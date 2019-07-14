Самый непостоянный футболист в мире. Уругваец Абреу сменил клуб уже 33 раза

Что случилось?

11 июля футболист Себастьян Абреу подписал контракт с уругвайским клубом «Бостон Ривер». Этот переход так бы и остался незамеченным, если бы он не был, только вдумайтесь, 33-м в карьере игрока. Таким образом Абреу установил абсолютный мировой рекорд, впрочем, побив своё же достижение полугодовой давности. В январе 2019 года он перебрался из чилийского «Магальянес» в бразильский «Риу Бранку», оформив 32-й трансфер.

Вашингтон Себастьян Абреу Гальо



Возраст: 42 года.

Гражданство: Уругвай.

Амплуа: форвард

Клуб: «Бостон Ривер» (Уругвай).

Рост: 193 см.

Вес: 86 кг.

Достижения: победитель Лигильи: 1995, чемпион Аргентины: Клаусура 2001 и Клаусура 2008, чемпион Уругвая: 2001, 2005, победитель Апертуры: 2003, 2004, чемпион Рио-де-Жанейро: 2010, обладатель Кубка Гуанабара: 2010, Кубка Рио: 2010 и Кубка Америки: 2011

Сборная: 70 матчей (26 голов). Возраст: 42 года.Гражданство: Уругвай.Амплуа: форвардКлуб: «Бостон Ривер» (Уругвай).Рост: 193 см.Вес: 86 кг.победитель Лигильи: 1995, чемпион Аргентины: Клаусура 2001 и Клаусура 2008, чемпион Уругвая: 2001, 2005, победитель Апертуры: 2003, 2004, чемпион Рио-де-Жанейро: 2010, обладатель Кубка Гуанабара: 2010, Кубка Рио: 2010 и Кубка Америки: 2011Сборная: 70 матчей (26 голов).

Это вообще кто?

42-летний уругвайский форвард Себастьян Абреу не такой уж неизвестный, как может показаться. На пике карьеры он был важной частью своей национальной сборной. Во время чемпионата мира в ЮАР Себастьян стал одним из героев знаменитого четвертьфинала против Ганы. В серии пенальти уругваец забил решающий удар. Форвард послал мяч в сетку паненкой, а затем с распростёртыми объятиями побежал праздновать победу к счастливым партнёрам по сборной. Всего за национальную команду Абреу провёл 70 матчей и забил 26 мячей, став одним из лучших бомбардиров в истории сборной. На уровне клубов у Себастьяна тоже всё в порядке с результативностью. За 272 игры он оформил 101 гол.

Где он играл?

Свою профессиональную карьеру Себастьян начал в 1996 году. Тогда 20-летний нападающий подписал контракт с уругвайским клубом «Дефенсор Спортинг». Как вы уже наверняка догадались, долго он там не задержался. В тот же год Абреу перебрался в аргентинский «Сан-Лоренсо», а оттуда спустя год форвард сбежал в испанский «Депортиво». Так нападающий положил начало какой-то невероятной чехарде со сменой клубов. За свою карьеру он успел поиграть за команды из 11 стран мира, среди которых известные бразильский «Гремио», уругвайский «Насьональ», аргентинский «Ривер Плейт» и испанский «Реал Сосьедад». При этом ни в одном клубе Себастьян не задерживался дольше, чем на два года. Даже если у уругвайца шло всё хорошо, он всё равно менял клубную прописку.

Он возвращался в свои прежние клубы?

Немудрено, что, сменив столько команд, Абреу имел опыт возвращения в свои прежние клубы. Так, он дважды подписывал контракт с аргентинским «Сан-Лоренсо» и столько же с «Ривер Плейт». Однако настоящую любовь форвард питает к «Насьоналю». В этот уругвайский клуб он возвращался три раза! Более того, нападающий, как ни странно, считает себя фанатом и патриотом этого клуба. Часто во время матчей футболист надевает под основную футболку майку, скроенную из частей форм любимой команды, украшенную именами детей. За такую причуду Абреу даже однажды поплатился. В августе 2012 года он играл в матче чемпионата Бразилии за «Фигейренсе» против «Фламенго». Забив гол, Себастьян поцеловал эмблему своего бывшего клуба «Ботафого», которая находилась на той злосчастной футболке. Болельщики «Фламенго» были в ярости, ведь «Ботафого» — непримиримый соперник их любимой команды. В итоге, чтобы не допускать массовых волнений, дисциплинарный комитет чемпионата Бразилии дисквалифицировал провинившегося футболиста на один матч.

Он сумасшедший?

После ознакомления с биографией Себастьяна Абреу может возникнуть только такой вопрос. Сложно сказать, чем обоснованы его регулярные скачки из одного клуба в другой. Сам футболист свои переходы не комментировал. Однако, где есть трансферы, там присутствует и выгода для футбольных агентов. Возможно, как раз в этом кроется загадка такого непостоянства игрока. По данным «Трансфермаркта», общий доход всех клубов Абреу с его продажи составляет 14,4 млн евро. Как с этой суммой соотносятся агентские выплаты, неизвестно, но в обиде посредники явно не остались.