«Зениту» было тяжело с «Тамбовом». Дзюба забил победный гол

В Петербурге встретились чемпионы РПЛ и ФНЛ. «Зенит» после поражения в Суперкубке России от «Локомотива» одержал минимальную победу – 2:1. Вот самое любопытное из матча команд Сергея Семака и Александра Григоряна.

* «Зенит» по традиции стал самой посещаемой командой тура в день домашней игры. Встреча с дебютантом РПЛ на «Газпром Арене» собрала 46 231 болельщика. В прошлом сезоне средняя посещаемость матчей чемпиона России в Петербурге составляла 48 122 зрителя, что значительно превосходило средний показатель для всей лиги – 16 875.

* «Зенит» с «Тамбовом» играли под открытой крышей, тогда как в мае, в последних матчах прошлого сезона, её оставляли закрытой. Перед матчем болельщиков развлекали фанатскими песнями. Поклонники сине-бело-голубых зажигали под слова «Русский чемпион».

* В основе «Зенита» появился лишь один новичок – Дуглас Сантос. Полузащитник Алексей Сутормин остался в запасе, как и только-только вернувшийся из отпуска после выступления на Кубке Америки за сборную Колумбии Вильмар Барриос. Оба вышли на замену. В заявку хозяев попал Кристиан Нобоа, несмотря на слухи о его уходе в «Сочи».

* В стартовом составе «Тамбова» оказалось всего пять игроков из тех, кто выводил команду в элиту. С первых минут вышли новички – защитники Сослан Таказов («Армавир»), Адесойе Ойеволе («Оренбург»), Максим Осипенко («Факел»), Гурам Тетрашвили («Гомель»), а также полузащитники Павел Карасёв («Анжи») и Иван Маркелов («Анжи»).

Сутормин раскрыл, почему взял необычный номер. «Зенит» представил новичков Дуглас Сантос ждёт дочку и не стал обижать капитана «Зенита».

* Первый тайм получился не очень зрелищным. Хотя противостояние двух тактических систем 4-4-2 обещало достаточно открытый футбол, игре недоставало интенсивности. «Зенит» действовал без агрессии, а «Тамбов» опасался прессинговать чемпиона так, как делал накануне другой дебютант РПЛ «Сочи» во встрече со «Спартаком». Тем не менее по ударам в створ выигрывала команда Александра Григоряна – 2-1, а Хызыр Аппаев пробил в штангу.



* Появление Дугласа изменило позиции сразу двух игроков. Уроженец Тамбова Жирков превратился в левого полузащитника, а Дриусси – в правого. Дуглас играл разумно. Бразилец спас «Зенит» от пропущенного мяча, остановив проход Хасана Мамтова, который на удивление легко обыграл один в один Ярослава Ракицкого. Свой самый опасный момент до перерыва «Зенит» создал тоже при участии Дугласа: экс-защитник «Гамбурга» показал, что у него качественные кроссы.

* В перерыве Семак поменял расстановку. Дуглас стал опорным полузащитником – он имеет опыт выступлений на этой позиции в «Гамбурге». Даже играя слева, бразилец эпизодически открывался в центре. Теперь Жирков опустился на левый фланг обороны. Дриусси вернулся налево, Александр Ерохин перешёл направо. Это позволило «Зениту» при атаках добавить ещё одного высокого игрока в штрафной «Тамбова»: как раз Ерохин открыл счёт ударом головой, создав своим открыванием ситуацию 2 в 1 против Ойеволе.

* «Тамбов» оказался совершенно не готов к тому, что «Зенит» так резко прибавит. Гости просто растерялись. Команда Семака сделала результат за три минуты второго тайма. Артём Дзюба забил первый гол в чемпионате своим третьим ударом по воротам. Во многом этот гол сделали резкое открывание (его потеряли) и шикарная подача Дриусси.

* Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв, как и в матче за Суперкубок России, пропустил из-за штрафной. Вингер «Тамбова» Бенито, появившийся на поле при 0:2, впечатлил в Петербурге своим скоростным дриблингом. Он несколько раз обыгрывал зенитовцев один в один, в том числе в эпизоде с голом. Заставил ошибиться даже надёжного Дугласа. Правда, если нигериец всегда будет уходить влево после обманных движений, превратится в читаемого игрока даже для защитников РПЛ.

* Вывод по игре: «Зенит» пока тяжёлый, под нагрузками. Это было видно и в последнем спарринге лета с «Црвеной Звездой», и в матче с «Локомотивом». Очевидно, по плану Семака на оптимальное физическое состояние сине-бело-голубые должны выйти к Лиге чемпионов. У «Тамбова» – крепкая команда, дебютант РПЛ бился до конца.