутсы новичка Банды: «Мне не понравились бутсы, в которых он вышел на такой газон, скользил. Были у него хорошие моменты, проходы, прострелы, но не в таком объеме, который хотелось бы видеть…». В следующий раз молодому замбийцу лучше внимательнее подходить к выбору обуви, чтобы не разочаровать тренера.