«Крупной победе „Зенита“ может помешать только отпускной настрой». Прогнозы РПЛ

Стартует новый сезон РПЛ, а вместе с ним возвращается и наш традиционный турнир прогнозов. В нём, как обычно, участвуют специалисты, читатели и журналисты «Чемпионата». За правильно угаданный счёт даётся 5 очков, за разницу 3, верно предсказанный исход приносит прогнозисту 1 балл. Есть командный зачёт и личный.

Итоги прошлого турнира вы можете посмотреть по ссылке ниже.

Мостовой не сделал хет-трик, но он всё равно молодец. Итоги конкурса прогнозов Здесь борьба шла до последнего тура.

Ну а мы начинаем новый сезон.

Прогноз специалистов

Борис Игнатьев, вице-президент «Торпедо»:

«Арсенал» — «Динамо» — 0:0

В первых матчах на поле у футболистов получается не всё, потому что они пробуют что-то новое и позиционируют себя в отдельности от команды. «Динамо» набрало неплохих игроков, многое изменилось в организационной структуре их команды. Тула же потеряла опытных, квалифицированных футболистов, и лишь стены их домашнего стадиона помогут выдержать всё то, что приобрело «Динамо».



«Урал» — «Уфа» — 2:0

У «Уфы» есть большие потери, а «Урал» твёрдо стоит на ногах, поэтому на поле он будет смотреться крепче.



«Спартак» — «Сочи» — 3:0

Мы видели «Спартак». У этой команды были разные игры как по качеству, так и по содержанию. Мы приблизительно знаем, что на сегодняшний день она предсталяет. «Сочи» — это новая команда, пока ещё без чётко обозначенной физиономии.



«Ростов» — «Оренбург» — 1:0

«Ростов» добьётся победы в этом матче, потому что он довольно неплохо выглядел в предсезонном турнире.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:2

ЦСКА со своей молодёжью и некими очертаниями, приобретёнными за этот новый подготовительный этап, должен победить, потому что мы знаем эту команду, знаем, что она творит на поле.



«Зенит» — «Тамбов» — 3:0

«Зенит» победит, во-первых, потому что он чемпион. Во-вторых, мы помним игру с «Локомотивом». В-третьих, у этой команды есть большая группа серьёзных футболистов.



«Ахмат» — «Краснодар» — 0:1

«Краснодар» качественно провёл селекционную работу и подготовительный этап. Думаю, в этом матче он одержит победу.



«Локомотив» — «Рубин» — 3:0

«Локомотив» по всем компонентам сильнее растерзанного уходами игроков «Рубина». У московской команды всё идёт по плану.

Сегодня стартует РПЛ-2019/20. Кто закончит новый сезон в топ-5? Кто-то ещё считает, что у «Чемпионата» «мясные» журналисты?

Прогноз читателя

Олег Нефёдов (Санкт-Петербург):

«Арсенал» – «Динамо» – 0:1

«Арсенал» ждёт трудный сезон, слишком много у команды потерь. А «Динамо» усилилось и должно прибавлять с Хохловым.

«Урал» – «Уфа» – 0:0

Очень трудно в первом туре прогнозировать такие матчи. С одной стороны, любая из этих команд может быть в первой восьмёрке, а с другой — обе могут вылететь. Давайте поставим на скромный старт.

«Спартак» – «Сочи» – 2:1

Думаю, «Спартак» начнёт с победы. У «Сочи» неплохой состав, но совершенно нет сыгранности.

«Сочи» собирает крутую банду. Новичок РПЛ собрался в еврокубки? Команда Александра Точилина проиграла на сборах «Спартаку» – 1:7. Но теперь готова дать бой красно-белым в первом туре РПЛ.

«Ростов» – «Оренбург» – 1:1

Вспомним, что «Оренбург» неплохо играл в прошлом сезоне, но межсезонье у клуба было тревожным. А «Ростов» играл в гостях лучше, чем дома. Рискну поставить на ничью.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1

ЦСКА должен спокойно победить.

«Зенит» – «Тамбов» – 2:0

Не представляю, что собой сейчас представляет «Тамбов». А «Зенит», хочется в это верить, стал сильнее, чем в прошлом сезоне, и аутсайдеров будет обыгрывать спокойно.

«Ахмат» – «Краснодар» – 1:1

«Краснодар», если мне не изменяет память, обычно хорош на старте, но в Грозном играть очень сложно.

«Локомотив» – «Рубин» – 2:0

Не очень понятно, каким будет «Рубин», но вполне понятно, каким будет «Локо». Своё у более слабых соперников команда Сёмина брать умеет.

Главные трансферные задачи, которые топ-клубы РПЛ ещё не решили Что ещё должны сделать «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» этим летом.

Прогноз журналиста

Павел Пучков, корреспондент «Чемпионата»:

«Арсенал» – «Динамо» – 2:2

Обновлённое «Динамо» на встрече с болельщиком назвало задачи по попаданию в еврокубки, тульский «Арсенал» будет смотреть на футбольную Европу уже в этом сезоне. Трансферы туляков скорее интригуют: буквально в четверг клуб подписал двух игроков из Замбии, ранее оформил соглашение с полузащитником Пантелеевым плюс сделал ставку на румынского форварда Тудорие. Сделки «Динамо» по именам мощнее: Паршивлюк, Каборе, Шиманьски. Скорее всего, два сильно обновлённых клуба выдадут результативную ничью.



«Урал» – «Уфа» – 1:1

Здесь оба клуба летом скорее теряли, чем находили сильных новичков, но это стандартная ситуация и для «Уфы», и для «Урала». Так что вряд ли матч будет сильно отличаться от обычной встречи соперников. Последние пять раз «Уфа» не проиграла, а в первом туре чемпионата статистика – возможно, самая стабильная вещь.

Нас ждёт сезон забросов за спину и дальних ударов. РПЛ приспособлена под это «Зенит» и «Локомотив» уже начали.

«Спартак» – «Сочи» – 2:0

Команды играли друг с другом пару недель назад в рамках подготовки к сезону, но там был совсем другой «Сочи». Сейчас это команда вашей юности со звёздами РПЛ начала нулевых и парнями, которые не закрепились в топ-клубах. Состав неплохой, но ему явно потребуется время, чтобы сыграться. А «Спартаку» будет просто стыдно начать новый сезон дома не с победы.



«Ростов» – «Оренбург» – 2:0

От «Оренбурга» за лето осталась только половина прошлой команды плюс тренер Владимир Федотов. Вроде бы новички планируются, но подписать и вписать их в команду за оставшиеся дни точно не выйдет. Поэтому «Ростов» ждёт комфортная победа.



«Крылья Советов» – ЦСКА – 0:2

Чудом оставшись в РПЛ по итогам прошлого сезона, «Крылья» за лето потеряли опытных игроков типа Самедова и Денисова. Усиление не впечатляет, и повзрослевший ЦСКА должен брать очки в Самаре.



«Зенит» – «Тамбов» – 3:0

Чемпион. Дома. Против новичка лиги. Помешать крупной победе может только отпускной настрой, но вряд ли он сохранился после поражения в Суперкубке страны.



«Ахмат» – «Краснодар» – 1:2

Обновившийся «Краснодар», Денис Глушаков в составе «Ахмата» – возможно, это самый интригующий и интересный матч тура в РПЛ. Но претендент на чемпионство в таких встречах должен набирать очки.

«Я сам решил не уезжать в Англию». Интервью с Фёдором Смоловым Об отказе от алкоголя, легендарности Сёмина и фото с Путиным.

«Локомотив» – «Рубин» – 1:0

Происходящее с «Рубином» этим летом слабо поддаётся пониманию и логике. У команды то нет денег и начинается подготовка к борьбе за выживание. То вдруг находятся средства на переманивание из «Локомотива» молодого грузина Хвичи Кварацхелии. В компанию к нему из Грузии «Рубин» купил еще двоих игроков молодежной сборной страны. Видимо, обновленный клуб будет брать настроем и страстью. «Локомотив» очень понравился в Суперкубке: внутренние проблемы клуба пока не сказываются на игре команды. Если так и продолжится, то будет классическая минимальная победа Сёмина.